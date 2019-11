Resultado Cruzeiro x Joinville no Brasileirão Série A 2015 (3-0)

Neste domingo (29), Cruzeiro e Joinville protagonizam um dos confrontos da 37ª rodada, a penúltima do Campeonato Brasileiro 2015. A equipe mineira, que se encontra na oitava posição, já não tem mais pelo que brigar no campeonato. A partida será realizada no Mineirão, com início previsto para as 17h do horário de Brasília.

Faltando apenas uma rodada para o fim, a Raposa está há sete pontos atrás do São Paulo, que ocupa a quarta posição no G-4. Só um milagre e uma combinação de resultados inimaginável colocaria o Cruzeiro entre os quatro primeiros da tabela.

Já o Joinville, que ocupa a lanterna do campeonato com 31 pontos, entra em campo apenas para cumprir tabela. Nem uma combinação de resultados absurda e duas vitórias seguidas salvam a equipe catarinense do rebaixamento.

Cruzeiro conta com novidades entre os relacionados e Mano fica fora do banco de reservas

Com novidades no banco de reservas, o Cruzeiro recebe o Joinville no Mineirão contando com o retorno do zagueiro Dedé. Depois de ficar longe da equipe há mais de um ano por conta de uma lesão no joelho, o jogador foi um dos nomes confirmados por Mano Menezes na lista de relacionados para o confronto.

"Dedé está relacionado para o jogo e estará à disposição assim como os outros jogadores. Como ele vem de um período muito longo de parada, é bom ter cuidado. Não tem de precipitar nada. A questão é de motivação, transmitir uma coisa boa para ele neste momento. Ele trabalhou durante toda a temporada para estar bem nesta situação. Vai ser importante para encerrar bem o ano e projetar algo bom para a próxima temporada" disse Mano Menezes.

Além de Dedé, os atacantes Joel e Allano e o meia Gabriel Xavier também retornam ao time. Recuperado de uma lesão na coxa direita, Joel fez sua última partida com a camisa da Raposa no dia 19 de julho, no empate em 1 a 1 diante do Avaí no Mineirão. Já Allano retorna após uma torção no tornozelo esquerdo e Gabriel Xavier liberado do departamento médico do Cruzeiro após tratar um edema na parte posterior da coxa direita.

Mano Menezes, que foi expulso na partida contra o Palmeiras, não ficará no banco do Cruzeiro, sendo substituído pelo seu auxiliar técnico Sidnei Lobo. Além de Mano, quem desfalca a equipe celeste é Arrascaeta, que está suspenso. O confronto diante do Joinville será uma despedida da Raposa do Mineirão em 2015, já que na última rodada a equipe celeste encerrará sua temporada diante do Internacional, em Porto Alegre.

PC Gusmão confirma time titular apesar de opções reduzidas e espera não improvisar

A escalação de PC Gusmão do Joinville para o confronto diante do Cruzeiro foi confirmada mesmo com opções reduzidas. O técnico confirmou Edson Ratinho como volante na equipe titular, mas conta muito com que não haja a necessidade de improvisar ou ter que recorrer a outro atleta que não participou do treino tático da equipe.

"Se não tiver uma surpresa, é o time que vem treinando. Temos tido problemas na véspera de jogo. Senão houve problema, quem treinou entra jogando. Montamos uma equipe competitiva para um jogo difícil. O Joinville pode não ter mais chance de escapar do rebaixamento, mas tem motivação. Vamos botar o pé em campo motivados para trabalhar e dar o seu melhor", comentou PC.

Edson Ratinho foi campeão da Série B 2014 com o Joinville e retornou ao clube em agosto deste ano, mas não tanto pela sua história no clube, e sim pela sua polivalência. Apesar de ser lateral de origem, Edson já atuou como ponta direita e também no meio-campo, além de não ser a primeira vez que PC Gusmão o coloca para jogar como volante.

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Cruzeiro x Joinville válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!