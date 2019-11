Resultado Palmeiras x Coritiba no Brasileirão Série A 2015 (0-2)

Há duas rodadas de terminar a competição e com o foco total na disputa da grande final da Copa do Brasil, o Palmeiras recebe, com um time misto, o Coritiba, que luta com todas as forças para se livrar do rebaixamento neste Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 18h (horário de Brasília), deste domingo (29), no Allianz Parque.

Na última rodada o Verdão repetiu a estratégia que praticará esta noite, também em casa, utilizando uma equipe mista. Diante do Cruzeiro e em um jogo sem muito entusiasmo, os paulistas começaram perdendo, levando gol aos 20 minutos da primeira etapa de Marcos Vinicius. Após algumas substituições no segundo tempo, Lucas Barrios deu números finais ao jogo, empatando de cabeça. Com o 1 a 1, os palmeirenses deram praticamente adeus ao G-4 com apenas 51 pontos.

Já o Coxa deu prosseguimento a sequência positiva de vitórias no Brasileirão ao bater no Couto Pereira, que estava sem torcida alguma devido a uma punição, a equipe reserva do Santos por 1 a 0 com gol de Henrique Almeida. O resultado foi importantíssimo e tirou a equipe paranaense da zona de rebaixamento com 40 pontos. Uma vitória no Allianz e uma combinação de resultados pode garantir a permanência na Série A ainda nesta rodada.

No histórico de confronto entre as equipes são 17 vitórias paranaenses contra 21 paulistas, além de 16 empates. Ao todo foram disputados 53 jogos, sendo o último deles no dia 12 de agosto, em Curitiba, pela 18ª rodada do mesmo torneio, quando o time de Palestra Itália levou a pior, saindo derrotado por 2 a 1. Henrique Almeida foi o artilheiro da noite com dois gols e Rafael Marques descontou.

Lucas deve liderar equipe mista contra o Coxa

Não é segredo para ninguém que o Palmeiras já vem priorizando a Copa do Brasil há algumas rodadas do Campeonato Brasileiro. E não será diferente desta vez. Entretanto, Marcelo Oliveira deve escalar o lateral direito Lucas, capitão da equipe, já que o atleta foi expulso na Vila Belmiro contra o Santos e não poderá disputar a grande final. O camisa 32 comentou sobre a ausência na decisão.

"Será muito difícil ficar de fora, e eu torcerei muito. Serei mais um torcedor do Palmeiras que cantará e vibrará. Tentarei ajudar a equipe da melhor forma possível, seja aonde for. Só na hora sentirei este clima de não poder estar em campo, mas os meus companheiros darão a vida. Já vejo no noticiário que a torcida está com a gente e está confiante. Não podendo estar em campo, passarei todo o meu carinho e o que estiver ao meu alcance para ajudar o time", ressaltou.

Além de Lucas, é possível que Fernando Prass seja mantido de titular. Nos treinamentos desta semana, o comandante alviverde chegou a escalar o jovem Juninho no time que treinou como titular para encarar o Coritiba ao lado de Allione. Alecsandro deve ganhar nova chance no ataque, já que volta de suspensão, deixando assim Cristaldo no banco.

Fellype Gabriel, sofreu uma pancada no tornozelo direito, não trabalhou junto dos reservas e pode ser desfalque mais uma vez. Em uma temporada complicada, o meia entrou em campo somente em uma oportunidade. Outro que decepcionou foi Cleiton Xavier que continua em processo de recondicionamento físico e também deve ficar de fora.

Coxa quer a vitória para se livrar de vez do rebaixamento

O Coritiba prega muito respeito à equipe mista do Palmeiras, mas vê o jogo no Allianz Parque como oportunidade de alcançar mais três pontos e com uma combinação de resultados, se livrar já na 37ª rodada do rebaixamento. Com uma vitória paranaense, se Vasco e e Avaí empatarem, a permanência na Série A estará confirmada.

Mas, em entrevista coletiva na última quinta-feira (26), o zagueiro Leandro Silva destacou que não adianta pensar nos rivais da disputa pelo descenso, se a equipe não fizer sua parte contra os paulistas. Não depender de ninguém no próximo jogo é primordial para o atleta.

"Não podemos pensar nos números. Até porque se a gente perde e Avaí, Vasco e Figueirense ganham, volta tudo ao que era. Temos que pensar no Palmeiras, não importa o que vai ser. O que nós não podemos é ir para a última rodada dependendo de outras equipes, coisas que estávamos vivendo nas últimas rodadas e agora conseguimos reverter esse quadro. Sabemos que Vasco ou Avaí perdendo, vamos para o último jogo só dependendo da gente", avisou.

Thiago Lopes, um dos destaques da equipe, juntamente com Henrique Almeida, estão confirmados entre os titulares. Já Kleber Gladiador pode perder a vaga para Negueba. O ex-palmeirense, comentou em entrevista na sexta-feira (27), que pensa somente no Coritiba e não importa se será titular ou não. Para ele, o duelo é de vida ou morte.

"Para a gente é um jogo de vida ou morte contra o Palmeiras. É o campeonato mais complicado que joguei de todos que participei. Temos que pensar no Coxa em primeiro lugar. Se tiver que ficar no banco, vamos passar força, se jogar, vamos tentar fazer o melhor", comentou.

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

