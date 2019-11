Resultado Atlético-PR x Flamengo no Brasileirão Série A 2015(3-0)

FIM DE JOGO! O Atlético-PR vence o Flamengo por 3 a 0 na Arena da Baixada. Cleberson, duas vezes, e Roberto marcaram os gols.

90' Arbitro indica mais 2 minutos de acréscimos.

CARTÃO AMARELO! Weverton retarda cobrança de impedimento e recebe o cartão. O goleiro e capitão está suspenso na próxima rodada.

85' Walter tenta lançamento na ponta direita mas Eduardo não alcança.

81' Cirino faz cruzamento fechado e não encontra ninguém. Flamengo se posta todo no campo de ataque nessa reta final.

76' Walter cabeceia pra fora sem assustar. Na arquibanca a torcida grita "Olé".

Outra mudança no Flamengo. Sai Paulinho. Entra Jajá.

Substituição no Flamengo. Sai Gabriel. Entra Marcelo Cirino

NA TRAVE! Walter recebe cruzamento da direita e fuzila no poste esquerdo de Paulo Victor.

Última substituição no Furacão. Sai Nikão, lesionado. Entra Marcos Damasceno

GOOOOOOOOOLLL DO ATLÉTICO! CLEBERSON! Escanteio bem batido na cabeça do zagueiro que subiu sozinho e marcou seu segundo gol na partida, o terceiro no jogo. 3 a 0 Atlético aos 23 minutos do segundo tempo.

ESPALMA PAULO VICTOR! Nikão puxou contra ataque e viu Hernandez se projetar, o meio campo chutou forte e PV jogou para escanteio

65' Nikão sai carregado de maca pelo departamento médico.

UHHH! Em jogada parecida com o segundo gol Walter cabeceia sozinho e por pouco não aumenta a vantagem.

59' Gabriel chuta de longe e Weverton assiste a bola passar à sua direita.

56' Roberto tenta cruzar para Walter e a bola sai pela linha de fundo.

Substituição no Atlético. Sai Marcos Guilherme. Entra Daniel Hernandez

54' De novo Paulinho é acionado e impedido por Otavio, ganhando o escanteio

51' Paulinho tenta um drible ao invadir a area mas é detido pelo zagueiro.

Substituição no Flamengo. Sai Canteros e entra Luiz Antônio. A titularidade do argentino durou 45 minutos depois de sua volta ao time.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Flamengo dá a saída atacando para a esquerda

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! O Atlético vai vencendo com facilidade por 2 a 0 contra o Flamengo. Roberto e Cleberson marcaram os gols.

Substituição no Atlético. Sai Alessandro, homenageado e entra x em seu lugar

CARTÃO AMARELO! Paulinho faz falta violenta e recebe cartão. O camisa 26 não joga mais nesse campeonato por estar suspens

45' Arbitro acrescenta mais 3 minutos no tempo de jogo

43' Jogo esfria outra vez mas Flamengo continuando tendo atuação ruim. O Atlético apenas deixa o tempo correr.

37' Everton cai no gramado. O hoje lateral tem um corte no lábio inferior e é atendido pelo departamento médico.

DEFENDEU WEVERTON! Canteros deixa Kayke na cara do gol mas Weverton evita o que seria o primeiro da equipe carioca.

GOOOOOOOOL DO ATLÉTICO! CLEBERSON! Marcos Guilherme cobra na cabeça de Cleberson que empura para as redes, 2 a 0 aos 32 minutos

CARTÃO AMARELO! Everton chuta Walter e é advertido com cartão.

30' Flamengo tenta chegar outra vez mas Gabriel finaliza fraco, sem perigo para Weverton

28' Canteros subiu na meia direita e conseguiu escanteio. Na batida Alan Patrick bateu mal.

27' Alessandro cruza da direita mas Cesár Martins afasta de cabeça

25' Sidcley puxava contra-ataque mas foi parado com falta no meio campo.

22' Everton sobe bastante pelo lado esquerdo mas seus cruzamentos não saem com qualidade.

18' Gramado em péssimas condições na Arena da Baixada.

BLITZ DO ATLÉTICO! Paulo Victor precisou sair aos pés de Nikão para evitar o segundo gol no rebote de Marcos Guilherme

15' Otávio é mais um quem finaliza de longe mas dessa vez o Furacão não acerta o alvo.

GOOOOOOOOOLLL DO ATLÉTICO! GOLAÇO de Roberto. Nikão assistiu o lateral esquerdo que encheu o pé de longe marcando 1 a 0 aos 13 minutos

10' Pressão na saída de bola e retomada na posse. Após o lateral Walter tenta o cruzamento mas ela passa por toda a grande area.

7' Atlético tem a posse de bola mas não consegue criar jogadas agudas que levem perigo ao adversário.

4' Sidcley invade a área e despenca alegando toque de Wallace. Arbitro manda seguir.

PASSOU PERTO! Roberto bate falta da indermediária e ela passa ao lado da trave.

UHHH! Paulinho tabela com Everton, o camisa 22 serve Kayke que bate de primeira por cima do gol.

COMEÇA O JOGO! Altético dá a saida e ataca para o lado esquerdo

19:30 Times fazem o último ajuste antes da bola rolar. Atlético joga com seu tradicional uniforme enquanto o Flamengo atua de branco.

19:24 Hinos paranaense e brasileiro sendo executados em sequência na Arena da Baixada.

19:22 Equipes entram em campo para o protocolo inicial pré jogo.

19:11 Cristovão Borges também define o Atlético.Weverton, Alessandro, Vilches, Cleberson e Roberto; Otávio, Deivid, Marcos Guilherme, Sidcley, Nikão e Walter.

18:58 Desfalques esperados como Emerson Sheik, Ederson, Guerrero e Jorge foram confirmados e os atletas nem viajaram com o grupo para Curitiba.

18:56 Jayme de Almeida confirma a equipe titular do Flamengo: Paulo Victor, Pará, Cesár Martins, Wallace e Everton; Márcio Araujo, Canteros e Alan Patrick; Paulinho,Kayke e Gabriel.

Na última atividade que a imprensa teve acesso no Ninho do Urubu, Luiz Alberto e Jayme de Almeida escalaram a seguinte equipe: Paulo Victor, Pará, César Martins, Wallace e Jorge; Márcio Araújo, Canteros e Everton; Gabriel, Paulinho e Kayke. Alan Patrick e Emerson Sheik devem ocupar os lugares de Everton e Paulinho nesse time se estiverem em condições de atuar.

O Atlético Paranaense recebe o Flamengo neste domingo (29), às 19h30, em jogo válido pela 37º rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada.

Os dois times estão na parte intermediária da tabela. O clube carioca está em 11º lugar, com 49 pontos. Já o Furacão ocupa a 12º posição, com 48 pontos.

As duas equipes não correm o risco de serem rebaixadas e também não têm mais chances de garantir uma vaga na Libertadores. Porém, querem a vitória no confronto desde domingo para saber quem vai ficar na parte de cima da tabela.

No último jogo em casa da temporada, técnico Cristovão Borges faz suspense de time titular

Durante os treinos da semana, o técnico Cristóvão Borges fez suspense sobre quem seria o substituto do volante Fernando Barrientos, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso nesta rodada, diante do duelo contra o Flamengo. O comandante testou David e Hernani na posição.

O lateral direito Alessandro deverá ser a novidade para o jogo desde domingo. Cristóvão decidiu dar uma chance ao jogador, depois de torcedores do Furacão iniciaram uma campanha nas redes sociais pedindo que Alessandro, campeão brasileiro pelo clube em 2001, tivesse uma chance na despedida do time atuando na Arena da Baixada na temporada.

“Existe sim (a possibilidade), mas isso já era algo que a gente planejava para ver da melhor maneira, como podíamos fazer isso, justamente para fazer uma homenagem ao Alessandro, ainda mais em um jogo em que teremos o nosso torcedor. Vamos ver sim e vamos fazer essa homenagem justa e merecedora”, afirmou.

Nikão destacou a importância do jogo ser dentro de casa. “É bom ter o estádio com bastante torcida, ainda mais a nossa torcida. Eles farão toda a diferença. Esperamos que eles possam comparecer em grande número, para nos apoiar e incentivar”.

Apesar do bom retrospecto diante do rubro-negro carioca, o meia sabe da dificuldade que é encarar o Flamengo. "Isso é importante. Nos dá uma motivação a mais e uma confiança maior. Mas nada disso vai adiantar se chegarmos dentro de campo e não apresentarmos o bom futebol que temos mostrado. Temos que entrar focados para conseguir um bom resultado”, afirmou Nikão.

O atacante Ewandro, que marcou 5 tentos na temporada, espera ter uma oportunidade de entrar na partida e marcar um gol para ajudar a equipe paranaense.

“Acho que a torcida do Atlético é uma inspiração para mim. Espero que consiga marcar um gol. Se eu não conseguir aproveitar a oportunidade, espero que eu possa pelo menos servir bem meus companheiros. Mas espero que outros jogadores também possam nos ajudar com gols e assim sairmos com a vitória, que é o mais importante para todos nós", finaliza o atacante.

Com técnico interino, Flamengo se prepara para enfrentar Atlético Paranaense

Neste domingo, o Flamengo encara o Atlético Paranaense com uma novidade no banco, o técnico auxiliar Jayme de Almeida vai comandar o time no lugar do Oswaldo de Oliveira. Isso porque na manhã desse sábado (28), o treinador conversou com a cúpula rubro-negra e acertou a rescisão com o clube em comum acordo.

Para a partida, os rubro-negros cariocas não poderão contar com o atacante Paolo Guerrero, que recebeu o terceiro cartão amarelo no empate de 1 a 1 com a Ponte Preta e está suspenso. Kayke deve entrar no lugar do jogador peruano.

O lateral Jorge saiu do treino da sexta-feira com dores e não vai entrar em campo. Além dele, Emerson Sheik, também com dores, e Ederson, recuperando a forma física, não estarão à disposição contra o Atlético-PR.

Já Alan Patrick, que não treinou com o grupo na última sexta-feira, se recuperou das dores e está confirmado no time.

Ainda sem confirmar o Furacão, o técnico Cristóvão Borges deve escalar a equipe com Weverton; Eduardo, Cleberson, Vilches, Roberto; Otávio, Deivid (Hernani), Marcos Guilherme, Sidcley e Nikão; Walter. A única dúvida é entre Deivid e Hernani para o lugar de Barrientos.

Mutilado por problemas físicos a equipe carioca encontrou dificuldades para montar o time titular ao longo da semana de treinamentos. Ederson, Emerson Sheik, Guerrero, Armero,Jorge e Alan Patrick se ausentaram em pelo menos uma atividade de campo cada.

Pelo rubro-negro paranaense Cristovão Borges pode levar a campo o lateral direito Alessandro,campeão brasileiro pelo clube nos anos 2000 por pressão da torcida nas redes sociais. Alessandro vinha treinando com o grupo e não atuou no Brasileirão e deve ser homenageado na baixada.

No Flamengo mesmo acontece. Não há mais o que fazer no torneio, tanto que neste sábado Oswaldo de Oliveira se despediu do comando técnico e já não comanda a equipe em Curitiba.

Sem pretensões no restante de campeonato o Atlético fará sua despedida diante da torcida e apenas Barrientos não pode atuar por acúmulo de cartões amarelos.

O estádio Arena da Baixada será o palco da partida entre Atlético-PR x Flamengo , válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Walter. Ainda sem ter o futuro definido, Walter é o artilheiro do Atlético no Brasileirão anotando 9 gols e 4 assistências durante x partidas sendo a maior esperança de vitória atleticana.

FIQUE DE OLHO: Alan Patrick. Peça central no meio campo, Alan foi o melhor jogador do Flamengo na sequência de triunfos conquistados na metade do turno mas seu rendimento caiu junto com o grupo. Afastado por uma semana o camisa 19 voltou marcando gols contra o Goiás.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 12º Atlético-PR 48 36 11º Flamengo 49 36

