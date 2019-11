Resultado Fluminense x Internacional no Brasileirão Série A 2015

Fluminense e Internacional duelam na noite deste sábado (28), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, com olhares totalmente opostos em relação ao confronto. O jogo é válido pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Com 46 pontos e ocupando a 14ª posição, o Tricolor não corre risco de rebaixamento e está muito distante do topo da tabela. Por outro lado, o Colorado soma 56 pontos e é 5º colocado, com a mesma pontuação do último integrante do G4 da competição, o São Paulo.

Na última rodada, o Flu bateu o Avaí por 3 a 1, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). Gum, Osvaldo e Fred anotaram os gols do triunfo carioca. O Inter também teve resultado positivo no compromisso mais recente: levou a melhor no clássico Gre-Nal. Vitinho marcou o tento único do jogo, no Beira-Rio.

Chance para os garotos de Xerém

O Fluminense só pensa em 2016. Prova disso foi a liberação de Jean e Fred da semana de treinamentos do clube. Devido ao momento vivido, o técnico Eduardo Baptista utilizará as rodadas finais do Brasileirão para dar chance a garotos da base e observar o desempenho das promessas para, quem sabe, aproveitar alguns nomes no próximo ano.

Mesmo sem dar atenção ao campeonato, o Tricolor tem desfalques. Gripado, Gum fica de fora, assim como Jonathan, que faz recuperação física. Desta forma, o zagueiro Nogueira estreará entre os profissionais, formando dupla com Marlon. Na lateral-direita, joga Wellington Silva, que vinha atuando no outro lado da defesa. Com isso, Ayrton reaparece nos onze iniciais pela esquerda defensiva.

Quanto a oportunidade cedida aos jovens, Eduardo Baptista comentou: ''São jogadores de qualidade que ganharam a chance por mérito. O Nogueira conquistou isso porque vem bem e merece a vaga. Não estou testando. O mesmo vale para o Ayrton. Isso mostra que não tenho medo de lançar garotos. Se eles mostrarem que têm capacidade e comprometimento, vão jogar''.

Assim como novos nomes aparecem na escalação, velhos conhecidos também figuram no time que inicia a partida diante do Internacional. Devido as lacunas que estão abertas na equipe, Edson e Wellington Paulista serão titulares. A dúvida, no entanto, fica entre Marcos Júnior e Pierre. O camisa 31 apresentou quadro de virose durante a semana e é dúvida. Se ficar de fora, o volante assume a vaga.

Sem muito interesse, o Flu vai a campo Diego Cavalieri; Wellington Silva, Nogueira, Marlon e Ayrton; Edson, Cícero, Gustavo Scarpa, Marcos Junior (Pierre) e Osvaldo; Wellington Paulista.

Desfalques na luta pela Libertadores

Lidar com ausências para montar o time não é novidade para Argel. Desde que chegou ao Inter, em agosto, o treinador sofre com inúmeros jogadores fora de combate. Precisando somar pontos e torcer contra o São Paulo para ganhar a 4ª posição na tabela, dez desfalques atrapalham os planos colorados.

Em relação ao clássico Gre-Nal, são mais dois atletas indisponíveis. Pelo terceiro cartão amarelo recebido, Alisson está suspenso e abre espaço para o irmão Muriel na meta vermelha. Com problema não especificado no joelho, Alisson Farias também é ausência no Maraca.

Ao contrário do rival deste sábado, o Inter realizou a última atividade antes do jogo com portões fechados no Beira-Rio. Com exceção do goleiro, os titulares serão os mesmos da vitória no clássico. O destaque fica por conta de Artur, que parece ter conquistado definitivamente a posição na lateral-esquerda, deslocando Ernando para o miolo da defesa.

No que diz respeito a importância dada pelos dois clubes no duelo, Argel Fucks analisou: ''Respeitamos o Fluminense, que jogará solto e sem responsabilidade. Não vejo facilidade, mas precisamos fazer os três pontos. Às vezes, até mesmo em razão da tranquilidade que tem, o adversário pode render mais. É um momento difícil neste final de competição''.

Sedento pelo triunfo, o Colorado deve atuar com Muriel; William, Paulão, Ernando e Artur; Nicolás Freitas, Rodrigo Dourado, Anderson e D'Alessandro; Vitinho e Lisandro López.

