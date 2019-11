Resultado São Paulo x Figueirense no Brasileirão Série A 2015

Na tarde deste sábado (28), às 17h, São Paulo e Figueirense se enfrentarão no Estádio do Morumbi. O confronto, válido pela 37ª rodada do Brasileirão 2015, marcará a despedida de Luís Fabiano dos torcedores são-paulinos. O camisa 9, em entrevista coletiva, afirmou que não ficará na equipe para o ano que vem.

O Tricolor fará sua primeira partida após a histórica derrota de 6 a 1 para seu arquirrival Corinthians, em Itaquera. A torcida, assim como já fez no domingo e na terça-feira, promete mais um protesto. Já a equipe catarinense voltará a campo após empatar em casa, sem gols, com a Chapecoense.

Com 56 pontos, mesma pontuação do Internacional, o São Paulo é o 4º colocado no Brasileirão, ficando à frente dos gaúchos por ter um saldo de gols melhor. Caso vença, seguirá entre os quatro primeiros e dependerá somente de si mesmo para ir à Libertadores do ano que vem. Já o Figueirense, que tem 40 pontos, é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, ocupando a 16ª posição. Sendo assim, a equipe necessita de uma vitória para seguir na elite do futebol brasileiro.

O árbitro Wagner Reway, do Mato Grosso, foi o escolhido para apitar o jogo de número 23 entre as duas equipes no Brasileirão. Nas 22 partidas disputadas até agora, o São Paulo tem ampla vantagem: são 14 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas. No Morumbi, o retrospecto é ainda mais favorável ainda para os mandantes, visto que o Figueirense nunca venceu no estádio tricolor.

Ceni não se recupera e Fabuloso fará sua despedida

Quem iria ao Morumbi para ver o último jogo oficial de Rogério Ceni no palco em que mais atuou acabou se decepcionando. O goleiro, que até chegou a treinar na última quarta-feira (25), voltou a sentir dores no tornozelo e foi vetado pelo Departamento Médico.

Entretanto, quem vai ao estádio para ver uma despedida, irá ver outra. Em entrevista coletiva concedida na manhã de sexta-feira (27), o atacante Luís Fabiano afirmou que esse será seu último jogo no Morumbi. O segundo maior artilheiro da história do São Paulo, afirmou ter o sonho de encerrar a carreira no clube, porém a demora da diretoria em procurá-lo irritou o jogador.

"Nâo houve nenhuma conversa. Também não foi possível pelos problemas que tiveram, talvez por ter que resolver problemas maiores, faltou em algumas reuniões [Aidar]. O Leco acabou de entrar, com grandes problemas, também não estou aqui para ficar pedindo o porquê. Foi bom enquanto durou. Está ótimo", declarou o camisa 9 sobre o motivo de não renovar com o clube.

O interino Milton Cruz será o comandante, mais uma vez, da equipe tricolor. Sem técnico desde a demissão de Doriva, que ficou pouco mais de um mês no clube, o presidente Leco e o vice Ataíde Gil Guerreiro analisam possíveis nomes. Alguns dos mais cotados são Diego Aguirre, que está sem clube desde que foi demitido do Internacional, Cuca, que está no Shandong Luneng, da China, e Levir Culpi. O último não chegou a um acordo com o Atlético-MG e deixará o comando da equipe ao fim da temporada.

Hudson Coutinho conta com a volta de Carlos Alberto para retornar às vitórias

O Figueirense terá uma missão complicada nesta tarde. Buscando permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, a equipe precisará fazer algo que nunca conseguiu: vencer o São Paulo no Morumbi. Para isso, o time contará com o importante retorno de Carlos Alberto. O experiente meia retorna ao time após cumprir suspensão na última rodada.

O que anima, de certa forma, o torcedor, é o fato de os catarinenses não dependerem de outros resultados para permanecer na elite do futebol brasileiro. Com a mesma pontuação do Coritiba, 40, a equipe briga contra o próprio Coxa, e com Avaí, Vasco e Goiás, que estão no Z-4. O clube ainda tem uma chance maior pelo fato de Vasco e Coritiba fazerem um confronto direto na última rodada do Brasileirão.

O técnico Hudson Coutinho, mesmo sabendo que o jogo é importante, não escondeu a escalação, e justificou: "Tem como esconder? É difícil. É uma equipe que joga há várias rodadas junto e não tem muito a esconder. Manter o trabalho, aproveitar a parte tática e ir para o jogo, fazer uma grande partida e vencer."

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre São Paulo x Figueirense válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!