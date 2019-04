Rodrigo Dourado comemora participação no gol decisivo e pede foco nos últimos jogos

Destaque do Internacional no clássico Gre-Nal 408, o volante gaúcho Rodrigo Dourado explicou o lance resultante no gol de Vitinho e demonstrou cautela, afirmando que o Internacional ainda precisa garantir a vaga na Copa Libertadores de 2016: "Com a vitória, agora é focar nos dois úlltimos jogos", reiterou o jogador de meio campo do Colorado.

Dourado comentou sobre a persistência no lance pelo lado direito, resultante no passe para Vitinho colocar a única bola na rede na tarde deste domingo (22): "Tive a felicidade de passar entre as pernas do Marcelo Oliveira e, quando eu consegui, eu vi que ele estava sozinho e apareceu o Erazo. Ele tentou sair jogando e consegui roubar a bola dele. Graças a Deus o Vitinho também foi feliz na conclusão e conseguiu fazer o gol", comentou o volante.

O pelotense explicou seu posicionamento indo ao ataque, mas também defendendo bastante, formando a dupla de volantes com o uruguaio Nico Freitas, jogador de caraterística mais defensiva. "A gente chega na frente e defende também. Foi o que o Argel pediu e acho que fiz uma boa partida".

Ele também comentou a postura da equipe como um todo, com sede de triunfar no clássico no Beira-Rio: "Acho que nos lances, pode-se ver que a gente estava querendo ganhar. A gente sabia que, dentro de casa, a gente precisava mostrar futebol e conseguimos fazer o gol. Depois, o Grêmio vindo pra cima, uma grande equipe. O que importa foi a vitória, os três pontos", finalizou Dourado.

Na próxima rodada, o Internacional vai ao Maracanã enfrentar o Fluminense, que se livrou dos riscos de rebaixamento no fim de semana. Para o jogo, Argel terá a opção do retorno de Juan na zaga. O Inter é o 5º colocado, com a mesma pontuação do São Paulo, ambos com 56 pontos.