Resultado Inter x Grêmio (1-0)

Muito obrigado a você que seguiu conosco este clássico eletrizante no Beira-Rio! Continue ligado na VAVEL Brasil para acompanhar a repercussão do Gre-Nal 408 e dos outros jogos da rodada, além das principais notícias esportivas pelo mundo. Até a próxima! :)

No domingo (29), o Grêmio encara o Atlético-MG, na Arena, e precisa vencer se quiser manter as chances de ser vice-campeão brasileiro. O jogo é às 17h. Na última rodada, vai à Joinville enfrentar o já rebaixado time da casa, às 17h de domingo (7).

Nas próximas rodadas, o Inter visita o Fluminense, no Maracanã, sábado (28), às 19h30, e depois recebe o Cruzeiro, domingo (7), às 17h. Se ganhar as duas fica muito perto de se classificar para a Libertadores 2016.

Grêmio, com a derrota, estaciona nos 62 pontos e segue em 3º lugar, quatro pontos atrás do vice-líder Atlético-MG. A vaga na Libertadores ainda não foi confirmada mas está muito próxima.

Com o triunfo de número 154 na história do clássico Gre-Nal, o Inter chega a 56 pontos na tabela do Brasileirão e sobe ao 5º posto. O São Paulo, depois de ser humilhado pelo campeão Corinthians por 6 a 1, está em 4º e soma 56 pontos, mas fica na frente do Colorado pelo saldo de gols. O Santos, 6º colocado, entra em campo às 19h30 contra o Coritiba e pode ultrapassar os dois clubes.

Depois de um primeiro tempo muito equilibrado, o Internacional começou a etapa final sufocando o Grêmio e abriu o placar aos 8 minutos, com gol de Vitinho. Na parte derradeira do clássico, o Tricolor pressionou, se aproveitando do cansaço colorado, mas não conseguiu o empate.

D'Alessandro, depois de chegar junto à torcida e provocar o Grêmio, não quer falar com a imprensa.

Alisson: ''Saímos daqui muito felizes porque a missão foi cumprida. Nosso objetivo era a vitória e conseguimos conquistar com muita luta e muita garra''.

Jogadores do Inter comemoram muito a vitória diante do maior rival no campo. D'Alessandro chama todos para um agradecimento à torcida no Beira-Rio. Ambiente espetacular no estádio colorado!

D'Alessandro mostra porque é um dos maiores da história do Internacional. Chora muito no gramado após esta grande vitória. Mais um triunfo do argentino em clássicos.

Giuliano: ''O jogo foi decidido no detalhe, num erro invidual nosso. Fizeram o gol e depois souberam segurar o resultado. Tivemos volume de jogo mas não conseguimos marcar''.

Com gol de Vitinho, aos 8 minutos do segundo tempo, o Inter venceu o Grêmio no clássico Gre-Nal de número 408 e entra forte na briga por vaga no G4 do Brasileirão!

51' TERMINA O CLÁSSICO GRE-NAL!!! INTER VENCE O GRÊMIO!!

50' Minuto final no Beira-Rio. Argel berra pedindo o fim.

49' Galhardo bate direto, por cima da meta de Alisson. Inter com as duas mãos na vitória no clássico.

49' Lances finais. Grêmio aposta tudo nessa falta.

48' Cartão amarelo para Silva. Por falta em Maxi Rodríguez na intermediária. A chance é muito boa para o Grêmio.

47' Marcelo Oliveira tenta jogada individual pela ponta esquerda. Bola sai e Ricardo Marques Ribeiro aponta tiro de meta.

47' Bola sai do escanteio e vai até Alisson. Goleiro chuta para frente e encontra Alisson Farias impedido.

​46' Muito esperto, Alisson Farias descola escanteio para o Inter.

45' Maxi Rodríguez levanta no segundo pau buscando Geromel, mas cruzamento sai muito forte. Tiro de meta.

45' Grêmio tem falta na intermediária. Maxi na bola.

44' Cinco minutos de acréscimo. Vamos a 50. Muita tensão.

44' Ernando recupera e busca D'Alessandro, mas Erazo ganha do argentino.

43' Só dá Grêmio. Inter se defende com todos atrás da linha da bola.

42' GRÊMIO EM CIMA. Giuliano recebe na entrada da área e finaliza para bela defesa de Alisson, firme.

41' Jogadores do Internacional estão muito cansados. Partida de alta intensidade cobra caro no final.

40' Bobô é lançado, ganha de Paulão na corrida e chuta muito forte. Alisson, bem colocado, defende em dois tempos.

40' Grêmio ataca e Inter se segura. Paulão dá bico em bola tocada para Bobô na área.

39' Silva em campo na vaga de Nico.

38' Nico Freitas cai no gramado, com fisgada na coxa. Silva vem aí no lugar do uruguaio.

37' Inter recupera e Walace faz falta em Alisson Farias no contragolpe.

37' Galhardo recebe de Bobô e cruza. Escanteio.

36' D'Alessandro passa para Alisson Farias, mas o garoto não entende e a bola é recuperada pelo Grêmio, que ataca.

35' Grêmio vai para o ataque nos minutos finais.

34' No Grêmio, entra Maxi Rodríguez e sai Ramiro.

34' Sai Vitinho e entra Alisson Farias no Inter.

33' Vitinho cai no gramado. Deve ser substituído.

33' Corinthians 6x1 São Paulo. Agora foi Cristian, de pênalti, quem marcou.

32' Argel colocaria o volante Silva, mas desiste e opta por colocar Alisson Farias. Garoto entra em alguns instantes.

31' Pedro Rocha, com muita liberdade na intermediária, arrisca. Alisson cai e espalma para escanteio.

31' Luan aciona Pedro Rocha pelo corredor direito, mas passa muito forte.

30' Sozinho, Vitinho perde para Geromel.

30' Grêmio cresce no jogo.

29' QUE LANCE! Giuliano é lançado por Marcelo Oliveira e toca para dentro. Luan fica com sobra, dribla Alisson e perde ângulo. O camisa 7 ainda cruza para a área e Ramiro manda para fora.

28' Galhardo tenta achar Luan, mas Ernando chega antes e corta.

27' Bobô se atrapalha com a bola ao ser apertado por Ernando.

27' Giuliano busca Bobô, mas passe é interceptado e fica para Alisson de novo.

26' Pedro Rocha recebe na meia-lua, William chega para roubar, bola rebate e sobra nas mãos de Alisson.

26' São Paulo desconta: 5 a 1 para o Corinthians. Gol de Carlinhos.

25' Mudança no Inter. Sai Anderson, extremamente aplaudido, e entra Bertotto.

24' Bobô recebe e bate mal, por cima.

24' Em contra-ataque, Vitinho recebe de Lisandro López e perde para Galhardo, no mano a mano. Grêmio bem postado nesse lance.

23' Bertotto vai entrar no Inter.

23' Sai Douglas e entra Bobô, no Grêmio.

22' Galhardo cruza muito mal.

22' Jogo já recomeça. Alta intensidade.

20' Incrível: Corinthians 5x0 São Paulo.

20' Cartão amarelo para Luan. Por reclamação.

19' Inter reclama de falta de fair play por parte do Grêmio. D'Alessandro tenta acalmar Luan, que se mostra muito irritado.

19' Cartão amarelo para Alisson. Por iniciar confusão pedindo que Ramiro levantasse após fingir ser atingido por William. Terceira advertência do goleiro, que não pega o Fluminense no RJ.

18' Confusão no gramado.

18' Goleada em Itaquera: Corinthians 4x0 São Paulo.

17' UHH!! Anderson arranca mais uma vez e toca em Vitinho. O camisa 21 devolve para o meia, que bate de bico e facilita para Grohe. Dupla vai fazendo partidaça!

'​16' Lisandro López dá carrinho e desarma Giuliano.

15' Rodrigo Dourado manda de esquerda, por cima. Volante colorado faz ótima partida.

15' MARCELO GROHE!! Lisandro López fica com sobra de chutão, ajeita, passa por Erazo e chuta forte. Marcelo Grohe voa e espalma! Grande intervenção do arqueiro!

14' Anderson liga o turbo, arranca pela direita e cruza. Lisandro ajeita para Vitinho, que busca o meio da área, onde ninguém do Inter se coloca. Grêmio recupera a bola.

13' Goiás empata de novo: 2 a 2 contra o Galo.

12' Vitinho cobra falta fechada, com muito veneno. Quase surpreende Marcelo Grohe! Tiro de meta.

11' Marcos Rocha: Atlético-MG 2x1 Goiás.

11' Anderson sofre falta de Giuliano no lado esquerdo ofensivo colorado.

10' Apertado, Grohe dá chutão pela linha lateral. Torcida do Inter canta muito alto no Beira-Rio!

10' Ernando força passe longo e dá no peito de Geromel.

9' Com derrota do São Paulo, Inter vai voltando a ser forte na briga por G4. Gre-Nal vai pegar fogo!!!

8' GOL DO INTER!!!!!! VITINHOOOO!!! Rodrigo Dourado faz jogada espetacular, divide com Erazo e cruza para trás. Vitinho bate no contrapé de Marcelo Grohe e inaugura o marcador no Beira-Rio!!! 1 a 0 Inter!!

7' Cartão amarelo para Galhardo. Falta forte em Lisandro López.

6' UHHH!!! Vitinho ginga na frente de Galhardo e cruza. Ernando desvia e a bola tira tinta da trave direita de Marcelo Grohe!! Quase!

5' D'Alessandro cruza, bola bate em Marcelo Oliveira e sai em escanteio.

5' Pedro Rocha recebe na esquerda e tenta dar atrás para Luan, mas Dourado antecipa.

3' Douglas levanta e a bola passa por todo mundo.

3' Cartão amarelo para William. Por deixar o braço em Pedro Rocha.

2' Anderson erra ao devolver passe para William.

1' Douglas cruza e Marcelo Oliveira cabeceia para fora.

0' Tem troca no Grêmio: sai Everton e entra Pedro Rocha.

18:05 Começa o segundo tempo.

18:04 Vai recomeçar o segundo tempo.

Às 18h começa Flamengo x Ponte Preta, no Maracanã.

INTERVALO: Corinthians 3x0 São Paulo (Bruno Henrique, Romero e Edu Dracena), Atlético-MG 1x1 Goiás (Luan/Erik), Figueirense 0x0 Chapecoense, Joinville 0x2 Vasco (Nenê e Riascos).

Os 45 minutos iniciais de clássico Gre-Nal no Beira-Rio foram extremamente disputados. A primeira metade não reservou bom futebol, com muitas faltas e divididas. A partir dos 25 minutos, o Inter, com sua marcação adiantada pressionando a saída gremista, assustou com Vitinho e teve chance claríssima com Anderson, de cabeça. Mesmo estando mais organizado, o Grêmio não conseguiu criar oportundiade capaz de assustar Alisson. Expectativa de partida ainda mais eletrizante para a segunda etapa.

Vitinho: ''Estamos bem, estamos finalizando. Não marcamos por um detalhe, mas vamos acertar para voltar bem e ganhar o jogo''.

Marcelo Oliveira: ''Jogo disputado, estamos procurando tocar a bola, mas temos que ficar mais com ela porque somos forte jogando assim. Eles estão marcando bem também. Temos que ficar atentos nas segundas bolas''.

48' Termina o primeiro tempo no Beira-Rio! Inter 0x0 Grêmio.

48' Walace e Ramiro batem cabeça, cedendo escanteio ao Inter.

47' Três de acréscimo. Vamos a 48.

46' Cartão amarelo para Vitinho. Por matar contragolpe do Grêmio após escanteio afastado.

46' D'Alessandro cobra e a bola bate em Douglas. Escanteio.

45' Artur cobra lateral para D'Alessandro, que, de costas, é derrubado por Geromel. Inter tem falta que é quase um escanteio, pelo lado esquerdo.

44' Ramiro recebe de Marcelo Oliveira e bate, mas é travado por Nico Freitas.

43' Vitinho cobra e Walace tira de cabeça. Na sequência, William corta contra-ataque tricolor.

42' D'Alessandro e Luan se desentendem. Inter tem escanteio.

42' Erazo corta bom contragolpe puxado por William.

41' E o Goiás empata contra o Atlético-MG. 1 a 1. Gol de Erik no Independência.

40' Nico Freitas derruba Walace sem necessidade na meia-cancha. Inter perde ataque.

39' Artur arrisca de muito longe e Marcelo Grohe voa para encaixar.

39' Marcelo Oliveira não consegue dominar passe de Douglas e cede tiro de meta para Alisson.

38' Luan sofre falta de Paulão na intermediária de ataque do Grêmio.

36' Levantamento de Galhardo faz curva por fora. Tiro de meta.

36' Marcelo Oliveira cruza e Ernando afasta para escanteio.

34' INCRÍVEL!!! Anderson recebe cruzamento de Vitinho e, com o gol escancarado, cabeceia por cima!!

34' Geromel cai no gramado e força Inter a colocar bola para fora.

33' William fica com rebote e bate cruzado. Chute sai torto demais e não assusta.

32' Corinthians faz 2 a 0 no SPFC.

31' Luan encara William em contragolpe e se dá mal. Lateral-direito colorado dá uma aula e desarma o adversário, deixando a bola sair pela linha de fundo.

30' D'Alessandro tem chute bloqueado por Galhardo.

29' Tem gol importante na rodada: Corinthians faz 1 a 0 no São Paulo com Bruno Henrique. Inter agradece.

28' Vitinho é mais esperto que Galhardo, rouba a bola e conduz pela esquerda. Ao cruzar buscando D'Alessandro, porém, passe sai muito forte.

27' Lisandro López, muito apagado, bate de fora da área sem direção alguma. Bola sai quase em lateral.

26' Grêmio envolve defesa do Inter. Douglas recebe de Everton após avanço de Wallace e fica com caminho livre para finalizar, mas prefere não arriscar de perna direita. O camisa 10 deixa para Giuliano, que chuta mal, para fora.

24' BOA TRAMA! William afunila e deixa para Vitinho, que finaliza de bico. Marcelo Grohe pega. Bela jogada do Inter.

24' Luan abre o marcador para o Atlético-MG diante do Goiás.

23' Confronto é extremamente faltoso. Rivais não conseguem desenvolver ataques.

22' Paulão corta cruzamento de Douglas. No contra-ataque, Vitinho tenta inverter e erra totalmente.

20' Luan recebe lançamento longo de Geromel e fica sozinho na frente. Ele espera a chegada de Ramiro, toca e ganha a bola de volta. Em seguida, é derrubado por Rodrigo Dourado. Boa falta para o Grêmio.

19' No contragolpe, Everton avança e bate fraco, nas mãos de Alisson.

18' PERIGO! Vitinho arrisca de fora da área, de perna esquerda. Marcelo Grohe cai e faz boa defesa.

17' Geromel tenta lançamento mas erra feio. Tiro de meta para Alisson.

16' William busca D'Alessandro, mas o argentino não entende e o passe sai direto pela linha de fundo.

16' Enquanto D'Alessandro sofre nova falta, Riascos abre 2 a 0 para o Vasco diante do Joinville.

15' Jogo extremamente truncado até o momento. Muitas divididas.

14' Rodrigo Dourado comete falta em Luan no centro do gramado.

13' Luan aciona Everton pela esquerda, mas William intercepta e ganha lateral ao chutar em cima do veloz atacante gremista.

12' Walace chega muito forte em D'Alessandro no meio-campo. Ricardo Marques Ribeiro só adverte e poupa o volante tricolor de receber um cartão amarelo.

11' D'Alessandro levanta na área e a defesa do Grêmio afasta novamente.

10' Jogo recomeça. Tudo certo com Marcelo Grohe. D'Alessandro sofre falta pesada de Marcelo Oliveira no lado direito.

9' Enquanto o Gre-Nal não volta, Vasco faz 1 a 0 no Joinville, com Nenê.

8' Jogo parado. Goleiro gremista está sendo atendimento em campo. Bruno Grassi aquece.

7' Marcelo Grohe sente e cai no gramado após dar chutão para cima.

6' D'Alessandro cruza e Geromel corta de cabeça.

5' Everton acerta um pontapé em William, no flanco direito ofensivo do Inter. Boa oportunidade para levantamento.

5' Marcelo Oliveira recua na fogueira para Grohe, que chuta para lateral.

4' Galhardo desarma D'Alessandro, interrompendo bom ataque colorado.

3' Douglas cobra mal. William tenta puxar contragolpe rápido mas erra passe para D'Alessandro.

2' Giuliano carrega pela direita e é derrubado por Nico Freitas. Vem bola na área do Inter.

1' Grêmio troca passes entre os quatro jogadores da linha defensiva.

0' Inter ataca para o lado direito das cabines de imprensa. Grêmio para o esquerdo.

16:59 Apita Ricardo Marques Ribeiro! Começa o clássico Gre-Nal de número 408!!

16:58 Tudo pronto para o começo da partida. Inter dará o pontapé inicial.

16:58 Roger: ''Já optei pelo Everton antes. Independentemente do momento vivido pelas equipes, é um clássico. Vamos tentar conter a pressão que o Inter fará no começo, por jogar em casa''.

16:57 Argel: ''Ernando e Paulão vinham jogando há muito tempo na linha defensiva e colocamos o Artur que tem uma boa saída pela esquerda''.

16:53 Equipes perfiladas para a execução do hino nacional.

16:52 Internacional e Grêmio em campo no Beira-Rio! Ambos com seus uniformes tradicionais.

16:51 Inter: Alisson; William, Paulão, Ernando e Artur; Nico Freitas, Rodrigo Dourado, Anderson e D'Alessandro; Vitinho e Lisandro López. Grêmio: Marcelo Grohe; Rafael Galhardo, Pedro Geromel, Erazo e Marcelo Oliveira; Walace, Ramiro, Giuliano, Douglas e Everton; Luan.

16:50 Faltando 10 minutos para o pontapé inicial, vamos relembrar as escalações.

16:48 Jogando em casa neste ano de 2015, o Inter só foi superado duas vezes. Desafio para o Grêmio.

16:46 Contando Gre-Nais realizados somente no Beira-Rio: 112 jogos, 44 vitórias do Inter, 41 empates e 27 vitórias do Grêmio.

16:45 Público não deve chegar aos 40 mil.

16:41 Torcida mista ainda se movimenta em direção ao Beira-Rio. 19 minutos para o começo do Gre-Nal 408.

16:34 Finalmente, Grêmio sobe ao gramado para o aquecimento.

16:28 Time do Internacional já está em campo aquecendo há alguns minutos. Pelo lado do Grêmio, só os goleiros no gramado.

16:27 Hoje a rodada será finalizada. Às 17h, junto com o Gre-Nal: Corinthians x São Paulo, Joinville x Vasco, Atlético-MG x Goiás, Figueirense x Chapecoense. Uma hora mais tarde, Flamengo x Ponte Preta. Às 19h30, Sport x Atlético-PR, Coritiba x Santos e Fluminense x Avaí.

16:24 Beira-Rio receberá grande público. Agora, mais de 20 mil pessoas já estão no estádio.

16:21 36ª rodada do Brasileirão começou ontem. Às 19h30, Palmeiras e Cruzeiro empataram por 1 a 1, no Allianz Parque. Marcos Vinícius abriu o marcador para os visitantes e Lucas Barrios igualou para os donos da casa.

16:14 Goleiros do Inter já no aquecimento. Alisson, Muriel e Dida.

16:13 D'Alessandro disputará seu 27º Gre-Nal, enquanto Marcelo Grohe vai para seu 21º. Artur e Everton são os estreantes da tarde.

16:07 Banco de reservas do Grêmio, com muitos atacantes: Bruno Grassi, Bressan, Marcelo Hermes, Edinho, Moisés, Maxi Rodríguez, Pedro Rocha, Fernandinho, Yuri Mamute, Vitinho, Bobô e Braian Rodríguez.

16:04 Banco de reservas do Inter, repleto de garotos oriundos da base: Muriel, Alan Costa, Rodrigo Moledo, Zé Mário, Silva, Bertotto, Jair, Andrigo, Alisson Farias e Bruno Baio.

16:03 No Inter, surpresa fica por conta de Artur, que joga na lateral-esquerda com o deslocamente de Ernando para a zaga. Do lado gremista, Everton volta a ser titular com Pedro Rocha no banco.

16:01 Grêmio: Marcelo Grohe; Rafael Galhardo, Pedro Geromel, Erazo e Marcelo Oliveira; Walace, Ramiro, Giuliano, Douglas e Everton; Luan.

16:01 Inter: Alisson; William, Paulão, Ernando e Artur; Nico Freitas, Rodrigo Dourado, Anderson e D'Alessandro; Vitinho e Lisandro López.

16h TIMES CONFIRMADOS.

16h Uma hora para o clássico!

15:49 Escalações serão divulgadas em alguns minutos. Tendência é que Inter tenha surpresa, mas ainda não se sabe qual. Por outro lado, Grêmio não deve ter novidades.

15:47 Jogadores do Inter chegaram ao estádio com os familiares. Só se despediram na hora de entrar no vestiário e começar a preparação final pré-jogo.

15:44 Torcida mista mais uma vez dá exemplo em um clássico Gre-Nal.

15:38 Inter também chega no Beira-Rio. Em alguns minutos devem ser divulgadas as escalações.

15:33 Ônibus gremista já está no Beira-Rio. Inter em deslocamento.

15:29 Parcial de público momentânea no Beira-Rio: 6.824.

15:19 A última vitória do Grêmio diante do Internacional no Beira-Rio válida por um Campeonato Brasileiro aconteceu em 2012. Em agosto, pela 19ª rodada, o Tricolor triunfou por 1 a 0, gol de Elano.

15:15 Palestra de Roger ao grupo gremista já foi dada.

15:13 Em meio à palestra de Argel aos jogadores do Inter, familiares dos atletas ''invadiram'' o local. Motivação.

O Gre-Nal 408 será comandado por Ricardo Marques Ribeiro (Fifa/MG), auxiliado por Alessandro Rocha de Matos (Fifa/BA) e Dibert Pedrosa Moises (RJ).

O palco do Gre-Nal 408 é o Beira-Rio. Unindo todas as competições, a média de público pagante registrada no estádio colorado em 2015 é de 20.987 pessoas, com taxa de ocupação igual a 41%. Apenas no Brasileirão, o número cai para 17.651 torcedores por partida. Neste clássico importante, são esperados cerca de 40 mil espectadores à beira do Guaíba.

14h02 Portões já estão abertos no Beira-Rio! Movimentação intensa das duas torcidas em direção ao estádio.

Mais informações sobre o Gre-Nal 408 você confere no pré-jogo da VAVEL Brasil!

O Beira-Rio, reformado, foi palco de três clássicos entre as duas maiores equipes do Rio Grande do Sul. Em 10 de agosto de 2014, o Internacional levou a melhor (2 a 0), com gols de Aránguiz e Claudio Winck. No primeiro dia de março de 2015, um 0 a 0 entre um mistão colorado e um enfraquecido time principal do Grêmio foi válido pela fase de grupos do Gauchão. Em 3 de maio, na final do estadual, Nilmar e Valdívia deram o título gaúcho ao Colorado. Rhodolfo descontou para o Tricolor naquela tarde.

ÚLTIMO CONFRONTO: É desnecessário lembrar o resultado do Gre-Nal mais recente, mas um dos duelos mais marcantes da história do clássico não pode passar batido. Pela 17ª rodada do Brasileirão, o Grêmio massacrou o Inter pelo placar de 5 a 0, na Arena. Giuliano, Luan (2x), Fernandinho e Réver (contra) foram às redes para sacramentar o triunfo que será lembrado eternamente.

HISTÓRIA: Disputado desde 1909, o Gre-Nal chega ao número 408 neste domingo. O Internacional tem larga vantagem sobre o rival: possui 153 vitórias contra 127 do Grêmio. Além disso, aconteceram 127 empates. Na longa história do clássico, o Colorado marcou 577 gols, enquanto o Tricolor anotou 539 tentos.

Ramiro: ''Se classificar em cima do rival é especial, sim. Não só por ser clássico, mas por ser o jogo que garanta e defina nossa ida para a Libertadores. Pode ser a última final do ano, em um clássico, na casa deles. Vai ser muito comemorado se conseguirmos a vitória''.

Argel: ''Jogo normal. Vale três pontos. Tranquilo''.

FIQUE DE OLHO: Ramiro chegou ao Grêmio em 2013, vindo do Juventude em leva de contratações que contava também com Bressan e Alex Telles. Logo no decorrer daquela temporada, sob comando de Renato Portaluppi, o volante virou titular, assim como os outros dois jovens revelados pelo Papo. Peça-chave, ele passou todo 2014 como elemento fundamental no time tricolor, tendo anotado um tento contra o Inter, na goleada por 4 a 1 em novembro passado. Uma lesão, no entanto, o acometeu em abril deste ano. Ramiro só retornou aos gramados há duas semanas, diante do Sport, e já ocupa lugar entre os onze inciais do Grêmio. Seu papel tático é fundamental para que a equipe de Roger triunfe no clássico.

FIQUE DE OLHO: Anderson surgiu para o mundo do futebol revelado pelo Grêmio. Em 2006, transferiu-se para o Porto após ser o herói da Batalha dos Aflitos no ano anterior. Com carreira formada na Europa pelo Manchester United, o jogador foi escanteado em Old Trafford. O Inter apareceu para lhe dar nova chance. Desde fevereiro, Anderson não marcou nenhum gol pelo novo clube. Pode ser contra o maior rival e equipe que o lançou.

Provável escalação do Grêmio: Marcelo Grohe; Rafael Galhardo, Pedro Geromel, Erazo e Marcelo Oliveira; Walace, Ramiro, Giuliano, Douglas e Everton (Pedro Rocha); Luan.

Uma indefinição paira entre imprensa e torcedores no que diz respeito ao time tricolor. Roger Machado não confirmou quem será o escolhido entre Pedro Rocha e Everton para começar como titular. Para a vaga de Maicon, Ramiro deve ser mantido, visto que Edinho volta de lesão e não tem condições ideais.

O único desfalque do Grêmio não surgiu agora. O meio-campista Maicon está fora de combate desde o fim de outubro, se recuperando de lesão no tornozelo esquerdo. Com a seleção do Equador nas datas Fifa, Erazo retorna.

Provável escalação do Internacional: Alisson; William, Paulão, Alan Costa e Ernando; Nico Freitas, Rodrigo Dourado, Anderson e D'Alessandro; Vitinho e Lisandro López.

A atividade realizada pelo Inter na véspera do clássico foi fechada para a imprensa. Com poucas opções, a escalação levada a campo por Argel não é mistério. Resta apenas confirmar quem será o parceiro de Paulão na zaga, mas tudo indica que será Alan Costa. A outra alternativa seria a entrada de Artur na lateral com o deslocamento de Ernando para o centro da defesa.

Não é novidade que Argel Fucks tem vários problemas para montar a equipe do Internacional nesta reta final de Brasileirão. Alguns nomes estão fora de combate há algum tempo, como Geferson e Sasha, lesionados. Há quase duas semanas, o clube anunciou que Nilton e Wellington foram suspensos por doping. Para completar o estrago, Valdívia, artilheiro colorado na temporada, rompeu ligamento do joelho e só volta em 2016. Na última semana, Réver e Alex tornaram-se ausências. Expulso diante da Chapecoense, Juan também está fora.

Em seu compromisso mais recente, o Grêmio bateu o Fluminense pelo placar mínimo, na Arena. Cobrando pênalti com categoria, Luan deu a vitória ao Tricolor em partida amarrada e difícil.

Com 62 pontos, o Grêmio está praticamente garantido na Libertadores 2016. Se triunfar, a equipe assegura vaga entre os melhores da competição. No entanto, basta apenas que o Santos não vença o Coritiba (fora de casa), para que os comandados de Roger Machado garantam lugar no G4. Só questão de tempo.

Na última rodada, jogando na Arena Condá, em Chapecó, o Inter obteve resultado negativo. Com má atuação, o time do Beira-Rio foi superado por 1 a 0 pela Chapecoense. De cabeça, Ananias fez o gol que deu a vitória ao clube do oeste catarinense.

O Internacional soma 53 pontos e ocupa a 6ª colocação na tabela. É vital um triunfo no Gre-Nal para manter vivas as chances de ingresso no G4 do Brasileirão. Último integrante do grupo que dá vaga para a Libertadores, o São Paulo tem 56 pontos e pega o Corinthians, fora de casa. Em 5º lugar está o Santos, que possui 55 e visita o Coritiba.

Olá, leitor da VAVEL Brasil! Por aqui, acompanharemos em tempo real um dos maiores clássicos do Brasil e do mundo: o Gre-Nal de número 408. A partir das 17h (de Brasília) deste domingo (22), Internacional e Grêmio duelam no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O confronto é válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos juntos!

