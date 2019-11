Resultado Avaí x Ponte Preta no Brasileirão Série A 2015 (1-0)

A penúltima rodada do Campeonato Brasileiro 2015 vai ser aberta neste sábado (28), com um duelo de opostos entre Avaí x Ponte Preta, às 21h no estádio da Ressacada. Enquanto os catarinenses tentam se livrar da incomoda zona do rebaixamento, a equipe paulista vem motivada para alcançar o G4 e disputar a Libertadores em 2016.

Em situação delicada, o leão da ilha ocupada atualmente a 17ª colocação, com 38 pontos e vem de derrota por 3-1 para o Fluminense. Os times mais próximos, fora da zona da degola são os conterrâneos do Sul, Figueirense e Coritiba, ambos com 40 pontos. Vencendo o Avaí tem grandes chances de se livrar do rebaixamento, já que o Figueira vai a São Paulo enfrentar o tricolor paulista e o Coxa também joga fora, contra os reservas do Palmeiras.

A Ponte arrancou um empate na última rodada contra o Flamengo e manteve vivo o sonho de disputar a Libertadores da América na próxima temporada. Na 9ª colocação com 51 pontos, a macaca está a 5 do São Paulo, que ocupa a 4ª colocação. Para ir à libertadores o time campineiro terá que vencer seus dois jogos e torcer para São Paulo, Santos e Palmeiras também tropecem.

Focados, jogadores do Avaí desconsideram atraso de salários pela permanência na Série A

Se não bastasse a crise técnica, o Avaí sofre também com atraso de salários. Mas os jogadores preferem “esquecer” o momento financeiro da equipe azzurra e querem concentração total no jogo contra a Ponte, que está sendo encarado como de vida ou morte para o leão.

“É o jogo em que vamos matar ou morrer. Temos que entrar com a mesma pegada de contra o Joinville. Os caras não respiraram. Não colocamos pressão na diretoria. Se ficarmos na Série A vamos receber o que temos de direito. Espero que o torcedor aqui para lotar a Ressacada", disse o atacante Anderson Lopes.

Para atrair público o Avaí fará promoção de ingressos. O torcedor que ir à bilheteria vestido com a camisa avaiana, vai pagar 30 reais no ingresso e ganhará outro, saindo os dois pelo valor de R$ 15. Se a entrada for adquirida de outra forma, o valor cobrado será de 60. Sabendo da importância da Ressacada, os jogadores convocam a torcida para o jogo, que será chave para o leão ficar na primeira divisão.

“Tudo pesa. Tudo é complicado nesse momento do campeonato, mas restam dois jogos e se vencermos no sábado podemos depender da gente. Paciência a gente pede faz tempo, mas se tiverem mais e acreditarem no elenco, eu peço de novo que os torcedores venham nos apoiar. Precisamos usar o fator casa, impor nosso ritmo de jogo e sair com a vitória. O professor Raul é inteligente, vai passar os pontos fracos deles e vamos tentar explorar, ele faz isso muito e nos ajuda”, disse o lateral Romário.

Macaca busca voltar a vencer após três jogos

Apesar da distância para o G4 após a sequência de 3 jogos sem vencer, a Ponte Preta ainda acredita que possa alcançar o rivais paulistas na briga pela quarta colocação. O empate contra o Flamengo foi ruim, mas manteve viva as chances matemáticas de os campineiros irem a Libertadores.

“Não queríamos somar apenas um ponto nestes últimos três jogos. Estávamos com o objetivo de dar uma arrancada final, mas infelizmente não conseguimos. A motivação tem que ser a mesma. Quem joga bola não pode ficar desmotivado nunca. Quero duas vitórias nestes dois jogos que restam e deixar uma boa impressão para a torcida”, explica o zagueiro Renato Chaves.

Para o duelo contra o Avaí, a macaca não vai contar com peças importantes no seu sistema ofensivo. Os atacantes Biro Biro e Borges levaram o terceiro cartão amarelo na última partida e estão fora do confronto. Com isso, o atacante Diego Oliveira é presença certa no ataque do time paulista, junto com Alexandro e Clayson.

Após conseguir o acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro no ano passado, a Ponte surpreende brigando na parte de cima da tabela. Depois de entrar no G4 e rondar a parte de baixo da tabela, a macaca ocupa posição confortável na e o técnico Felipe Moreira quer pontuar o máximo possível nas duas últimas rodadas para terminar bem a competição.

"O importante é continuar pensando no jogo a jogo, tentar fazer o melhor jogo possível e somar o maior número de pontos que der. Temos uma semana para trabalhar antes de enfrentar o Avaí. "A motivação é a de vestir a camisa da Ponte Preta. A partir do momento que esses jogadores vestem a camisa da Ponte Preta eles têm que honrar a instituição. Enquanto tivermos chances vamos brigar por essa vaga na Libertadores", afirmou o treinador da Ponte.

