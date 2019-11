Dorival Júnior rebate crítica palmeirense à arbitragem: "No DVD estão os jogos contra o Fluminense?"

Dorival Júnior foi curto e grosso em sua resposta para Paulo Nobre, presidente do Palmeiras. O mandatário alviverde esbravajou contra a arbitragem após o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Santos, na última quarta-feira (25), devido a um suposto pênalti sofrido por Lucas Barrios e prometeu a criação de um DVD com os lances polêmicos do confronto.

LEIA MAIS: Santos é superior, bate Palmeiras pelo placar mínimo e sai em vantagem na decisão

Em coletiva de imprensa realizada no CT do Santos nesta sexta-feira (27), Dorival comentou que os supostos erros de arbitragem foram benéficos e prejudiciais para os dois lados. Também recordou a semifinal entre Fluminense e Palmeiras, onde os palestrinos avançaram à decisão após dois pênaltis discutíveis.

"Nesse DVD foram incluídos os dois jogos contra o Fluminense ou não? Então, vamos pegar os dois jogos contra o Fluminense, os 90 minutos do jogo contra o Santos, e aí sim faremos um DVD. Vamos ver quem vai estar pressionando quem. Os erros aconteceram para os dois lados", afirmou.

Na semifinal contra o Fluminense, o Palmeiras foi derrotado por 2 a 1 no Maracanã. Mas o pênalti sofrido por Zé Roberto gerou reclamação dos cariocas devido a uma simulação do jogador. No Allianz Parque, triunfo alviverde também por 2 a 1 levou a decisão para a marca da cal. Mas outra penalidade, dessa vez sofrida por Gabriel Jesus - fora da área - após agarrão de Wellington Silva, foi levada em conta.

Dorival foi além e comentou também da agressão do zagueiro Jackson contra Ricardo Oliveira, ainda no primeiro tempo. Para o treinador, o peso do DVD seria igual os dois lados pois, caso a expulsão fosse feita, o Palmeiras jogaria com um a menos desde o início da partida.

"Vou relembrar aqui que, antes de reclamarem da penalidade no Barrios, que, para mim, aconteceu, tivemos um lance em que o Jackson seria expulso (por cotovelada em Ricardo Oliveira). O Palmeiras jogaria com um a menos desde o primeiro tempo. Não saímos totalmente satisfeitos com a arbitragem, também, até porque o jogo só teve 40% de bola rolando no primeiro tempo. O peso desse DVD teria de ser muito bem compensado, mostrando não apenas a penalidade, que com certeza deveria ter sido marcada", encerrou.

O Santos saiu na frente na final da Copa do Brasil após vencer o Palmeiras por 1 a 0, na Vila Belmiro, com gol solitário da Gabriel. A volta está marcada para o próximo dia 02, no Allianz Parque, onde o Palmeiras precisa vencer por dois gols para sair com o título.