Após cinco anos, o Santos chega à final da Copa do Brasil tentando reescrever a história

Em 2010, o Santos conquistava sua primeira Copa do Brasil na história. Após quase ser rebaixado no ano anterior, o Peixe recorreu a sua base para se reerguer e montar uma equipe que marcou história no futebol nacional. Comandados por Dorival Junior, Neymar, Ganso, Robinho e companhia proporcionaram goleadas acachapantes e partidas memoráveis.

Após cinco anos o peixe está novamente na final da Copa do Brasil e o enredo se desenha da mesma forma. Após iniciar o ano taxado como um dos favoritos a ser rebaixado e ignorando na disputa dos títulos, os meninos da vila calaram os críticos e novamente comandados por Dorival, jogadores como Lucas Lima, Gabriel e Ricardo Oliveira colocam o Santos no topo do futebol nacional novamente.

A campanha de 2010

Para conquistar o título, o peixe fez sua primeira parada no Mato Grosso do Sul, para enfrentar o Naviraiense. Após vencer pelo placar minimo com gol de Marquinhos, o Santos fechou o confronto na Vila, rendendo uma goleada histórica por 10-0, que colocou os holofotes na equipe santista. Os gols foram anotados por Neymar (2x), André (3x), Madson (2x), Marcel, Ganso, Marquinhos e Robinho.

Na 2ª fase o Santos teria que encarar o Remo, no Pará. Dessa vez o peixe não deu margem para zebra e fez 4-0 com autoridade. Em dia em que André igualou Neymar, o centroavante balançou as redes por duas vezes, assim como o camisa 11 e garatiu o peixe na próxima fase.

Focado com a final do campeonato paulista, contra o Santo André, o Santos se deu ao luxo de poupar os títulares na partida de ida das oitavas de final, contra o Guarani. O Bugre aproveitou e derrotou o peixe pela primeira vez na competição, 3-2. O revés seria comemorado pela torcida santista, afinal, ele proporcionou o jogo de volta na Vila justo em um 14/04, aniversário do peixe. O resultado você confere no vídeo abaixo com a saudosa narração de Luciano do Valle.

Após fazer 8 no bugre o Santos já era encarado como favorito. Mas nas quartas de final teria pela frente um rival de elite e que vivia ótima fase, o Atlético-MG. Atual campeão mineiro na época e brigando nas cabeças pelo campeonato brasileiro, o galo também colecionava goleadas na competição. Na primeira fase os mineiros eliminaram o Juventus-AC por 7-0, na sequencia fizeram 6-0 na Chapecoense no Mineirão e nas oitavas foi mais econonomico, batendo o Sport por 3-0 no agregado.

No mineirão Neymar foi ofuscado por Diego Tardelli, que marcou 3 vezes na vitória atleticana por 3-2. Mais uma vez tendo que decidir na Vila, o Santos aproveitou o mando e fez 3-1, com Neymar, André e Wesley anotando os gols. O peixe estava classificado para as semifinais para encarar o Grêmio.

A semifinal contra o tricolor gaúcho foi digna de uma final. Após André marcar duas vezes e abrir 2-0 para o Santos, o Grêmio fez 4 gols seguidos e virou a partida para 4-2. O sonho do título inédito ficava distante, mas se manteve vivo quando Robinho marcou o terceiro gol santista aos 38 do segundo tempo, deixando placar em 4-3.

Talvez na melhor partida de Ganso pelo Santos, o duelo de volta contra o imortal teve o camisa 10 do peixe como destaque. Paulo Henrique mostrou para os que achavam ele, na época, melhor do que Neymar, que não estavam exagerando. O meia comandou o alvinegro na vitória por 3-1, protagonizando um golaço no goleiro Victor.

A grande decisão

Após eliminar Grêmio e Atlético, o Santos parecia imparável. As goleadas e futebol demonstrado nas fases anteriores postulavam o Santos como amplo favorito ao título diante do Vitória-BA.

Assim como na decisão deste ano, em 2010 o Santos abriu as finais na Vila Belmiro. Após Ganso cobrar uma falta na trave e Neymar abrir o placar de peito com só 14 minutos de jogo, parecia que tudo se encaminharia para mais uma goleada histórica do peixe.

Mas o que se viu na sequencia foi um show de displicência, com inúmeras chances criadas, mas nenhuma concluída em gol. A falta de seriedade da equipe Santista ficou em evidência quando Neymar sofreu pênalti e mandou de cavadinha nas mãos do goleiro Lee.

Reserva de luxo do elenco, Marquinhos entrou na partida novamente para deixar a sua marca. Após Zé Love sofrer falta na entrada da área, aos 38 minutos, o meia assumiu a responsabilidade da cobrança e mandou para as redes. Com a vantagem de 2-0, o peixe estava muito próximo do título.

No barradão o Vitória foi guerreiro. Após Edu Dracena abrir o placar para o Santos, as chances de título do Leão da Barra iam por água abaixo. Mas os baianos conseguiram a virada, com Wallace e Junior, o que não foi suficiente para o título. Edu Dracena ergueu a taça, Santos campeão inédito da Copa do Brasil.

As semelhanças e singularidades de 2010 para 2015

Apesar da diferença técnica das duas equipes, os times de 2010 e 2015 possuem algumas semelhanças. A primeira é o comandante. Dorival Junior curiosamente é o treinador da equipe nas duas finais de Copa do Brasil que o Santos fez na história. E chega em momentos semelhantes, com o peixe desacreditado e sem muita esperança.

Em 2010 o Santos atuava no 4-3-3 e Dorival repete a dose vencedora em 2015. Se na primeira final contava com um trio ofensivo formado por Neymar, André e Robinho, conta agora (guardado as devidas proporções) com Gabriel, Ricardo Oliveira e Geuvânio. Se Paulo Henrique Ganso era o maestro do meio-campo santista a cinco atrás, hoje Lucas Lima domina a meia cancha alvinegra, sem dever nada para o ex-camisa 10 santista.

Nas duas edições o Santos chega a final com o artilheiro isolado do torneio. Em 2010 Neymar terminou a Copa do Brasil com 11 gols e seu companheiro André na vice artilharia, com 8. Neste ano o jovem Gabriel é o goleador máximo, com 7. Se Ricardo Oliveira fizer mais 1, chega a 6 e empata na vice artilharia da competição, podendo repetir novamente a dobradinha no ranking de tentos marcados.

Mas as equipes possuem grandes diferenças também. Se em 2010 o Santos fez 36 gols, neste ano foram apenas 23. Em contra partida, foram menos gols sofridos até aqui, 10 contra 15 da campanha do título. A defesa também é fator determinante para o Santos chegar a final, pois o peixe foi derrotado apenas para o Sport em Recife. Já em 2010 foram 4 reveses.

Nesta quarta-feira (25) o Santos começa a construir o caminho do que pode ser o seu segundo título da Copa do Brasil. Para marcar história o peixe terá que bater o Palmeiras, prometendo uma final épica, que ficará marcada na história.