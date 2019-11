Resultado jogo Santos x Palmeiras na Copa do Brasil (1-0)

Novamente agradecemos os amigos. Esperamos vocês nas próximas partidas. Um grande abraço à todos, uma boa noite e até lá.

Vamos terminando aqui mais uma transmissão da final da Copa do Brasil. Nesta noite, o Santos abriu vantagem ao vencer por 1 a 0. Poderá empatar no jogo da volta.

A semana seguirá com muita tensão das duas torcidas, expectativa e angústia.

A vantagem santista é do empate, apenas. Não tem gol fora de casa e qualquer vitória palmeirense por um gol de diferença levará aos pênaltis. Verde precisa de dois gols.

David Braz: "Temos chances totais de vencer lá. Jogamos pelo empate lá, mas o juíz me confirmou que viram bater no Ricardo Oliveira e não fizeram nada."

Barrios: "Você viu o pênalti? Você viu o pênalti? Confusão depois do jogo é normal. Você viu o pênalti? Então..."

Fim de papo e mais confusão!

95' I-N-A-C-R-E-D-I-T-A-V-E-L!! Bola longa de Lucas Lima, Ricardo Oliveira finta Victor Hugo, tira Fernado Prass e Nilson, SEM NINGUÉM, perdeu!

94' Minuto final.

93' Neto Berola cruza nas mãos de Prass.

92' MUDA O PEIXE: Nilson entra e sai Thiago Maia.

91' Mais cinco minutos.

90' AMARELO, DUDU. Pela confusão total.

90' Muita confusão, tensão e discussão.

89' EXPULSO! Lucas agride Lucas Lima e toma o segundo amarelo.

88' Palmeiras não consegue reagir. Time novamente não cria, não arma e não ataca.

87' Santos ainda tenta um segundo gol para aumentar a vantagem.

86' Quase 40 faltas no jogo.

85' Reta final de partida.

84' AMARELO, VICTOR FERRAZ. Segurou Dudu.

83' MUDA O PEIXE: Neto Berola na vaga de Gabriel.

82' Chuva aumenta, torcida explode e o Santos parte pra cima.

81' THIAGO MAAAAIA! O volante tira o chute de Rafael Marques na hora H.

80' Trobada entre Renato e Victor Hugo. Lance forte.

79' AMARELO, GABRIEL. Tirou a camisa.

78' UM GOLAAAAAÇO DE GABRIEL! Pivô de Ricardo Oliveira, bola para o garoto, que finta dois pela direita, traz em diagonal, dá um tapa tirando de Prass e abre o placar!

77' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, GABRIEL, DO PEEEEEEIXE!

76' Palmeiras muito espaçado, sem aproximação e apenas gasta o tempo.

75' Bom ataque santista com Victor Ferraz. Mas Gabriel desvia no primeiro pau e a bola saiu em linha de fundo.

74' Bate-rebate na área santista, mas a bola sai em linha de fundo. Só tiro de meta.

73' Arouca e Dudu arriscam, mas a bola explode na defesa. Escanteio.

72' Até aqui, ótimo resultado para o Palmeiras. Empate fora de casa.

71' Lucas Lima atropela Robinho e Palmeiras se salva na defesa.

70' Torcida santista acorda e tenta empurrar o time.

69' AMARELO, LUCAS. Puxou Geuvânio e está fora da decisão.

68' MUDANÇA NA ARBITRAGEM: Marcelo de Souza entra após contusão de Luis Flávio.

67' Ih rapaz... Mudança na arbitragem! Luis Flávio de Oliveira se machuca e não pode mais continuar no jogo.

66' Aos poucos, Santos retoma as ações da partida. Geuvânio entrou bem.

65' MUDANÇA NO PEIXE: Geuvânio entra e sai Marquinhos Gabriel.

64' MUDA O PALMEIRAS: Barrios cai e entra Rafael Marques.

63' AMARELOS PARA RICARDO OLIVEIRA E AROUCA. Trocas de farpas e amarelos.

62' Jogo perde um pouco em velocidade e o Palmeiras melhora muito seu jogo.

61' Zé cobra mas Gustavo Henrique afasta.

60' AMARELO, RENATO. Comete falta e dá ao Palmeiras ótima chance.

59' Palmeiras melhora no jogo e tem mais espaços no ataque. Começa a criar mais.

58' Zé Roberto bate mal demais e manda em linha de fundo.

57' Palmeiras tem ótima chance na bola parada.

56' E a chuva aperta em Santos.

55' Kelvin cruza na mão de Vanderlei.

54' Torcida do Santos tenta crescer seu time na base do grito.

53' Lucas novamente tentou abrir uma chapelaria na direita, mas saiu com bola e tudo.

52' Lucas avança pela direita, cruza, mas explode na defesa.

51' Torcida santista sente o ataque e se cala. Verdão cresce.

50' OOOOOOOOOOOOOOPAAAAAA! Barrios recebe em profundidade, cai com David Braz, mas o jogo seguiu. Muita reclamação.

49' Palmeiras cadencia, gasta o tempo, demora... Torcida vaia.

48' Ataque santista segue perdendo gols. Fernando Prass, o homem do jogo.

47' FERNANDO PRAAAAAAAAAAAAAAASSS! Lucas Lima dá meio gol pra Gabriel, que girou e chutou pra mais um milgare de Fernando Prass.

46' FERNANDO PRASS! Renato arrisca de fora, a bola pega um efeito danado e dá trabalho.

45' E a bola rola no segundo tempo da decisão.

MUDA O PALMEIRAS: Matheus Salles dá a vaga para Amaral.

Equipes retornam. E Verde terá mudança.

Já o Palmeiras tenta catimbar, gastar o tempo e levar, ao menos, um empate. Mas erra muito e tira a velocidade do ataque.

Santos perdeu pênalti, parou em Fernando Prass, na trave e vai empatando em 0, ainda que tenha maior volume de ataque.

Arouca: "Não podemos dar espaços. Tivemos boa marcação, mas precisamos ter a bola."

Gabriel: "Não saímos no prejuízo. Uma hora vamos fazer. É manter a pegada para marcar no segundo tempo."

47' Fim de papo no primeiro tempo.

46' Volta final no relógio.

45' Mais dois minutos.

44' E a bola murcha foi motivo para mais discussão. Decisão, amigos.

43' Partida é muito faltosa. A pressão santista é enorme, mas Palmeiras tenta controlar.

42' AMARELO, BARRIOS. Carrinho atrasado em Gabriel. Desnecessário.

41' Reta final de primeiro tempo.

40' Santos é mais presente, mas falha na finalização. Verde vai tendo sorte.

39' Matheus Salles comete mais uma falta e fica a reclamação de outro amarelo.

38' FERNAAAAAAAAAAAAAAAAANDO PRAAAAAAAAASS!!!!! Dois milagres do goleiro, após chute de primeira de Ricardo Oliveira, na pequena área, após jogadaça de Victor Ferraz. E Prass pegou também o rebote.

37' Os dois times erram muitas bolas no meio campo e tiram a velocidade dos ataques.

36' AMARELO, MATHEUS SALLES. Por repetição.

35' PRA FOOOOOOORA! Gabriel manda de fora da área e tira tinta da trave!

34' PRAAAAAASS! Cruzamento fechado, a zaga fura e Prass espalma encima da linha!

33' Verde não tem saída de bola, novamente. E com isso, rifa na base do chutão.

32' Palmeiras marca forte demais e santistas tentam valorizar ao máximo cada jogada.

31' A pressão é enorme. Muita catimba, briga, discussão. Pouco futebol.

30' AMARELO, FERNANDO PRASS. Por cera.

29' trombada entre Jackson e Ricado Oliveira e Gabriel e Zé Roberto. Juiz deu falta no segundo lance para o verde.

28' Barrios tenta de cabeça, mas isola. Só tiro de meta.

27' Lucas Lima cruza na área e Lucas corta com um balão pra frente.

26' Victor Ferraz trabalha bem com Gabriel e Peixe tem escanteio.

25' Palmeiras não tem pressa na reposição de bola e é motivo de muita reclamação santista.

24' Posse de bola: 65/35

23' Lucas Lima cobra na primeira trave, David Braz divide com Jackson e manda em linha de fundo. Tiro de meta.

23' SAAAAAAAAAALVA, KELVIN! Palmeirense tira o gol de Gabriel. Escanteio.

22' Mais confusão. Jogadores reclamam, catimbam, cutucam, empurram... Luis Flávio vai se perdendo.

21' PRASS! Chute cruzado de Renato, o goleiro pega em dois tempos.

20' Decisão nervosa. Poucos espaços, muita guerra e briga.

19' Peixe diminui o ritmo e Palmeiras se agrupa em seu campo.

18' Lucas Lima é o mais acionado no meio santista. Jogador é esperança no time da casa.

17' Palmeiras cadencia mais o jogo e aposta em bolas altas na área.

16' Lucas Lima lança Marquinhos Gabriel, mas Lucas chega antes e recua para Fernando Prass.

15' Luis Flávio de Oliveira está tendo muito trabalho neste começo. Jogo é faltoso e falado.

14' Tocida santista empurra o time. A final começou com tudo. Já tivemos penalidade, gols perdidos, confusão, contusão...

13' FERNANDO PRASS!!!! Zeca entorta Robinho na canhota, chuta cruzado e obriga o goleiro à ótima defesa.

12' MUDA O PALMEIRAS: Gabriel Jesus sai chorando para entrada de Kelvin.

11' O Santos ataca com tudo, mas não chega a chutar no gol. Verde vai virando como pode.

10' Gabriel Jesus sente o ombro e parece que não dá mais para ele.

9' Santos faz ótima transição ofensiva, ams Marquinhos Gabriel não chuta e a zaga verde vai afastando como pode.

8' Palmeiras marca forte e comete faltas. Jogo é muito marcado, forte e muito falado.

7' JOGO QUENTE! Muita confusão, discussão, troca de olhares, provocações.

6' GABRIEL PERDEU! Batida forte, no canto esquerdo, à meia altura, Prass caiu no canto e a bola explodiu no poste.

6' NAAAAAAAAAAAAA TRAAAAAAAAAAAAVE!

5' PENALIDADE PARA O PEIXE! Lucas Lima cobra escanteio, confusão na área e Arouca puxa na cara dura Ricardo Oliveira. Claríssimo.

4' PENAAAAAAAAAAAAAAAAAALTI!

3' PRAAAAAAAAAASS! Cobrança de escanteio fechada de Lucas Lima, Prass foi dar um tapa para evitar o gol.

2' PEEEEEEEEEEEEEEEEEERDEU! Cobrança fechada, Vanderlei espalmou pra pequena área e Jackson cabeçou por cima do gol, na pequena área.

1' E já tivemos a primeira falta em Gabriel Jesus. Palmeiras tem ótima chance de mandar bola na área.

0' AUTORIZA O ÁRBITRO! O primeiro jogo da decisão começou!

Vamos para a decisão.

Palmeiras com seu equipamento principal, verde da cabeça aos pés.

Santos todo de branco, com seu uniforme principal.

A torcida santista canta o nome de cada jogador.

Ajustes finais das duas equipes para a primeira partida da grande final.

Hino executado. Mais pressão, mais barulho. É decisão!

Hino Nacional do Brasil.

Santos e Palmeiras perfilados. Muita festa, pressão das arquibancadas. Faixas da torcida santista recepciona sua equipe.

Reservas chegam nos bancos e as torcidas vão começando a sentir a pressão.

Arbitragem no gramado da Vila Belmiro. Luis Flávio de Oliveira, com Emerson de Carvalho e Marcelo Van Gasse, nas bandeiras.

Bandeiras de Brasil, Santos e Palmeiras abertas no gramado. Em instantes, o início do protocolo.

Muita gente ainda do lado de fora. Visitantes tomam seu espaço.

Jogadores retornam aos vestiários. Ajustes finais para o grande duelo pela Copa do Brasil.

Fiquemos de olho no duelo entre Ricardo Oliveira x Fernando Prass. Ambos vêm se estranhando, discutindo e trocando farpas nos clássicos.

As arquibancas começam a tremer. A Vila vai enchendo, vai ficando branca, vai formando o caldeirão da Vila.

São 310 jogos em seu total, com 99 vitórias santistas, 131 palmeirenses e outros 80 empates.

Paulo Nobre: "Mudamos da água para o vinho, em relação ao ano passado. Pra mim, é inegável a mudança. Mas eu quero ser campeão. E se não for campeão, seremos o primeiro dos derrotados."

Isso porque o Palmeiras não terá mais chances de chegar na Libertadores pelo Brasileiro. Já o Santos pode sim entrar no G4, mas quer um título para garantir a vaga.

Palmeiras não vence há 5 jogos, enquanto o Santos, há 3. O futebol de ambos vem caindo nesta reta final e esses dois duelos serão ainda mais fundamentais.

O Peixe quer igualar o Verdão. Campeão em 2010, no começo da geração Neymar, quer repetir o feito.

O Palmeiras quer igualar o maior rival, o Corinthians, em conquistas de Copa do Brasil. São duas, em 1998 e 2012.

Um pouco mais de meia hora para o início do jogo. Torcida ainda vai chegando. Esperados mais de 15 mil pessoas.

Santos em seu gramado. Torcida aplaude. Jogadores aquecem e o clima vai esquentando.

Hino santista ecoa na Vila.

Equipe palmeirense sobe ao gramado para o aquecimento. Torcida santista vaia, claro.

A torcida vai ocupando seus espaços para o duelo. Promessa de enorme festa na baixada santista.

Reservas verdes será com Fábio, João Pedro, Nathan, Egídio, Amaral, Andrei, Fellype Gabriel, Allione, Cristaldo, Rafael Marques, Mouche e Kelvin.

O banco do Santos terá Vladimir, Daniel Guedes, Werley, Paulo Ricardo, Chiquinho, Alison, Léo Cittadini, Rafael Longuine, Marquinhos, Geuvânio, Neto Berola e Nilson.

A equipe do Santos tem Vanderlei; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, David Braz, Zeca; Renato, Thiago Maia, Marquinhos Gabriel, Gabriel, Lucas Lima; Ricardo Oliveira. Técnico: Dorival Jr.

Palmeiras com Fernando Prass; Lucas, Jackson, Vitor Hugo, Zé Roberto; Arouca, Matheus Salles, Robinho, Dudu, Gabriel Jesus; Barrios. Técnico: Marcelo Oliveira.

Uma dúvida parece ter sido revelada. O volante Arouca será titular no time palmeirense.

Gramado da Vila não é bom. Não deveremos ter chuva durante a partida, o que ajuda um pouco no estado da grama.

No Palmeiras, nenhum jogador parou para falar com a imprensa. Muita concentração.

David Braz "Meu passado lá fica lá. Hoje quero ser campeão aqui e escrever meu nome mais uma vez aqui."

Palmeiras também chega na Vila. As duas equipes estão presentes e o clima vai esquentando.

"Subi no Santos, hoje estou tendo a oportunidade de poder chegar numa decisão com o meu time. Se Deus quiser vamos conseguir mais um título." falou Zeca.

Sob uma festa enorme, o Peixe chega na Vila. É tanta festa, fumaça, barulho, que o ônibus quase nem foi visto.

Victor Ferraz volta de contusão e deverá começar entre os 11 iniciais. Já no Palmeiras, a dúvida é como o time será escalado, com maior pegada no meio ou mais aberto.

Torcedores do Palmeiras também estarão presentes em um bom número. Nestas horas, o apoio é fundamental e as duas equipes terão o máximo de suas torcidas.

Portões da Vila estão abertos e a torcida entra no estádio. As luzes ainda estão à meia fase, antes do começo do jogo.

Ruas do Urbano Caldeira tomadas de santistas fazendo enorme festa. É a primeira partida da grande final.

Ônibus palmeirense parte rumo ao estádio e a festa verde é enorme. Muitos torcedores presentes.

Nos arredores da Vila, ruas de fogo com enorme festa da torcida alvinegra.

Delegação do Palmeiras deixa o hotel em que estão hospedados para seguir rumo à Vila.

Delegação santista chegou no estádio da Vila Belmiro. Torcedores santistas se fazem presentes para dar o apoio.

Já Dorival Jr. foi o treinador que escapou o Verde do rebaixamento no ano passsado, exatamente com uma ajuda santista na rodada final.

Há enorme pressão sobre o técnico Marcelo Oliveira. Ele tentará seguir no cargo palmeirense, além de evitar o quarto vice.

Muitas mudanças aconteceram. Novos treinadores, estrelas e fases. Ainda assim, o Peixe chega mais favorito.

Na Vila, as emoções não cessaram e o Peixe precisou das penalidades para levantar mais um troféu.

Leandro Banana, ainda no verde, marcou o único gol da vitória. Dudu ainda perdeu um pênalti, o que faria enorme falta no jogo da volta.

Os dois times farão a segunda final entre eles no ano. No Paulistão, as duas equipes decidiram o título em dois jogos. Reveja os lances.

A VAVEL Brasil preparou especiais para essa grande decisão. Veja um pouco de história entre os dois times.

A vaga veio nos pênaltis. Gustavo Scarpa e Gum perderam suas cobranças, deixando a vaga ao time.

Já o palmeiras sofreu. Derrota no Maracanã por 2 a 1 e placar devolvido no jogo da volta. Mas a vaga esteve ameaçada várias vezes e teve em Fernando Prass um herói.

Na semifinal, o Peixe não tomou conhecimento do São Paulo e venceu as duas partidas por 3 a 1.

Dessa vez, não teremos um campeão inédito, como aconteceu na edição passada. As duas equipes já foram campeãs.

A final foi adiada em um mês, após acordo entre todos os semifinalistas. Isso deu certo tempo ao time palmeirense para recuperar seus atletas.

Já o Santos, encarou o Coxa na capital paranaense e perdeu pelo placar mínimo, ficando de fora do G4.

Na ultima rodada do Brasileiro, o Palmeiras apenas empatou em casa contra o Cruzeiro por 1 a 1.

As duas equipes chegam com dúvidas. O Palmeiras sofre para ter um padrão, enquanto o Peixe teve seu futebol abaixo do normal nas rodadas passadas do Brasileiro.

Só lembrando que não teremos o gol fora de casa. A vantagem será apenas do empate ou saldo de gols.

O próximo jogo será quarta que vem, no Allianz Parque. Todos os ingressos foram vendidos para esse duelo.

A delegação palmeirense está descendo a serra, rumo à Santos. Torcida verde se faz presente na cidade.

A Vila Belmiro terá o prazer de receber um jogo Santos x Palmeiras enorme como Santos x Palmeiras, decidindo a Copa do Brasil. Todos os ingressos foram vendidos. Vamos ter um caldeirão.

Será o primeiro clássico paulista Santos x Palmeiras decidindo um título da Copa do Brasil. Na história, já tivemos vários encontros emocionantes, mas no Brasileirão. Chegou a vez da Copa.

FIQUE DE OLHO Santos x Palmeiras: Gabriel, atacante: Gabigol, como ficou conhecido, alia velocidade, habilidade, faro de gol e juventude. Artilheiro da competição, promete ser o coadjuvante perfeito para o ataque alvinegro.

FIQUE DE OLHO Santos x Palmeiras 2015: Barrios, atacante: Jogador de seleção paraguaia, o centroavante tem sido fundamental nesta Copa do Brasil, com gols importantes e sendo artilheiro do time verde.

O primeiro capítulo do livro dessa decisão será escrita hoje. O Santos terá o caldeirão da Vila à seu favor, enquanto o Palmeiras quer um bom resultado para o jogo da volta, em São Paulo.

Nas oitavas, clássico contra o Corinthians, líder do Brasileirão. Sem muito interesse no torneio, foi presa fácil e o Santos seguiu para pegar o Figueirense e bater o time de Santa Catarina duas vezes. Nas semifinais, mais um clássico, dessa vez contra o São Paulo, que nunca venceu o torneio. E em dois shows, não deu nenhuma chance ao tricolor.

Já o Santos iniciou a competição contra dois times paranaenses. Diante de Londrina e Maringá, o Peixe se impôs e avançou. Na terceira fase, muita luta para tirar o Sport do caminho.

Classificado para as oitavas, encarou o Cruzeiro e venceu os dois jogos. Nas quartas, duas batalhas contra o Internacional e vaga num gol chorado no fim. A vaga para a final veio de forma dramática, nos pênaltis, contra o Fluminense.

O Palmeiras começou a Copa do Brasil na Bahia. Num péssimo gramado, goleou por 4 a 1 o Vitória da Conquista. Na sequência, precisou de dois jogos para eliminar o Sampaio Corrêia. Na terceira fase, muita luta para eliminar o ASA de Arapiraca pelo placar mínimo.

Os finalistas deste ano jogaram todas as fases e eliminaram rivais que jogaram a Libertadores. Vamos relembrar o caminho de cada equipe.

Desde 2013, as equipes que disputam a Libertadores também joga a competição. A disputa do torneio internacional tirava da copa nacional.

A final de logo mais será apenas a terceira entre duas equipes do mesmo estado. Em 2006, o Flamengo venceu o Vasco, enquanto em 2014, deu Galo contra Raposa.

Os maiores vencedores são Grêmio e Cruzeiro, ambos com quatro títulos cada. Na sequência, Corinthians e Flamengo, com três. O atual vencedor é o Atlético MG, que venceu o clássico local contra a Raposa.

Zebras históricas apareceram no cenário nacional, como Santo André, Brasiliense, Paulista de Jundiaí, ASA de Arapiraca... Todos eles deixaram sua marca, seja com títulos ou eliminações épicas.

Sua primeira edição foi em 1989. Desde então, muitos times a ganharam e muitas delas, grandes surpresas.

Ele é disputado no formato de mata-mata e atinge todos os estados do país, colocando mais de 80 clubes na disputa.

A Copa do Brasil é o segundo torneio mais importante no cenário nacional, perdendo apenas para o Campeonato Brasileiro.

