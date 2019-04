Eleição VAVEL dos Melhores do Brasileirão Série A 2015; vote e decida nossa seleção

Foi dada a largada, torcedor! Você já pode dar seu voto na tradicional eleição para escolher a Seleção VAVEL do Campeonato Brasileiro Série A 2015! As indicações para cada posição foram definidas pela nossa redação, mas os jogadores que irão ganhar os prêmios de Melhores do Brasileirão serão decididos por vocês.

A votação terá início na quarta feira (25) e irá até meia noite do dia 6 de dezembro, data da última rodada da competição. Na segunda-feira, dia 7, os vencedores serão revelados. Além dos 11 melhores por posição, também teremos eleições para definir o Craque do Campeonato, a Revelação e o Melhor Técnico.

O Corinthians é o time com maior números de indicados: são onze no total. Em seguida temos o Atlético-MG, com dez, o Grêmio, com seis, o Santos, com quatro, o Sport, com dois, e Internacional, Atlético-PR, São Paulo, Fluminense e Vasco com um representante.

Em 2014, a Seleção VAVEL do Brasileirão foi formada por: Marcelo Grohe, Marcos Rocha, Dedé, Gil e Zé Roberto; Lucas Silva, Souza, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart; Diego Tardelli e Guerrero; Marcelo Oliveira.

Vote na Eleição VAVEL pelo formulário abaixo: