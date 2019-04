Arouca exalta maturidade do elenco e espera bom rendimento na final da Copa do Brasil

O volante Arouca há uma semana voltou a equipe do Palmeiras, recuperado de lesão. O camisa 5 entrou no segundo tempo do empate contra o Atlético-PR na Arena da Baixada e no jogo do último sábado (21), no empate contra o Cruzeiro, onde atuou durante os 90 minutos da partida e foi um dos poucos que renderam bem.

Arouca recuperado e com mais ritmo de jogo, ficará a disposição do técnico Marcelo Oliveira para o primeiro jogo da final da copa do Brasil contra o Santos, na Vila Belmiro. Dois dias antes da grande final, Arouca vê que o amadurecimento do elenco palmeirense pode ser um fator que poderá fazer diferença.

"Por detalhes perdemos (o Paulistão). A equipe vai mais madura, antes era o início do trabalho. Agora já estamos no final da temporada", disse o volante do Palmeiras em entrevista coletiva.

Arouca, que defendeu a equipe santista por cinco temporadas, citou a possibilidade de o Palmeiras voltar da Vila Belmiro com um bom resultado para decidir o título no Allianz Parque na próxima quarta-feira (02).

"Não só pelo fato de ter atuado lá, são jogadores diferentes,. A preocupação é fazer o Palmeiras render bem nos dois jogos, nem tanto é com o Santos. Temos de marcar forte e não relaxar em nenhum momento. Jogar de igual para igual", disse o camisa 5.

O camisa 5 palmeirense falou sobre o mal momento vivido pelo o setor defensivo da equipe. O Palmeiras sofre gols há 15 jogos seguidos. Arouca comentou que o grupo conversa bastante sobre esse problema que a equipe vive e divide a responsabilidade com todo o time e não só com a defesa.

"Conversamos bastante. Era uma coisa que não acontecia. Isso tem nos atrapalhado, mas não dá para culpar apenas a defesa, tem de ver no todo. Somos um grupo. A gente sabe que não podemos vacilar nesses dois jogos, porque não teremos tempo de reação", finalizou.

O camisa 5 volta a equipe na importante reta final e fica a disposição para as finais da copa do Brasil. Arouca deve fazer dupla de volante com o jovem Matheus Salles, os dois atuaram juntos no segundo tempo da partida contra o Atlético-PR, pelo o campeonato brasileiro.