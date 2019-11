Resultado Sport x Atlético-PR no Brasileirão Série A 2015 (0-0)

21:30 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de domingo (22). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

21:26 Com o resultado desta noite, o Sport fica na sétima colocação, com 53 pontos. Já o Atlético-PR está na 12ª posição, com 48 pontos.

49’ Fim de jogo! Sport e Atlético-PR ficam no empate sem gols na Ilha do Retiro.

45’ Última modificação no Sport: Sai: Hernane Brocador. Entra: Wallace.

45’ Quatro minutos de acréscimos.

40’ Amarelo! Rithely faz falta e acaba sendo mais um jogador punido com cartão amarelo.

39’ Marcos Guilherme recebe pelo lado direito após erro de Régis e chuta cruzado para defesa de Danilo Fernandes.

37’ Régis faz boa jogada individual e tenta tirar do goleiro Weverton, que evita mais uma vez.

36’ Última modificação no Atlético-PR: Sai: Roberto. Entra: Ewandro.

34’ Weverton! Hernane faz boa jogada e manda para Régis, que entra na área e tenta tocar na saída do goleiro, que faz grande defesa.

34’ Modificação no Sport: Sai: Wendel. Entra: Neto Moura.

29’ Amarelo! Walter faz falta em Wendel e recebe cartão.

28’ Na trave! A defesa do Atlético-PR tenta cortar, a bola pega em Hernane e vai na trave. Quase o Leão abre o placar.

27’ Alteração no Atlético-PR: Sai: Nikão. Entra: Hernani.

27’ Uuuhhh! Hernane faz grande jogada e toca por cobertura. A bola passa muito perto do gol.

24’ Élber é acionado por Diego Souza, avança e cruza buscando Hernane, mas a defesa corta na hora certa.

23’ Danilo! Walter domina pela direita, passa pela marcação e bate cruzado para defesa do goleiro pernambucano.

21’ Weverton! Hernane Brocador chuta da entrada da área e o goleiro atleticano faz boa defesa para evitar o gol.

19’ Alteração no Atlético-PR: Sai: Eduardo. Entra: Pereirinha..

19’ Alteração no Sport: Sai: Marlone. Entra: Régis.

17’ Nikão faz boa jogada da direita para o meio e chuta para boa defesa de Danilo Fernandes.

11’ Samuel Xavier recebe pela direita e cruza rasteiro para Hernane Brocador chutar, de primeira, para fora.

9’ Élber recebe pelo lado direito, passa pela marcação e chuta para o gol. A bola acaba indo para longe da meta.

8’ Hernane Brocador aciona Renê e o lateral-esquerdo só não finaliza, por conta do zagueiro Vilches que salva os paranaenses.

7’ Não vale! Élber recebe grande passe de Diego Souza, entra na área e cruza para Hernane Brocador mandar para o fundo das redes. O centroavante estava em posição irregular e o gol é anulado.

4’ Weverton! Marlone chuta forte em cobrança de falta ensaiada e obriga o goleiro do Furacão a fazer grade intervenção.

0’ Sport começa o segundo tempo indo para o ataque com Élber, mas a defesa paranaense afasta no momento certo.

0’ Começa o segundo tempo!

20:37 Atlético-PR também voltou sem modificações.

20:36 Sport de volta para o segundo, sem nenhuma alteração.

20:28 Diego Souza, meia-atacante do Sport: “O jogo está bastante equilibrado. O time deles parece que tem um pouco mais de posse de bola, mas somos nos quem chagamos com mais perigo.”

20:26 Hernane Brocador, atacante do Sport: “Eles estão tentando chegar ao gol nos contra-ataques. Infelizmente não conseguimos chegar ao gol para abrir uma boa vantagem nesse primeiro tempo.”

20:24 Walter, atacante do Atlético-PR: “Precisamos acertar os contra-ataques. Nosso time teve três ou quatro contra-ataques aqui, mas não conseguimos aproveitar. É acertar isso para sairmos com a vitória neste segundo tempo. Infelizmente, o jogo é de portões fechado. Se não tivesse punição teria 30 mil aqui na Ilha do Retiro. A torcida do Sport é a maior do Nordeste.”

20:22 Matheus Ferraz, zagueiro do Sport: “Jogo truncado. Eles estão marcando bem. Precisamos tomar cuidado, pois são perigosos. Eles não têm mais o que perder, enquanto nós estamos visando uma vaga na libertadores. Precisamos aumentar mais a intensidade para vencer.”

47’ Fim do primeiro tempo!

45’ Diego Souza lança para Hernane Brocador, mas Cleberson cabeceia recuando para Weverton.

45’ Dois minutos de acréscimos.

43’ Eduardo cruza na área e Walter cabeceia, no entanto, é travado pelo lateral-direito Samuel Xavier, que evita o primeiro gol.

39’ Uuuhhh! Marcos Guilherme puxa contra-ataque pelo lado direito e cruza para Walter, que ficaria livre para mandar para o gol, mas Matheus Ferraz corta no momento certo.

36’ Amarelo! Élber mata boa jogada do Atlético-PR com falta e recebe cartão.

34’ Rithely avança pelo meio, entra na área, porém, se atrapalha e a bola sobra na direita para Diego Souza, em posição irregular.

31’ Uuuhhh! Eduardo avança com liberdade pela direita, cruza rasteiro e o atacante Walter domina livre na grande área. Ele gira, bate para o gol e a bola passa muito perto da trave direita.

30’ Amarelo! Fernando Barrientos não da espaço para cobrança de falta e acaba punido com cartão.

29’ Eduardo recebe pela direita e tenta cruza para Walter, no entanto, manda para longe da meta.

25’ Uuuhhh! Wendel recebeu de Hernane Brocador, entrou na área e bateu cruzado, assustando a defensiva atleticana.

21’ Marcos Guilherme recebe na entrada da área, após corte errado da defesa leonina, e bate para gol. Chute sai fraco e Danilo Fernandes defende.

19’ Uuuhhh! Durval acerta lindo lançamento para Diego Souza, que limpa a marcação e manda para o gol. Otávio aparece no momento certo e evita o perigo.

17’ Élber recebe de Rithely e faz cruzamento buscando Hernane Brocador, mas o goleiro do Furacão sai bem da meta e faz a defesa.

13’ Amarelo! Hernane Brocador acerta a perna do zagueiro Vilches em tentativa de roubar a bola e recebe o primeiro cartão do jogo.

12’ Marlone recebe de Wendel pela esquerda, avança para cima da marcação e bate para o gol, mas erra o alvo.

9’ Uuuhhh! Diego Souza cruza a bola na área, Hernane Brocador tenta alcançar se atirando na bola e por muito pouco não manda para o fundo das redes.

8’ Marlone faz boa jogada pela esquerda e manda para Hernane Brocador balançar as redes, mas o lance é invalidado, pois a bola saiu no momento do passe do meia leonino.

5’ Sport desce com qualidade para o ataque, tocando de pé em pé, e Hernane manda para Élber chuta. A bola desvia e vai para escanteio.

4’ Uuuhhh! Nikão recebe cruzamento de Eduardo, domina dentro da área e bate para o gol. A bola desvia em Samuel Xavier e pega na rede pelo lado de fora.

3’ Diego Souza arranca do campo de defesa e aciona Élber, que puxa para a entrada da área e bate para defesa do goleiro paranaense.

2’ Diego Souza cobra falta lançando na área, Rithely cabeceia e Weverton faz a defesa.

1’ Eduardo faz cruzamento na área e atacante Walter tenta cabecear, mas acaba fazendo falta em Samuel Xavier.

0’ Começa! Bola rolando na Ilha do Retiro para o confronto entre Sport x Atlético-PR.

19:30 Acabou a execução do hino nacional. A bola vai rolar dentro de instantes.

19:28 Hino nacional brasileiro sendo executado neste momento.

19:26 No gramado! Sport e Atlético-PR entram neste momento no campo de jogo.

19:22 Jogadores reservas do Atlético-PR já estão no gramado. Equipes titulares devem entrar em campo dentro de instantes.

19:10 Curiosidade: Torcedor assumido do Sport, o atacante Walter, do Atlético-PR atuará na Ilha do Retiro pela primeira vez na carreira. Alguns torcedores do Leão, que estão nos prédios ao redor do estádio, aplaudiram o centroavante quando ele encerrou o aquecimento.

19:04 Na escalação do Sport, as novidades são três: Samuel Xavier, Élber e Hernane Brocador. Samuel não jogou a última partida por conta de um terceiro cartão amarelo, enquanto Élber ficou fora por questões contratuais. Já Hernane atuará no lugar do suspenso André.

19:02 Goleiros do Sport (Danilo Fernandes e Magrão) também estão fazendo o aquecimento no gramado.

19:00 Jogadores do Atlético-PR estão fazendo o aquecimento no gramado da Ilha do Retiro.

18:55 Dos jogos que estavam acontecendo às 17h00 (horário de Brasília) e interessavam aos Sport, os dois foram finalizados nesse momentos com os seguintes placares: Corinthians 6x1 São Paulo e Internacional 1x0 Grêmio.

18:40 Jogadores do Sport acompanham os jogos da rodada. Apenas a vitória do Internacional por 1 a 0 sobre o Grêmio não é favorável. Corinthians vai goleando o São Paulo por 6 a 1.

18:37 As opções do Atlético-PR para o decorrer do confronto são: Santos; Ricardo Silva, Kadu, Pereirinha, Deivid, Hernani, Hernández, Bruno Mota, Ewandro e Crysan.

18:35 O Atlético-PR também está definido. O técnico Cristóvão Borges escalou o Furacão da seguinte maneira: Weverton; Eduardo, Vilches, Cleberson e Roberto; Otávio, Fernando Barrientos, Sidcley, Marcos Guilherme e Nikão; Walter.

18:32 O banco do Sport será formado por: Magrão; Oswaldo, Ewerton Páscoa, Neto Moura, Danilo, Ronaldo, Régis, Samuel, Maikon Leite, Wallace e Fábio.

18:30 O Leão jogará com: Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Wendel, Diego Souza e Marlone; Élber e Hernane Brocador.

18:28 Atenção torcedor! O Sport está escalado para o confronto de logo mais.

18:25 Chegando ao número de 350 jogos com a camisa do Sport, o zagueiro Durval concedeu uma entrevista ao site oficial do clube e demonstrou toda sua gratidão ao Leão da Praça da Bandeira: “Eu me sinto muito realizado, feliz, por estar escrevendo uma história tão expressiva com a camisa do Sport. O clube que eu torço, admiro, e aprendi a torcer, desde a primeira vez que vesti a camisa. Nunca deixei de torcer, mesmo quando sai para o Santos. Continuei torcendo de lá e vai ser assim até o resto da minha vida. Sou muito grato ao clube por tudo o que aconteceu na minha carreira, onde o Sport foi fundamental. Eu devo muito ao Sport.”

18:10 Sport contará com duas novidades no banco de reservas nesta noite. Os jovens, oriundos das categorias de base, Fábio (meia) e Wallace (atacante) vão ficar entre os suplentes.

18:06 Expectativa para a divulgação das escalações, algo que deve acontecer dentro de alguns minutos.

18:02 Resultados dos jogos das 17h00 (horário de Brasília) vão ajudando o Leão, pois o São Paulo está perdendo para o Corinthians e o Grêmio empata com o Internacional

18:01 Jogadores do Atlético-PR também já estão na Ilha do Retiro.

18:00 Delegação do Sport chegando neste momento na Ilha do Retiro.

17:52 Diretoria do Sport faz alguns eventos na sua sede social para a torcida acompanhar o jogo através de um telão.

17:51 Delegação do Sport deixou a concentração e deve chegar dentro de instantes no estádio.

17:50 A Ilha do Retiro está pronta para recebe os dois clube, mas não terá presença de torcedores, pois o clube pernambucano foi punido pelo STJD e terá que fazer esse jogo de portões fechados.

Sport e Atlético-PR se enfrentarão nesse domingo (22) na Ilha do Retiro, às 19h30 (Horário de Brasília), em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo não terá a presença de torcedores devido a punição imposta ao Sport pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O jogo será arbitrado por André Luiz de Freitas Castro, de Goiás.

A equipe de Pernambuco ainda sonha com uma vaga na Libertadores do próximo ano. Com 52 pontos, o time treinado por Falcão ocupa da 7ª posição e vem de uma derrota contra o Cruzeiro, pelo placar de 3 a 0, no domingo passado (15). Falcão acredita na vaga da sua equipe no G4 nessas 3 rodadas restantes, apesar dos placares dessa rodada não terem sido muito bons para o Sport, foi derrotado pelo Cruzeiro, concorrente direto e o São Paulo derrotou o Atlético-MG e abriu quatro pontos em relação ao Leão da Ilha. “O único resultado que a gente não esperava era o do São Paulo. Esperava-se um empate ou uma vitória do Atlético-MG. Foi esse que fugiu. Agora temos que ganhar nossos jogos.” – Paulo Roberto Falcão.

Os jogadores do rubro-negro pernambucano lamentam a ausência da torcida no jogo desse domingo (22), mas acreditam que isso faz parte e pensam em não se preocupar com a falta dos torcedores: “Vamos ficar com o mesmo número de jogadores agora. A torcida é o nosso 12º jogador, mas vamos usar o fator casa. Não podemos perder. Mesmo sem torcida, a gente tem que fazer o máximo para conseguir essa vitória.” – Samuel Xavier. Diego Souza apresentou uma estratégia para os 11 titulares não sentirem falta do “12º jogador”: “Joguei uma vez (de portões fechados) e é muito diferente. Temos que estar concentrados o tempo todo. Não pode deixar o marasmo levar. Tem que estar sempre ligado. Temos que contar com o barulho de quem não tiver jogando para nos colocar para cima.”

Falcão contará com as voltas de Elber, que não jogou diante do Cruzeiro por pertencer a equipe mineira, do lateral Samuel Xavier, todavia perdeu André para o duelo, pois o atacante recebeu o terceiro cartão amarelo no último jogo, Hernane Brocador entra na sua vaga.

O técnico do Furacão, Cristóvão, poderá contar com todos os jogadores do seu elenco, o zagueiro Cleberson volta após oito meses, totalmente recuperado da lesão no joelho. A equipe paranaense vem de um empate diante do Palmeiras por 3 a 3, em jogo realizado na quarta (18), na Arena da Baixada.

Cristóvão mira três vitórias nos três jogos restantes e espera a vitória diante do Sport, todavia não será tarefa das mais fáceis, já que também enfrenta o Santos fora de casa, na última rodada: “Nosso desejo é obter a melhor colocação possível. Temos nove pontos a disputar e vamos tentar conseguir os nove. Não tem sido fácil para nenhum dos clubes do campeonato, mas o nosso desejo e meta é essa. Temos que pleitear a melhor colocação e estar na primeira folha do campeonato, bem colocados.” O técnico da equipe paranaense quer seu time com mais posse bola diante do Sport: "É importante ter posse de bola, ter controle de jogo e fazer disso uma forma de atacar o adversário e ser menos atacado."

Falcão esquece as contas e foca na vitória: “Depois voltamos a fazer conta. O que está no nosso alcance é a vitória.”

Técnico da equipe pernambucana acredita que primeiro a sua equipe precisa fazer sua parte, ou seja ganhar do Furacão para depois sonhar com a vaga para a Libertadores: “Temos que fazer o que podemos controlar, que é nosso jogo. É difícil, mas temos que pensar nos nossos três pontos.”

Cristóvão acredita que sem a torcida, o favoritismo do Sport não é o mesmo: “A vantagem é relativa, porque logicamente a equipe deles jogando em casa tem uma torcida vibrante.”

Ele afirma que a torcida rubro-negra dá muita força ao Sport e sem ela o jogo pode se tornar mais equilibrado e sua equipe terá mais chances de ganhar e dominar a partida: "E não ter a torcida, de alguma forma, é bom. Chegamos numa parte do campeonato que todo mundo tem dificuldade pela briga na tabela.'' Mesmo assim, Cristóvão mostrou respeito pelo seu adversário: “Independentemente de qualquer coisa, é uma boa equipe, fez um bom de campeonato e o grau de dificuldade continua alto.”

O estádio da Ilha do Retiro será o palco da partida entre Sport x Atlético-PR, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO Sport x Atlético-PR: Diego Souza, meia-atacante do Sport, é fundamental para o time rubro-negro. Principal jogador da equipe, o camisa 87 pode ser o diferencial dos pernambucanos para conseguir deixar o time vivo e com esperanças de chegar ao G-4 da competição.

FIQUE DE OLHO Sport x Atlético-PR: Walter, atacante do Atlético-PR, é a grande esperança do torcedor rubro-negro paranaense para buscar mais um resultado positivo nesta reta final de competição. Curiosamente, o centroavante é torcedor assumido do Sport, pois é natural de Pernambuco. Dentro de campo, entretanto, deverá dar bastante trabalho.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 7º Sport 52 35 12º Atlético-PR 47 35

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Sport x Atlético-PR válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!