Resultado Sport x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro 2015 (2-0)

A vitória pouco muda na tabela. Sport vai à 56 pontos, enquanto o Corinthians, já campeão, apenas cumpre tabela.

André: "É um esporte onde não é à toa que é tão amado. É gostoso dar a volta por cima, ver pessoas que falaram mal, falando bem. Nada como atuar bem e saber que estamos dando a volta por cima."

94' Sem esperar, o juíz termina o jogo.

93' Mais cinco minutos.

92' Confusão entre Jádson e André. Jogo é parado.

91' AMARELO, ANDRÉ. Tirou a camisa.

90' PRA MATAR O JOGO. Marlone recebe em impedimento, cruza e André só escora. Festa em São Lourenço da Mata.

89' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ANDRÉ, DO SPORT!

88' PEEEEEEEEEEEEEEGA, DANILO FERNANDES! Bate-rebate na área do Sport, Danilo cabeceia e Danilo Fernandes pega em cima da linha!

87' Jádson cruza e Durval rebate o perigo.

86' Reta final de partida.

85' Torcida corinthiana faz festa!

84' Jogo parado com trombada entre Lincom e Neto Moura. Sangrando, ambos.

83' Marlone faz bela jogada pela esquerda e Sport tem escanteio.

82' MUDA O TIMÃO: Cristian sai e entra Lincom.

81' Sport tem as melhores chances mas peca na finalização.

80' MAIKON LEITE... Bola nas costasp pela esquerda, Maikon Leite recebe livre e preferiu chutar ao cruzar e mandou nas mãos de Walter.

79' Leão cadencia o jogo. Marcação corinthiana é frouxa.

78' Cruzamento de Fágner e Durval chegou afastando.

77' Jogo cai muito de produção e Sport erra também nos contra-ataques.

76' MUDA O SPORT: Neto Moura entra e sai Wendell.

75' Corinthians tenta aumentar o ritmo mas homens de frente pouco participam.

74' AMARELO, RONALDO. Entrada forte em Bruno Henrique.

73' Wendell arrisca de fora e isola completamente.

72' Fiel torcida canta "É Campeão!"

71' Posse de bola alvinegra não é traduzida em chances.

70' Sport recua mais e aguarda o Corinthians para sair em contra ataque.

69' MUDA O SPORT: Maikon Leite entra na vaga de Élber.

68' Gil cabeceia e manda a bola longe do gol.

67' Cristian arranca pela esquerda e descola escanteio.

66' MUDA O CORINTIHANS: Malcom entra e sai Rodriguinho.

65' Edu Dracena sobe no ataque, cabeceia e manda em linha de fundo.

64' NA TRAAAAAAAAAAAAVE! Tabela entre Marlone e André. O meia chutou de fora e carimbou o poste.

63' Romero trabalha pela esquerda, mas Durval afasta.

62' AMARELO, RODRIGUINHO. Pegada forte matando contra-ataque.

61' MUDA O CORINTHIANS: Sai Love e entra Danilo.

60' Péssimo jogo de Cristian e Romero. Erram tudo.

59' Jogo é menos truncado, mas ainda com poucas emoções.

58' AMARELO, WENDELL. Por reclamação.

57' Fágner escapa pela direita, mas estava impedido.

56' INACREDITÁVEL! De novo a defesa corinthiana sai errado, Élber chuta cruzado e André perde, debaixo, sme niguém livre, no gol. Incrível!

55' Série de erros da defesa corinthiana, mas Diego Souza perde outra boa chance pelo meio.

54' QUAAAAAAAAAAAAAASE! Escapada de Rodriguinho pela direita, cruzamento no primeiro pau e Love quase empata a partida.

53' Durval cabeceia e Walter pega tranquilo.

52' Matheus Ferraz completa de cabeça e manda pela linha de fundo.

51' Corinthians adianta a marcação mas já sofre com ataques.

50' MUDA O SPORT: Ritchely não tem mais condições e dá a vaga para Ronaldo.

49' Bruno Henrique não domina e a zaga do Sport salva a pátria.

48' Diego Souza de novo prende demais e Sport perde ataque interessante.

47' E agora o jogo está parado com contusão de Ritchely.

46' AMARELO, RITCHELY. Matou ataque rival. Suspenso para a última rodada.

45' Recomeça o jogo, na Arena Pernambuco.

Vamos para a segunda etapa.

Equipes retornam para o segundo tempo, na Arena Pernambuco.

Já o campeão iniciou lento e passivo demais. Com uma transição lenta e pouca movimentação, o time só melhorou à partir do terço final, com melhora de Jádson no meio-campo.

O time da casa começou intenso, com forte marcação e movimentação. Vence com justiça, apesar de errar muito na intermediária e no passe final para finalização.

O Sport vai vencendo com gol de Matheus Ferraz. A vitória não muda muita coisa, já que o Leão não tem chance de Libertadores e o Timão já é o hexa.

48' Fim de papo em Pernambuco.

47' Minuto final de primero tempo.

46' André tenta ataque pela direita, mas estava em posição de impedimento.

45' Diego Souza prende demais a bola e Sport perde boa chance de ataque.

44' Teremos mais três minutos de partida.

43' Bola bate e volta da defesa do Sport. Corinthians mal na frente.

42' Corinthians adiantou a marcação. E agora Marlone e Romero se trombam novamente. Posse corinthiana.

41' Reta final de primeiro tempo.

40' Tudo bem com Danilo. Jogo recomeça.

39' Mais confusão. Dracena Danilo e Durval caem, o goleiro leva a pior e tudo sobra para o árbitro.

38' AMARELO, MARLONE. Carrinho cruel por cima. Bem dado.

37' Marlone se joga na grande área, pede pênalti, mas juíz só dá tiro de meta.

36' Romero cruza da direita e Rodriguinho tenta de cabeça, mas era completamente.

35' Poucos chutes, poucas emoções e o Sport vai levando a melhor.

34' Corinthians é lento na saída ao ataque, enquanto Sport marca firme em seu campo, mas erra muito na frente.

33' Romero faz boa jogada pela direita, mas Wendell rifa num carrinho pela lateral.

32' Corinthians vai, aos poucos, tendo mais domínio da bola.

31' Toda queda dos jogadores do Sport é uma reclamação frenética. Torcida vai junto.

30' Ritmo do jogo cai bastante e as duas equipes erram passes, além de encontrarem forte marcações.

29' Love arranca pelo meio, divide com a zaga, fica enroscado e o árbitro marca falta do corinthiano.

28' Jogadores do Corinthians pilhados demais e o nervosismo atrapalha a forma de jogo.

27' Até o momento, Romero pouco participa e acerta. Já Diego Souza comanda o Sport.

26' Mesmo com a derrota parcial, Fiel canta alto em Pernambuco.

25' Cristian arrisca de fora e isola pela linha de fundo. Só tiro de meta.

24' ZAGUEIRO-ARTILHEIRO! Jogada trabalhada pela esquerda, Renê cruza e o zagueiro vem de trás e surge livre para fuzilar Walter de cabeça.

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, MATHEUS FERRAZ, DO SPORT!

22' Vágner Love arrisca de fora, a bola desvia em Durval e facilita Danilo Fernandes.

21' Marlone manda na área e Cristian afasta.

20' Wendell manda de fora e Edu desvia em escanteio.

19' Jogo é muito picado, parado e com muita falação.

18' Marlone manda de fora e Walter apenas acompanha.

17' Jádson cobra na área e Danilo Fernandes sai de soco.

16' Jádson manda na área do Sport e Samuel Xavier pra escanteio.

15' Renê manda na área, mas forte demais, facilita a vida da defesa.

14' Bruno Henrique arrisca de fora e isola de direita. Tiro de meta.

13' Partida segue acelerada, mas nervosa e sem nenhuma criação.

12' AMARELO, JÁDSON. Por entrada atrasada.

11' AMARELO, DIEGO SOUZA. Por reclamação.

10' O clima é de guerra, para o Sport.

9' Diego Souza faz a jogada pela direita, cruza, Walter manda pra escanteio, mas o jogo estava parado.

8' André é atendido, se levanta e o jogo vai recomeçar.

7' Agora quem cai é André, ficam reclamando, mas o jogo segue.

6' PRA FOOOOOOOOOOOOORA! Sport adianta a marcação, tira os espaços e a sobra fica com Diego Souza, que manda da meia-lua, muito próximo ao gol.

5' Partida é nervosa, truncada e cheia de reclamação.

4' Sport começa muito nervoso com a arbitragem.

3' Apenas o início, ninguém tem muita obrigação, mas o jogo começa com tudo.

2' Jádson busca inverter para Love na pequena área, mas mandou forte demais.

1' Diego Souza arrisca de fora, mas isolou completamente.

0' Autoriza o árbitro. Rola a bola em Pernambuco.

Corinthians com camisa branca e mangas pretas, em alusão à conquista mundial de 200, calção branco e meias brancas.

Sport com seu uniforme principal. Camisa rubro-negra, calção preto e meias pretas.

Ricardo Marques Ribeiro é o árbitro da partida.

Detalhes finais de acerto das equipes. O Sport quer ainda respirar por uma Libertadores. O Corinthians é o campeão, mas quer fazer história.

Os dois times se cumprimentam. Promessa de um duelo muito interessante nesta tarde.

Equipes perfiladas no gramado para o Hino Nacional Brasileiro.

A torcida do Corinthians dá show e canta mais alto. Há até a chance de ser maior do que a do próprio Sport.

Banco do Sport: Magrão, Páscoa, Neto, Danilo, Ronaldo, Régis, Samuel, Maikon Leite, Hernane Brocador e Fábio.

Sol brilha forte na tarde de Pernambuco. Em terras nordestinas, não há horário de verão, portanto, a bola vai rolar às 16, uma hora menos das 17, que fará no sul, sudeste e parte do centro-oeste.

As duas equipes aquecem no gramado da Arena Pernambuco. Público é muito pequeno, mas a Fiel faz muito arulho e esgotou sua cota de visitante.

Timão com Walter; Fágner, Edu Dracena, Gil, Uendel; Cristian; Jádson, Bruno Henrique, Rodriguinho, Romero; Love. Técnico: Tite.

Sport escalado com Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval, Renê; Wendel, Rithely, Élber, Diego Souza, Marlone; André. Técnico: Falcão.

No primeiro turno, um dos melhores jogos do campeonato. Na Arena Corinthians, Timão e Sport fizeram um elétrico jogo e o alvinegro venceu por 4 a 3, com o polêmico lance da penalidade onde Renê vai com a mão na bola, já nos minutos finais.

Já o Sport tem o rival desta tarde como histórico, já que foi contra o Corinthians que o Leão venceu a Copa do Brasil de 2008. Uma vitória na Ilha do Retiro, após derrota no Morumbi, foi o suficiente para bater o alvinegro, que vivia em meio às batalhas da Série B.

O alvinegro tem a melhor campanha em todos os quesitos. Melhor ataque, defesa, saldo, mandante, visitante... Se somar apenas um ponto nos próximos dois jogos, será a melhor equipe da história dos pontos corridos, com 20 times.

Esse jogo é emblemático para o Corinthians. Foi contra o rival de logo mais que o Timão conseguiu alcançar o topo da tabela para nunca mais largar.

Os dois times acabaram de chegar no palco da partida. Sport e Corinthians nos preparativos para o grande jogo.

A Arena Pernambuco será o palco da partida entre Sport x Corinthians, válida pelo Brasileirão 2015.

O Campeonato Brasileiro de 2015 vai chegando ao seu final e poucas coisas ainda restam para algumas equipes. Com o campeão definido, a busca pelo G4 e escapar da zona de rebaixamento se tornam prioridades e o duelo deste domingo, entre Sport x Corinthians pode dar um mínimo de esperanças ao time de Recife.

Isso porque a equipe tem 53 pontos e ocupa a sétima posição. O máximo que o Leão pode chegar é 59, pontuação que o atual quarto colocado, São Paulo tem, e apenas uma improvável combinação de resultados pode salvar o ano do Sport.

Já o Corinthians joga por recordes e por 2016. Campeão com três rodadas de antecedência e dominador total do campeonato, o time busca ser o melhor na história dos pontos corridos, além de dar chances aos reservas para mostrar ao treinador que são capazes de estarem no elenco do ano que vem.

A Arena Pernambuco será o palco e com torcida, já que o time nordestino cumpriu punição de um jogo sem torcida, na rodada passada diante do Atlético PR. A arbitragem será do mineiro Ricardo Marques Ribeiro, com Kleber Lucio Gil, de SC e Bruno Boschilia, do PR. A VAVEL Brasil trará todos os detalhes com o melhor tempo real minuto a minuto da internet brasileira à partir das 17h, horário brasileiro de verão.

Para o Sport, o ano foi satisfatório. Brigando na parte de cima boa parte do torneio nacional e ainda com chances de Libertadores, o torcedor se agarra na esperança para uma verdadeira reviravolta em busca da vaga.

Para o confronto da tarde deste domingo, o treinador Paulo Roberto Falcão contou com a importante volta de Hernane Brocador. O jogador que voltou exatamente contra o Corinthians, no primeiro turno e marcando dois gols, será opção para o ataque. Além disso, o retorno dos torcedores será outra importante força para a equipe de Recife, que ainda não superou a derrota por 4 a 3, no primeiro turno, na Arena Corinthians, naquele que foi, pra muitos, o melhor jogo do campeonato. Sobre o retorno da torcida, o experiente meia Diego Souza falou. Para ele, a pressão das arquibancadas será mais do que importante.

"A gente sabe que toda vez que tem o apoio do nosso torcedor somos muito mais fortes. Eles fazem pressão no adversário."

Sem maiores problemas, o provável Sport terá Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval, Renê; Rithely, Wendel, Diego Souza, Marlone, Élber; André. Técnico: Falcão.

Campeão, o Corinthians não deveria ter tanta ambição neste suspiro final de ano. Mas não quando Tite é técnico. Pretendendo utilizar seu elenco e buscar quebrar recordes, o alvinegro quer fazer ainda mais história. O time está por um ponto da maior pontuação de Brasileiros por pontos corridos com 20 times. Atualmente, Corinthians 2015 e Cruzeiro 2013 detém a mesma pontuação, mas o Timão ainda tem duas rodadas.

O show dado com os reservas na rodada passada parece ter convencido Tite à manter alguns nomes. Ainda que o técnico tenha seus principais nomes à disposição, a equipe que começará será mista, com destaque para Angél Romero, paraguaio que brilhou no clássico do domingo passado.

Dois desfalques surgiram de última hora. Cássio, com uma gripe, e Guilherme Arana, com problemas pessoais, estão fora, dando chance para Walter e Uendel atuarem. Além deles, os titulares Felipe, Ralf, Renato Augusto, Elias e Malcom serão banco nesta partida.

A missão para os reservas foi dada. O time que tentará repetir o feito do Majestoso terá Walter; Fágner, Edu Dracena, Gil, Uendel; Cristian; Jádson, Rodriguinho, Bruno Henrique, Romero; Love. Técnico: Tite.

FIQUE DE OLHO: André, atacante. Emprestado pelo Galo, faz seus jogos finais com a camisa rubro-negra e há quem diga que pode reforçar o time do Corinthians para o próximo ano. Melhorou seu foco apenas no futebol e ajudou com presença de área e gols de camisa 9.

FIQUE DE OLHO: Jádson, meia. Camisa 10 corinthiano é um dos melhores jogadores do Brasil em 2015 e um dos melhores jogadores desse campeonato. Decisivo, seja em passes, seja em bolas paradas, comanda o meio da equipe campeã.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 7º Sport 53 36 1º Corinthians 80 36

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Corinthians é o atual campeão do Campeonato Brasileiro. A equipe superou vários problemas no início do torneio para deslanchar, recuperar atletas e amassar seus rivais, aliando ótimo futebol com eficiencia. O Timão levantou a sexta taça, assim como em 1990, 1998 e 1999, todos nos mata-mata, além de 2005 e 2011, já nos pontos corridos.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. Corinthians e São Paulo aparecem logo atrás com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 6 (1990, 1998, 1999, 2005, 2011 e 2015) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Olá, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Sport x Corinthians válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!