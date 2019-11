Hernane Brocador sente lesão na coxa esquerda e desfalca Sport em treino

Focado no tudo ou nada na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport deu sequência às atividades visando o campeão Corinthians na manhã desta quarta-feira (25). O trabalho, porém, foi fechado e deu um tom de mistério para o duelo decisivo do próximo fim de semana, mesmo com o time-base à disposição de Falcão.

Apesar de ter escondido o treinamento, realizado no CT José Médicis, o técnico teve uma ausência no grupo. Trata-se do atacante Hernane Brocador, que foi titular contra o Atlético-PR no último domingo (22) e saiu do gramado se queixando de dores na coxa esquerda. Segundo o médico Cléber Maciel, o camisa 9 teve um trauma muscular, mas se reintegra ao elenco já nesta quinta-feira (26), não sendo problema diante do Timão.

Certeza é que, disponível ou não, o centroavante iniciará o jogo no banco de reservas, uma vez que também esteve ausente na última segunda-feira (23), na reapresentação em Paratibe. André, dono da posição, retorna à equipe depois de cumprir suspensão pelo terceiro amarelo, com o restante sendo mantido.

Um dos que está praticamente confirmado é o lateral-esquerdo Renê, formado na base do Leão. O jovem revela que o plantel leonino está motivado na briga por uma das vagas não somente no G-4, mas também na Libertadores, usando a conquista da Copa do Nordeste, em 2014, como inspiração. Para atingir o objetivo, os rubro-negros precisam vencer as próximas duas partidas e torcer por derrotas - em ambas - de São Paulo e Internacional.

"Se olhar direitinho, nem é tão impossível assim. Acho que tudo ainda está aberto, pois não é algo de outro mundo achar que Internacional e São Paulo deixem de vencer seus jogos. Vamos em busca de fazer a nossa parte, já que estamos treinando forte e acreditando. Eu não duvidaria do Sport. Ano passado, inclusive, todos diziam que já estávamos eliminados da Copa do Nordeste, mas fomos campeões. Por isso, temos que acreditar até o final", garantiu o ala.

A provável escalação sinalizada pelo comandante mantém a defesa dos últimos confrontos e com apenas uma mudança em relação ao embate contra o Furacão: Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Wendel, Marlone, Diego Souza e Élber; André.