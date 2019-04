Eduardo Baptista elogia mudança de atitude do Fluminense com um a menos: "Foi a grande diferença"

O Fluminense se despediu do Maracanã em 2015 na noite deste sábado (28) ao empatar com o Internacional. Mas, apesar do tropeço, o time teve grande atuação no segundo tempo, mesmo com um a menos em campo, e a torcida gostou da entrega do time. Segundo o técnico Eduardo Baptista elogiou a postura e garantiu que a entrega dos jogadores foi o diferencial no resultado.

"A atitude, alguns erros táticos corrigimos no vestiário. O lateral-direito estava entrando e o Léo Pelé corrigiu. No primeiro tempo, tivemos poucas opções. Faltou atitude. No segundo, mesmo com uma menos, foi domínio do Fluminense, criamos chances de gol. A grande diferença foi a atitude, brio, entrega... As substituições também foram fundamentais. Isso nos deixa contente saber que tem um banco que resolva", disse o técnico.

O primeiro tempo do Fluminense foi apático. Com time misto, a equipe parecia estar de férias e deixou o Internacional tomar conta de todas as ações. O domínio colorado foi completo e, logo no início do jogo, saiu na frente com Vitinho. A defesa tricolor bateu um pouco a cabeça e o ataque nada produziu. Para piorar, aos 45 minutos do primeiro tempo, Osvaldo foi expulso ao fazer falta em Anderson.

O Fluminense foi para o intervalo atrás no placar e com um a menos, o que gerou reclamação do zagueiro Marlon na saída de campo. Entretanto, o técnico Eduardo Baptista defendeu o zagueiro, disse que ele se expressou mal ao dizer que não havia comprometimento, mas que deu bronca no elenco no vestiário.

"O Marlon talvez tenha se expressado mal quando falou sobre falta de comprometimento (na saída para o intervalo). Não faltou. O que faltou foi atitude. Não estávamos agredindo. No intervalo, a dura foi para cobrar o que tínhamos conversado antes. O gol do Internacional foi e um lance falado. Vitinho, Anderson, Dourado... todos eles chutam de fora, não poderíamos ter dado chance. Estávamos desatentos e levamos gol no primeiro chute. Ainda bem que desta vez conseguimos recuperar", disse o aliviado treinador tricolor.

Sobre a escalação sem Fred, Gum, Jean e Jonathan, o treinador explicou que foi devido ao desgaste físico (Fred e Jean com dores e Jonathan ainda aprimorando a parte física) e que Gum estava com virose e foi poupado. O substituto do camisa 3 foi o jovem Ygor Nogueira, que fez sua estreia e foi elogiado pelo treinador: "O Nogueira. Joga de forma séria, como um zagueiro tem que ser."

Sobre o confronto da última rodada, contra o Figueirense, no Orlando Scarpelli, que também pode ser decisivo para o rival Vasco, Eduardo disse que o Fluminense vai jogar com atitude.

"Nunca faltou seriedade. Vamos entrar com essa atitude, vamos cobrar isso. Jogamos com um a menos e tivemos domínio total. Vamos para mais um jogo de responsabilidade. Mexemos no G-4 hoje e podemos mexer no Z-4. Temos que ter esta consciência", finalizou.

Com 47 pontos em 14º lugar e sem riscos de rebaixamento, o Fluminense enfrenta o Figueirense, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, no próximo domingo (6), pela última rodada do Brasileirão 2015.