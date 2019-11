Avaí vence Ponte Preta e deixa zona de rebaixamento a uma rodada do fim do Brasileiro

Jogando diante de seu torcedor, o Avaí conseguiu uma vitória importantíssima na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O gol de Antônio Carlos foi o único da vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, que tirou o Leão da Ilha da zona de rebaixamento e colocou lá o rival Figueirense, que perdeu mais cedo de forma dramática contra o São Paulo.

Com 41 pontos, o Avaí agora é o 15º colocado e torce contra Coritiba, Vasco e Goiás na luta contra o descenso. Na última rodada, o Leão só depende de si para não cair, mas enfrenta o campeão Corinthians, fora de casa. Já a Ponte permanece em 9º lugar, com 51 pontos, e fecha a sua participação na Série A contra o Sport, em casa. Os jogos acontecem no próximo domingo (6), às 17h (horário de Brasília).

Pela necessidade do resultado, o Avaí começou em cima do rival, e teve 15 minutos com intensidade que deixaram o torcedor animado. Mas, no decorrer do jogo, a Ponte foi equilibrando a partida e passou a dominar a posse de bola. A primeira chance mais clara foi dos visitantes aos 21. Clayson fez tabela com Cristian pela esquerda, invadiu a área e bateu rasteiro, mas Vagner caiu para espalmar, e a zaga avaiana tirou no rebote. Aos 29, foi a vez do Leão assustar. Anderson Lopes deu ótimo passe para Renan Oliveira dentro da área, mas Marcelo Lomba fez grande defesa após o chute do meia.

Os 15 minutos finais foram de domínio ponte pretano. Enquanto via o adversário com a bola, o Avaí tinha pouca criatividade para iniciar as jogadas e, pelo nervosismo, passou a errar passes no campo de defesa. Aos 39, Eduardo Neto saiu jogando mal, Diego Oliveira roubou a bola, avançou frente a frente com Vagner e bateu cruzado, mandando a bola muito perto da trave do rival.

Para o segundo tempo, o técnico Raul Cabral trocou Eduardo Neto por Tinga, e o Avaí teve outra postura. Com mais velocidade, o Leão da Ilha conseguia chegar com mais força. Para melhorar a situação para os donos da casa, aos 10, Élton parou contra-ataque, tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com a entrada de Roberto no Leão, o time ficou com ainda mais velocidade e passou a pressionar, principalmente com jogadas pelo lado.

Aos 21, Renan Oliveira dominou pela esquerda, levantou para a área e acertou a cabeça de Antônio Carlos, que desviou de cabeça para o gol, para abrir o placar e fazer a festa na Ressacada. Mesmo a partir do gol, o Avaí continuou mais presente no ataque e a Ponte Preta mostrava pouca força para buscar o empate. Nos minutos finais, o time campineiro até tentou em bolas alçadas principalmente pelo lado direito, mas não foi suficiente para evitar a vitória avaiana em Florianópolis