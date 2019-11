Resultado Botafogo x América-MG no Brasileirão Série B 2015 (0-0)

Tudo é festa para Botafogo e América-MG, que entram em campo neste sábado (28), às 17h30 (Brasília), no Engenhão. As duas equipes entrarão em campo em partida válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, com vagas garantidas na elite do ano que vem.

Os cariocas somam 71 pontos na tabela de classificação, com isso, garantiram o título da Série B deste ano. A confirmação do triunfo veio após a vitória diante do ABC, no Mané Garrincha, por 2 a 1, na última sexta-feira (20). Mas a semana foi de despedidas no Fogão, após as confirmações de que a diretoria alvinegra não renovará os contratos de Thiago Carleto, e Daniel Carvalho. Com isso, os jogadores não entrarão em campo nesta tarde.

Já os mineiros, conquistaram 64 pontos até o momento, e garantiram a vaga para a Série A do ano que vem, após um empate diante do Ceará, por 1 a 1, no Independência, em partida realizada no último sábado (21). Assim como no Botafogo, houve despedida no elenco. O artilheiro Marcelo Toscano, foi negociado com o futebol sul-coreano, e não viajou com o elenco para a capital fluminense.

Jovens deverão ganhar oportuniade na equipe titular do Botafogo

O técnico Ricardo Gomes não deu pistas sobre a equipe que entrará em campo nesta tarde. Mas, em atividade realizada na última quarta-feira (25), o treinador optou por poupar os titulares, e dar oportunidades aos jovens talentos do elenco, sendo cinco deles, formados nas categorias de base do Glorioso: Diego, Emerson, Jean, Diérson e Luís Henrique.

Roger Carvalho e Neílton, foram os únicos titulares utilizados na atividade, cotados para enfrentar o América-MG. Embora tenha treinado com os "reservas", o auxiliar-técnico de Ricardo Gomes, Jair Ventura, declarou em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (27), de que mandarão "força máxima" à campo neste sábado. No entanto, Jair ressaltou que alguns jogadores sentem incômodos musculares, e por isso, deverão ser poupados.

"É final de temporada. Estamos estudando. Vamos tentar ter força máxima. Mas tem jogadores com incômodos musculares. Não podemos perder um ou outro jogador por lesão. Vai ser dentro daqueles que estiverem em melhor condição. O time ainda não está definido pelo professor. Ele não nos passou ainda. Mas quem estiver bem, vai para o jogo. Estamos estudando ainda. Vamos ver principalmente as questões físicas", disse.

Supensões e despedidas: Fim de temporada para o América-MG

Givanildo Oliveira relacionou 19 jogadores para embarcarem rumo ao Rio de Janeiro, porém, três grandes nomes não puderam figurar na lista, por motivos de suspensão, ou despedida. Caso do artilheiro Marcelo Toscano, negociado nesta semana com o futebol sul-coreano. Já Richarlison e Alison, foram expulsos no empate diante do Ceará, e entrarão de férias mais cedo.

Cristiano e Messias foram os escolhidos por Givanildo, a ocuparem a vaga dos ausentes. O terceiro escolhido, é o experiente Mancini, que concedeu entrevista coletiva nesta semana, ressaltando o desejo de fazer uma boa partida em solo fluminense. O meia também falou sobre a importância de jogar contra o campeão da Série B, no duelo que encerra a temporada 2015.

"Jogo bom, contra um grande adversário, campeão da Série B. Nada melhor do que ter uma nova oportunidade, terminar o ano jogando. Esperamos fazer um grande jogo pra fechar esse brilhante ano", comentou Mancini.

Campeonato Brasileiro da Série B é a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol. O campeonato já teve inúmeros formatos, incluindo fases eliminatórias e pontos corridos. Na competição, que é organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os quatro primeiros colocados são promovidos para a Série A. Os quatro últimos colocados são rebaixados à Série C.

O Joinville é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe catarinense foi dona de um vistoso futebol em 2014 e merecidamente saiu com a taça na edição do torneio. Em 2011, também conquistou a Série C do Brasileirão.

Em 2014, tendo Edgar Junio como grande destaque, o Joinville conquistou o Brasileirão da Série B após disputa ferrenha contra a Ponte Preta. Foram 70 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 61,4% no geral, 21 vitórias e 54 gols marcados.

O Campeonato Brasileiro Série B promove à Série A os quatro melhores colocados no torneio. Por outro lado, os quatro últimos são rebaixados à terceira divisão do futebol nacional.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

