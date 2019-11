Resultado Grêmio x Atlético-MG no Campeonato Brasileiro 2015 (2-1)

Ficamos por aqui por hoje. Obrigado pela audiência e siga ligado na VAVEL Brasil. Siga para saber tudo do domingo esportivo. Até a próxima e uma ótima semana pela frente!

Grêmio se mantém vivo pela vice-liderança. Vence o Atlético-MG por 2 a 1, com gols de Everton e Luan e fica a apenas um ponto do 2º posto. Galo tem 66 pontos e Grêmio tem 65. Última rodada reserva Joinville x Grêmio e Atlético-MG x Chapecoense.

FINAL DE JOGO: GRÊMIO 2-1 ATLÉTICO-MG!

49' PERDEU! Patric deu o passe para Luan e o atacante do Galo se atrapalhou na hora de finalizar!

48' Cabeçada pela linha de fundo em tiro de meta ao Grêmio. Vai acabar na Arena!

48' Escanteio para o Atlético-MG.

Terminou: Cruzeiro 3-0 Joinville. Finalzinho para: Sport 2-0 Corinthians.

46' IMPEDIMENTO! Lucas Pratto recebe em posição irregular pela direita. Vamos aos 48 minutos.

45' Vamos ver o acréscimo na Arena. Bruno Grassi sustenta a vantagem do Grêmio com grandes aparições.

43' ESPETACULAR, BRUNO GRASSI! Grande defesa do goleiro gremista em finalização de Giovanni Augusto!

42' Dátolo arrisca de longe e a bola está na linha de fundo. Tiro de meta para Grassi.

41' Cruzamento de Galhardo e Everton não consegue alcançar.

40' Minutos finais na Arena. Grêmio segura vantagem. Atlético se lança para tentar sacramentar a vice-liderança ainda hoje.

38' Dátolo toca para Dodô, este tenta o cruzamento e o goleiro Bruno Grassi fica tranquilamente com a posse.

Grêmio não consegue aproveitar as saídas quando o Atlético perde a bola. Time mineiro ensaia pressão final.

37' Giovanni Augusto aproveita erro de Edinho. No cruzamento, Erazo corta pela linha de lado.

36' Luan recebe de Ramiro, cai e jogo segue com o Galo no contra-ataque.

35' Troca no Atlético: Sai Leandro Donizete, entra Dodô.

34' CARTÃO AMARELO! Jemerson puxa Luan pela camisa e recebe a advertência. Falta pela meia-direita.

Troca no Grêmio: Sai Douglas, entra Edinho.

33' Tudo ok com o guarda-redes gremista. Edinho, volante, aquece e deve entrar.

32' Sente o joelho o goleiro Bruno Grassi. Lembrando que ele já está como substituto do lesionado Marcelo Grohe.

32' Douglas Santos finaliza de longe e a bola vai pela linha de fundo. Segue em busca do empate o Galo.

30' Trama de ataque do Atlético e Bruno Grassi abandona a meta para defender na chegada de Giovanni Augusto.

Cartão amarelo para Douglas do Grêmio. Terceiro dele e suspensão na última rodada.

27' Agarra, Grassi! Bomba de Patric e goleiro gremista defende em dois tempos.

26' Grêmio com festa nas tribunas. Resultado mantém viva a chance pela vice-liderança. Atlético vem com perigo.

Luan cobra a falta rasteiro, Victor falha no chute em seu canto e o Grêmio pula em vantagem. 2 a 1.

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOOOO! LUAAAAAN! GOLAÇO DE FALTA NA ARENA!

20' Falta sobre Ramiro marcada pelo árbitro.

20' Quase metade do segundo tempo na Arena. Jogo duríssimo na Arena.

18' Falta sobre o atacante Lucas Pratto.

17' UUUUUUH! Giovanni Augusto manda a bomba de canhota e Bruno Grassi espalma para salvar o Grêmio.

15' Grêmio trabalha com passes, Jemerson desarma com um chutão e a bola volta ao goleiro Bruno Grassi.

Público total na Arena: 39.662.

Renda: R$ 1.494.403,00

11' QUASE O GALO! Grande jogada de Luan e a finalização pega no corpo de Marcelo Oliveira, que evita a virada do Atlético!

9' Falta cobrada por Dátolo e Ramiro afasta pelo Grêmio.

7' Patric tenta a jogada e Marcelo Oliveira corta para lateral.

6' PERIGO! O argentino cobra o escanteio, Bruno Grassi sai mal e Jemerson, zagueiro do Galo, não aproveita, testando a bola pela linha de fundo.

6' Escanteio ao Atlético em cobrança de Dátolo.

4' Bola retorna ao jogo com o chutão de Victor ao ataque.

2' Bobô choca-se com Victor e o jogo está parado na Arena.

2' Douglas cobra e tem escanteio ao Grêmio.

1' Marcelo Oliveira cruza, Leonardo Silva corta e, no rebote, tem falta de Giovanni Augusto sobre Walace.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Grêmio 1-1 Atlético Mineiro.

Troca no Grêmio: Bobô no lugar de Pedro Rocha.

Posse de Bola Finalizações Faltas Escanteios Grêmio 47% 3 4 2 Atlético-MG 53% 5 4 1

Chances foram poucas e foram convertidas. Everton em chute seco, no canto, abriu o placar para o Grêmio. Em pênalti cometido por Geromel, Lucas Pratto cobrou e igualou o score. Placar de 1 a 1 vai sacramentando a vice-liderança ao Galo. Tricolor precisa vencer para entrar na última rodada com chances de ultrapassar o rival mineiro.

"Tem que jogar todos os jogos sério, independente de ter chance do título ou não. Quem errar menos, vai vencer." Dátolo, meia do Atlético.

"Atlético fez um bom primeiro tempo e o Grêmio, na única chance que teve, aproveitou. Jogo bem disputado. Tem que tomar cuidado." Victor, goleiro do Atlético.

"Dor muito forte no pé, vamos avaliar agora." Marcelo Grohe, sobre sua saída por lesão.

49' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO: Grêmio 1-1 Atlético Mineiro.

Rafael Carioca recebe o cartão amarelo por acertar Everton anteriormente.

48' Dátolo tenta Giovanni Augusto e erra o passe. Bola volta ao Atlético.

46' Luan, do Atlético, arrisca o chute e Bruno Grassi segura firme.

45' Escanteio cobrado por Douglas e Pedro Geromel cabeceia pela linha de fundo. Tiro de meta a Victor.

45' Serão quatro minutos de acréscimos. Vamos aos 49.

44' Falta sobre Galhardo. Finalzinho do primeiro tempo e Grêmio com a chance.

43' Falta sobre Dátolo novamente. Galhardo cometeu.

Cobrança de Pratto mandando a bola para um lado e o goleiro Bruno Grassi para o outro. Galo volta a confirmar o vice-campeonato com 67 pontos. Grêmio fica com 63.

40' GOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO MINEIRO! EMPATA O GALO DE PÊNALTI!

Geromel comete a infração na entrada da área sobre o argentino Dátolo. Falta marcada pelo árbitro carioca. Lucas Pratto cobra.

39' PÊNALTI PARA O ATLÉTICO MINEIRO! Reclamação gremista de que foi fora da área.

37' Lucas Pratto tenta a jogada, pede escanteio, mas o árbitro marca apenas o tiro de meta para Bruno Grassi participar.

35' PERDEU! Everton recebeu, não quis avançar e chutou mal pela linha de fundo. Quase a ampliação gremista.

Gol de Everton na abertura de placar: https://vine.co/v/iaxM6nnF9aq

34' Cruzamento de Galhardo buscando Luan e Victor faz firme defesa.

Tricolor encosta na vice-liderança. Apenas um ponto entre os clubes que estão em campo na Arena.

Troca: Sai Marcelo Grohe, entra Bruno Grassi.

Everton tabela com Marcelo Oliveira e manda uma bomba para estufar as redes de Victor. Grêmio sai na frente na Arena! Grêmio 1-0 Atlético Mineiro.

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOOOO! EVERTON ABRE O PLACAR!

28' Reserva Bruno Grassi no aquecimento. Deve entrar no lugar de Grohe.

26' Goleiro Marcelo Grohe leva a mão à perna esquerda e faz sinal de substituição.

25' Douglas Santos trabalha com Dátolo, mas a jogada não continua e termina na linha de fundo.

24' IMPEDIMENTO: Galhardo em posição irregular em contra-ataque do Grêmio.

21' Chegada do Grêmio! Galhardo recebe na direita, arrisca o cruzamento, ela passa na frente da meta e se perde pela linha de fundo.

20' Luan do Grêmio, bem marcado, perde a posse da redonda.

19' Victor recebeu bola recuada, recebeu também as vaias e despachou de canhota para o ataque.

17' Erra a cobrança Galhardo. Manda direto pela linha de fundo. Tiro de meta ao Galo.

16' Falta e cartão amarelo! Luan, do Atlético Mineiro recebe o cartão por infração sobre Marcelo Oliveira.

14' Dátolo empurrado e sofre a falta em favor do Atlético-MG.

13' QUE ISSO, LUANS?! Árbitro chama os dois Luans em campo, um de cada equipe, e solicita que parem com o estranhamento.

13' Impedimento marcado do ataque gremista. Primeiro da partida.

11' Primeiro escanteio do jogo: Argentino Dátolo cobra, Leonardo Silva cabeceia e manda pela linha de fundo. Tiro de meta ao Grêmio.

10' PEDIDO DE PÊNALTI: Ramiro arrisca o chute, a bola pega no braço do atleta do Galo, mas árbitro carioca manda seguir.

10' Pedro Rocha faz fila, engatilha, mas não chuta. Insiste o Grêmio ainda com a bola.

9' Troca passes o Grêmio no setor de defesa e meio campo.

7' Ramiro lança para Luan, o atacante se esforça, mas a bola sai pela linha de fundo. Victor vai repor em campo.

5' Contra-ataque do Galo, Pratto serve Luan, que tenta o chute e manda pra fora! Chegada perigosa.

4' Giovanni Augusto conduz demais, se perde, acaba o campo e é tiro de meta para Marcelo Grohe.

3' Levantamento de Galhardo e Victor, em dois tempos, agarra para fazer a defesa.

2' Falta sobre Douglas pela meia-direita. Ficou sentindo a cabeça o meia gremista.

1' Primeira tentativa do Atlético Mineiro: Lucas Pratto arrisca o chute, a bola vai sem força e sai em tiro de meta para Grohe cobrar.

0' COMEÇA NA ARENA! Grêmio 0-0 Atlético Mineiro

Vai rolar a redonda! Tudo pronto para Grêmio x Atlético Mineiro!

Estreia do quarto uniforme do time do Grêmio. Uniforme preto para enfrentar o Galo mineiro.

Hino nacional sendo executado com a tradicional cerimônia das equipes perfiladas no centro de campo. Público é muito bom na Arena.

Equipes entrando no gramado da Arena. Grêmio todo de preto. Atlético-MG todo de branco.

Roger justifica escolha por Pedro Rocha: "Ataque leve e móvel".

Arbitragem de hoje por conta de: Pericles Bassols Cortez (RJ), Emerson de Carvalho (SP) e Rodrigo Henrique Correa (RJ).

Equilíbrio nos confrontos entre Grêmio e Galo. 19 vitórias para cada lado e 17 empates nas partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro.

Atlético-MG confirmado: Victor; Patric, Léo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Leandro Donizete, Rafael Carioca, Dátolo e Giovanni Augusto; Luan e Pratto.

Grêmio confirmado: Marcelo Grohe; Galhardo, Erazo, Geromel e Marcelo Oliveira; Walace, Ramiro, Douglas, Pedro Rocha e Éverton; Luan.

Previsão de público na casa de 42 mil gremistas na Arena do bairro Humaitá.

Pedro Rocha deve começar a partida no lugar de Giuliano. Informação da Rádio Guaíba.

No início desta tarde, a gaúcha Associação Carlos Barbosa de Futsal, a ACBF sagrou-se pentacampeã brasileira. A Laranja Mecânica derrotou o Orlândia novamente, desta vez por 5 a 1 e conquistou com superioridade a taça nacional. É o clube com mais conquistas da Liga Futsal.

Informação que o Grêmio chegou à Arena. É jogo importantíssimo pelo Brasileirão! Acompanhe conosco!

Sobre as opções para hoje, Roger afirmou: ''Testei alternativas, vou ter que esperar. Dependente de como o Giuliano estará, vai influenciar na escalação. Mas de certo é que o Everton deve ter mais uma oportunidade para nos mostrar que pode nos ajudar. O Pedro é minha alternativa, foi o que mais jogou daqueles usados na posição e tem entrado bem. Ganho com isso. Mas tenho que aguardar um pouco para ver como vou fazer o casamento das posições de lado de campo'', concluiu.

Sem Levir Culpi, que encerrou seu vínculo com o clube mineiro, o Galo vem para o último jogo direto do ano com o técnico interino Diogo Jacomini e com poucos desfalques para garantir a vice-liderança e a premiação de R$ 6,3 milhões.

O primeiro treino em solo gaúcho do ex-técnico do sub-20 do Galo foi curto no CT do Internacional em Porto Alegre, com uma atividade tática que deu indícios dos onze inciais do clube minieiro para a partida deste domingo. O treinador conversou por 20 minutos com os atletas e logo encerrou as atividades para viajar a Porto Alegre.

As dúvidas no elenco atleticano ficam por conta do zagueiro Leonardo Silva que foi poupado pelo segundo treino seguido por conta de dores na coxa direita, que podem inclusive, impedir o atleta de jogar no Sul. Suspenso, Marcos Rocha será ausência certa no elenco mineiro, e como seu substituto, Patric treinou na lateral direita, e deve iniciar o jogo.

Vindo de uma derrota em Gre-Nal que não modificou muito sua posição na tabela, o Tricolor Gaúcho fará o jogo de sua temporada para poder encurtar a distância em relação ao Atlético-MG, e tentar tirar uma diferença de quatro pontos e R$ 2 milhões de reais - diferença de premiação entre o terceiro e o segundo colocado.

Para isso, Roger Machado terá uma única ausência garantida diante de sua Arena, que deverá estar lotada com 42 mil espectadores. Giuliano, que ficou de fora de dois treinos durante a semana não se recuperou de dores fortes na coxa direita e será a única baixa importante do time que busca a vice-liderança. Sendo assim, para seu lugar, Roger terá três opções: Pedro Rocha, Maxi Rodríguez ou Bobô.

Na frente, o técnico gremista teve a semana inteira para treinar suas opções. A mais provável será a de Everton, que vem jogando com frequência nos onze inicias do tricolor. Mas, a dúvida fica entre ele, Pedro Rocha e Bobô. Criticado pela torcida pela queda de rendimento e a recente expulsão diante do Sport, Pedro Rocha deverá correr por fora na briga com os demais. Em contraposição, Bobô vem em alta com os gaúchos, e poderá ser o substituto de Giuliano.

A tarde deste domingo (29) na Arena do Grêmio ficará marcada como o último jogo do Tricolor Gaúcho no ano de 2015. Contra o Atlético-MG pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro, o time de Roger Machado fará um duelo direto contra o vice-líder, a fim de tirar a segunda colocação do adversário em razão da diferença de premiação em dinheiro das posições na tabela.

Com 62 pontos na tabela de classificação e contando apenas duas dúvidas, o técnico Roger Machado deve esconder a escalação gremista até o último instante. Com três opções no ataque, Everton leva vantagem sobre Pedro Rocha e Bobô para sair jogando. No meio, Giuliano, com dores será o desfalque tricolor.

Sem Levir Culpi, que se desligou do clube após dois anos e três títulos, o Atlético-MG vem para a Arena a fim de consolidar a vice-liderança e segurar o ânimo gaúcho. O técnico interino será Diogo Jacomini. Somando 65 pontos na tabela, o Galo precisa de um empate para garantir a vice-liderança e a premiação de R$ 6,3 milhões.

O provável Atlético Mineiro a campo: Victor; Patric, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Leandro Donizete, Rafael Carioca, Dátolo, Giovanni Augusto e Luan; Lucas Pratto.

O provável Grêmio a campo: Marcelo Grohe; Galhardo, Geromel, Erazo e Marcelo Oliveira; Walace, Ramiro, Maxi Rodríguez (Pedro Rocha), Douglas e Everton; Luan.

# Pontos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo Atlético Mineiro 66 20 6 10 61 45 16 Grêmio 62 18 8 10 48 31 17

No primeiro turno, Grêmio e Clube Atlético Mineiro se enfrentaram no estádio do Mineirão. Apesar do mando, o alvinegro não conseguiu aproveitar as chances e foi pego em inteligentes contra-ataques, bola de pé em pé. Os gols da vitória tricolor foram anotados por Douglas e Giuliano. Confira:

No Grêmio do surpreendente Roger Machado, de apenas 40 anos e revelação entre os treinadores da temporada, a semana foi de preocupações para montar o time titular. Giuliano deixou treinos mais cedo e não é confirmado. Já o goleiro Marcelo Grohe, que havia sentido lesão no pé, treinou normalmente ao fim das preparações e vai para o jogo.

Com a saída de Culpi, o Corinthians, campeão brasileiro da temporada, ostenta também a condição de único clube com um treinador de cabo a rabo no campeonato. Tite foi o único treinador que iniciou e termina o torneio.

Para comandar o Atlético na Arena, Diogo Giacomini será o responsável à beira do gramado.

A semana foi movimentada para ambos os lados desta partida decisiva para os rumos do Brasileirão. O Galo demitiu o técnico Levir Culpi. Foi no exato dia em que os torcedores comemoravam um ano da conquista da Copa do Brasil 2014. O técnico, nessa passagem, somou 33 vitórias, 11 empates e 18 derrotas. Alcançou, além da copa nacional, o título da Recopa Sul-Americana. Fica o clima de agradecimento ao treinador pelas taças.

Já o Grêmio, com 62 pontos, vem logo atrás. Já garantiu no mínimo o 3º posto, que dá vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Tricolor, assim, almeja ainda a vice-liderança e, para isso, precisa desesperadamente da vitória diante do concorrente.

O Atlético Mineiro é o atual 2º colocado, com 66 pontos. Na última rodada, ficou no empate diante do Goiás, em casa e perdeu a chance de confirmar a colocação.

Boa tarde, amigo da VAVEL Brasil! Hoje, Grêmio e Atlético-MG jogam em busca da vice-liderança do Campeonato Brasileiro 2015! A partida começa às 17h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, em duelo válido pela 37ª e penúltima rodada do torneio.