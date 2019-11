No aniversário do título da Copa do Brasil, Levir Culpi confirma saída do Atlético-MG

Chegou ao fim do ciclo de Levir Culpi no Atlético-MG. Campeão da Copa do Brasil em 2014, o treinador anunciou que deixará o comando técnico do clube na manhã desta quinta-feira (26), exatamente no aniversário de um ano do título. Diogo Giacomini estará na beira do campo contra Grêmio e Chapecoense, últimos compromissos restantes no Campeonato Brasileiro.

"Estamos encerrando um ciclo. Praticamente um ciclo da minha vida em Minas Gerais. Poderia continuar nestes dois jogos, mas diretoria optou por encerrar o trabalho. Acho importante já iniciar um planejamento para 2016", afirmou.

O treinador não se conteve durante a coletiva de imprensa realizada no CT do Galo e foi às lágrimas ao lembrar de suas passagens pelo clube mineiro. Levir agradeceu e brincou com a irônica saída exatamente no aniversário da Copa do Brasil.

"Um dia muito triste para mim. Vivi uma das maiores conquistas dentro do clube e fui muito feliz no tempo em que estive aqui. Essa é a quarta vez aqui e só tenho a agradecer. Hoje completa um ano da conquista da Copa do Brasil. Coincidência irônica. Não posso lamentar a minha saída, porque eu curti com vocês os meus bons momentos", encerrou.

Com a saída de Levir, o planejamento para 2016 começa a ser montado. Visando a Libertadores em 2016, o nome de Muricy Ramalho é o mais cotado para assumir o clube. O Atlético-MG é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro 2015 com 66 pontos e já está classificado para a competição sul-americana.

Levir Culpi chegou ao Atlético-MG em abril do ano passado e disputou 62 partidas, somando 18 derrotas, 33 vitorias e 11 derrotas. Conquistou a Recopa Sul-Americana, a Copa do Brasil, além do Campeonato Mineiro.