Resultado Ceará x Macaé no Brasileirão Série B 2015

Pela última rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2015, o Ceará recebe a equipe do Macaé, no Castelão. A partida deste sábado (28) será a decisão para os clubes, que lutam desesperadamente contra a degola. Há algumas rodadas buscando recuperação incrível, o Ceará, que já foi lanterna da competição, tem a chance de seguir na segunda divisão, jogando em seus domínios. Para o Macaé, a queda de rendimento após a 30ª rodada pode custar caro, caso uma derrota venha no confronto.

Outra equipe que corre por fora na luta para fugir do Z-4 é o Oeste. A equipe de Itápolis, no interior do estado se São Paulo, soma os mesmos 43 pontos do Macaé, mas perde nos critérios de desempate para equipe do Norte Fluminense. O Rubro-Negro enfrenta o Paysandu, também às 17h30 (de Brasília), de olho no confronto na capital cearense. Com 42 pontos, um a menos que Oeste e Macaé, para o alvinegro nordestino, só a vitória interessa. No lado macaense, até um empate salva a equipe da degola.

Wilton Pereira Sampaio, da Fifa, apitará a partida. Para auxiliá-lo, o árbitro terá Jesmar Miranda e Evandro Gomes Pereira, ambos da CBF. O trio goiano foi escolhido pois, segundo a Confederação Brasileira de Futebol, trata-se de uma partida de muita pressão, por isso, a experiência do quadro de arbitragem poderá ser determinante.

Ceará se fecha na véspera da decisão na Série B

O Vozão escolheu se blindar para enfrentar o Macaé pela 38ª rodada da Série B. Dono de uma das arrancadas mais notórias da competição, a equipe alvinegra, que já foi lanterna na competição, tem neste sábado, a chance de fechar o ano de forma menos complicada. Para isso, tudo indica que o Ceará irá com o que tem de melhor para campo.

Absolvido no julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o meia Ricardinho vai para o jogo. A notícia boa saiu na tarde desta quarta-feira, após o julgamento onde o meio campo pegou apenas uma partida de suspensão, já cumprida. Outro fato animador para os cearenses é que, além do momento melhor, a equipe tem um elenco mais encorpado, o que pode resultar em problemas para o Macaé.

Toninho Andrade confirma Renato Santos na equipe titular, mas deixa dúvida no meio

Em atividade realizada no Estádio Alcides Santos, do Fortaleza, Toninho Andrade confirmou parte da equipe titular que enfrentará o Ceará neste sábado (28). Contudo, as dúvidas no meio campo só serão sanadas 45 minutos antes do apito inicial. Segundo o treinador, a interrogação na cabeça gira em torno do meia Alisson.

O jogador pode ser escalado ao lado de Dos Santos, com Ernani na lateral esquerda e Eberson e Juninho mais avançados, fazendo a criação das jogadas. Mas nada é garantido no meio campo do Leão. Além da atividade em grupo para definir os 11 que iniciam, o alvianil do Rio de Janeiro treinou escanteios e faltas na entrada da área. Com a importância da partida, jogadas de bola parada podem fazer a diferença.

As dúvidas que pairam na cabeça do comandante macaense não são apenas referentes ao melhor esquema tático à ser colocado em campo. O excesso de desfalques também tira o sono de Toninho. O treinador não contará com oito atletas para a partida. Além de Douglas, suspenso, Frauches, Wagner Carioca, Gedeil, Igor Julião, Murilo e Anderson Manga, todos lesionados, estão vetados pelo Departamento Médico do clube.

E como se não bastasse, Fernando Neto não viajou para Fortaleza. O atacante alegou dores no joelho esquerdo e foi dispensado, mas horas depois, a diretoria do clube descobriu que o atleta se casará na data da partida. O futuro do atleta ficou incerto após o incidente.

Sobre a postura da equipe, Toninho foi enfático ao afirmar que não esperará o Vovô. Segundo o comandante, tal postura poderia ser um tiro no próprio pé, visto que o Castelão estará lotado, e a equipe mandante, extremamente embalada.

Campeonato Brasileiro da Série B é a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol. O campeonato já teve inúmeros formatos, incluindo fases eliminatórias e pontos corridos. Na competição, que é organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os quatro primeiros colocados são promovidos para a Série A. Os quatro últimos colocados são rebaixados à Série C.

O Joinville é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe catarinense foi dona de um vistoso futebol em 2014 e merecidamente saiu com a taça na edição do torneio. Em 2011, também conquistou a Série C do Brasileirão.

Em 2014, tendo Edgar Junio como grande destaque, o Joinville conquistou o Brasileirão da Série B após disputa ferrenha contra a Ponte Preta. Foram 70 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 61,4% no geral, 21 vitórias e 54 gols marcados.

O Joinville é o atual campeão do Campeonato Brasileiro da Série B. Confira a lista de todos os campeões da história do torneio.

O Campeonato Brasileiro Série B promove à Série A os quatro melhores colocados no torneio. Por outro lado, os quatro últimos são rebaixados à terceira divisão do futebol nacional.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

