Resultado Vasco x Santos no Brasileirão Série A 2015 (1-0)

Na última rodada, o Santos enfrentará o Atlético-PR na Vila Belmiro. Antes, na quarta-feira, o Peixe enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, pela decisão da Copa do Brasil. No jogo de ida, vitória por 1 a 0, gol de Gabriel.

CURIOSIDADE: O presidente Eurico Miranda passou o ano inteiro debochando do Fluminense e com diversas confusões em relação ao lado da arquibancada do Maracanã. Curiosamente, na última rodada do Brasileirão, para o Vasco ficar na Série A, além de vencer o Coritiba, precisa "torcer" pelo Fluminense vencer o Figueirense.

Na próxima rodada, o Vasco enfrentará o Coritiba no Couto Pereira, domingo (6), às 17h (de Brasília). Porém, o Vasco não depende apenas de si. Além de vencer, precisa torcer contra Figueirense (que enfrenta o Fluminense, no Orlando Scarpelli) e Avaí (que enfrenta o campeão Corinthians, na Arena Corinthians).

Após o fim do jogo, a torcida do Vasco grita "Eu acredito" para apoiar o clube.

50' FIM DE JOGO! O Vasco vence o Santos com gol de Nenê, de pênalti, e segue vivo na briga contra o rebaixamento. A decisão ficou para a última rodada.

48' Nenê segura a bola na linha de fundo. O Vasco vai fazendo o tempo passar.

47' A torcida do Vasco canta mais alto com o fim do jogo se aproximando.

47' Vitor Bueno cruza da esquerda e a bola vai direto nas mãos de Martín Silva.

45' CARTÃO AMARELO PARA MARTÍN SILVA! Por retardar o início do jogo.

45' Acréscimos: +5 minutos.

44' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO: Sai Diguinho, entra Guiñazu.

43' Novo impedimento de Nílson. Mas desta vez o assistente errou.

42' Jorginho chamou Guiñazu. Vai reforçar mais ainda a marcação.

39' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO: Sai Andrezinho, entra Bruno Gallo.

39' Cobrança curta de escanteio com Nenê, ele cruza para Rafael Silva na segunda trave mas Werley afasta.

38' Nenê demonstra desgaste físico. Mas descola escanteio para o Vasco.

37' O Vasco não consegue fica mais com a bola. Santos domina a posse e leva perigo. Jorginho chamou Bruno Gallo para reforçar a marcação.

35' MARTÍN SILVA! Geuvânio cobra falta direta pro gol e Martín Silva espalma.

34' Santos cobra falta rápida e Nilson é derrubado na entrada da área. Chance muito perigosa para o Santos.

34' Andrezinho suspenso do jogo decisivo do Vasco contra o Coritiba.

34' CARTÃO AMARELO PARA ANDREZINHO! Por falta em Leandro.

34' LONGE! Rodrigo soltou a bomba e mandou longe.

33' Diguinho é derrubado na intermediária. Oportunidade para o Vasco na bola parada.

30' Na cobrança da falta, a bola passou por todo mundo e se perdeu na linha de fundo.

30' O Santos vai se aproximando da área do Vasco. Agora, o Peixe tem oportunidade na bola aérea de novo. Vitor Bueno sofreu falta de Diguinho na intermediária.

28' CARTÃO AMARELO PARA RAFAEL SILVA! Por falta em Vanderlei na saída de bola.

28' DEFENDEU VANDERLEI! Nenê cobrou escanteio e Serginho cabeceou no chão, mas o goleiro do Santos segurou firme.

26' NOTÍCIA RUIM: O Coritiba amplia o placar contra o Palmeiras, Henrique Almeida, 2 a 0. Na próxima rodada, tem Coritiba x Vasco no Couto Pereira.

23' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO: Sai Riascos, entra Rafael Silva.

21' MARTÍN SILVA! Leandro é lançado na área. Ele domina e bate em meio a dois zagueiros, mas o goleiro vascaíno faz a defesa.

20' PÚBLICO E RENDA EM SÃO JANUÁRIO:

10.614 pagantes

11.618 presentes

R$ 478.380,00

19' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS: Sai Marquinhos, entra Leandro.

18' QUE SUSTO! Rafael Vaz sai jogando errado e a bola sobra para Daniel Guedes. O lateral arrisca o chute e a bola passa sobre o gol!

17' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS: Sai Leo Cittadini, entra Lucas Otávio.

13' Andrezinho levanta a bola na área, Serginho desvia para trás, mas a bola não chega em Riascos e nem assusta o goleiro Vanderlei

13' A torcida do Vasco continua fazendo a parte dela e cantando para apoiar o time.

12' Nenê lança Riascos, mas Werley chegou afastando para lateral.

11' Depois de muito tempo de atendimento, parece estar tudo bem com Martín Silva.

8' O jogo está paralisado para atendimento médico à Martín Silva. No lance que Nilson estava impedido, ele atingiu o goleiro vascaíno na cabeça.

7' IMPEDIDO DE NOVO! Nilson é lançado na área de novo mas estava em posição irregular de novo.

6' Na cobrança de falta, Martín Silva afastou de soco. O Santos continua com a posse de bola.

5' Leo Cittadini sofre falta de Riascos na intermediária. Oportunidade na bola parada para o Santos.

5' As equipes começam o segundo tempo trabalhando mais a bola. Até agora, nenhuma grande oportunidade.

4' Vitor Bueno lança Nilson na área mas o assistente marca impedimento.

0' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS: Sai Ledesma, entra Vitor Bueno.

0' Bola rolando para o segundo tempo!

Vasco e Santos já retornaram para o campo. Vai começar o segundo tempo.

Na saída do Vasco para o vestiário, a torcida grita "Eu acredito!"

48' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Com gol de pênalti de Nenê, o Vasco vai vencendo o Santos por 1 a 0.

46' Torcida do Vasco vai à loucura em São Januário. Muita festa e muito barulho.

45' Acréscimos: +3 minutos.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO VASCO! NENÊ! De pênalti, o camisa 10 deslocou Vanderlei e abriu o placar em São Januário.

44' CARTÃO AMARELO PARA VANDERLEI!

43' É PÊNALTI!!! Na cobrança de escanteio de Andrezinho, Nenê sofre pênalti de Vanderlei.

43' MILAGRE DE VANDERLEI! Jorge Henrique cobra lateral rápido, Nenê invade a área e chuta, mas Vanderlei salva o Santos. Escanteio.

41' Serginho tentou a finalização de longe, mas a bola saiu fraca pela linha de fundo, sem perigo para Vanderlei.

40' Santos tenta aproveitar os contra-ataques. Desta vez, Geuvânio recebeu de Cittadini na esquerda e levou para o meio. O atacante tentou o passe para Marquinhos, mas ficou forte e com Martín Silva.

38' Riascos tenta a finalização de fora da área, a bola desvia em Jorge Henrique e sai pela linha de fundo.

36' INACREDITÁVEL!!! Riascos aproveita falha da defesa do Santos e toca de cobertura na saída de Vanderlei e a bola caprichosamente sai pela linha de fundo raspando a trave.

33' DE BICICLETA! Nenê cobra escanteio, Vanderlei afasta de soco mas a bola ganha altura e permanece dentro da área. Rafael Vaz aproveitou a situação e mandou de bicicleta por cima.

32' Vasco vai ao ataque e consegue escanteio.

31' Nenê lança Riascos mas o assistente marca impedimento.

30' Parte da torcida do Vasco canta e tenta animar. Outra parte se mostra apreensiva.

29' Bola em andamento novamente.

28' Diguinho e Geuvânio se chocaram ao baterem cabeça e o jogo está paralisado para atendimento médico aos atletas.

24' ESPALMA, VANDERLEI! Diguinho arrisca de longe e o goleiro do Santos espalma para o lado.

22' QUASE NENÊ! O camisa 10 do Vasco recebeu cruzamento da esquerda de Riascos, e dentro área dominou e soltou a bomba, mas a bola desviou em Rafael Guedes e saiu para escanteio. A bola tinha direção do gol.

20' Ledesma puxou a camisa de Andrezinho dentro da área e o árbitro não viu. Jogadores do Vasco reclamam de pênalti.

18' Com os resultados parciais de Goiás e Coritiba, o Vasco cai uma posição na tabela. Cruz-maltino precisa vencer para chegar vivo na última rodada.

18' MAIS NOTÍCIA RUIM: Outro gol do Goiás contra a Chapecoense, 2 a 0, Fred.

14' Na cobrança de escanteio, a zaga vascaína afastou com Julio César, que sofreu falta.

14' MARTÍN SILVA DE NOVO!!! Leo Cittadini arrisca de longe e quase surpreende Martín Silva, que espalmou para escanteio.

13' NOTÍCIA RUIM DE NOVO: Gol do Goiás contra a Chapecoense, 1 a 0, Erik. Com isso, o Vasco cai para a vice-lanterna do Brasileirão.

13' Riascos recebe na esquerda, corta para a entrada da área e arrisca de canhota, mas isola.

12' O jogo começa bastante movimentado em São Januário. As duas equipes já criaram chances perigosas de gol.

12' A zaga do Santos afasta a cobrança de escanteio.

11' PRESSÃO DO VASCO! Novo ataque do Vasco, desta vez Serginho evitou a saída pela linha de fundo e conseguiu cruzar para dentro da área. Jorge Henrique disputou com o zagueiro Leonardo, que desviou para escanteio.

10' INACREDITÁVEL! Após cruzamento, Andrezinho desviou de cabeça e a bola sobrou para Jorge Henrique, livre de marcação quase dentro da pequena área, apenas de frente para o goleiro Vanderlei. Mas o atacante chutou para fora.

7' NOTÍCIA RUIM PARA O VASCO: Gol do Coritiba contra o Palmeiras no Allianz Parque, 1 a 0, Juan.

6' PRESSÃO DO SANTOS! Chiquinho cobrou lateral para a área e ela sobrou na entrada da área para Ledesma, mas o meia pegou mal na bola que saiu fraca pela linha de fundo.

5' Na cobrança de escanteio, Werley subiu para cabecear mas Rodrigo afastou para lateral.

5' MARTÍN SILVA!!! Após cobrança de falta, Nílson testou firme de cabeça no canto direito e Martín Silva se esticou todo para salvar o Vasco. Escanteio para o Santos.

4' Leo Cittadini sai em contra-ataque para o Santos e sofre falta de Serginho na intermediária. Oportunidade para o time paulista na bola aérea.

3' Nenê coloca a bola na área, mas Vanderlei tira de soco.

3' Madson cruza para Riascos e a defesa do Santos coloca para escanteio.

2' UHHH! Agora foi a vez do Vasco assustar. Serginho tocou em profundidade para Madson. O lateral-direito entrou em velocidade na área e tentou o cruzamento rasteiro para o meio da área, mas a zaga do Santos afastou.

1' Santos começa trabalhando a bola no campo de ataque e assustando a defesa vascaína.

1' QUE SUSTO! Com menos de 30 segundos de jogo, o zagueiro Rodrigo vacilou, o Santos saiu em contra-ataque, mas o cruzamento para Nílson foi muito forte.

0' Bola rolando!

Vai começar o jogo com quase 15 minutos de atraso.

Leandro Pedro Vuaden confere os últimos detalhes antes de iniciar a partida.

Agora a torcida do Vasco grita o nome de cada jogador. O apoio é grande em São Januário.

Torcida do Vasco canta alto: "O sentimento não para, pois todo vascaíno tem amor infinito, cantarei de coração... Vasco da Gama..."

Agora, Vasco e Santos perfilados no centro do gramado para a realização do hino nacional, como manda o protócolo do Campeonato Brasileiro.

Depois de muita espera e quase 10 minutos de atraso, Vasco em campo.

Vasco retornou para os vestiários. Santos continuou em campo. A equipe paulista já havia subido para o aquecimento com a roupa de jogo.

SUPLENTES DO SANTOS: Gabriel Gasparditto, João Paulo, Caju, Lucas Veríssimo, Fernando Medeiros, Lucas Otávio, Rafal Longuine, Vitor Bueno, Alison, Wesley e Leandro.

ESCALAÇÃO DO SANTOS: Vanderlei; Daniel Guedes, Werley, Leonardo e Chiquinho; Leandrinho, Ledesma, Léo Cittadini e Marquinhos; Geuvânio e Nílson.

SUPLENTES DO VASCO: Jordi, Bruno Ferreira, Jomar, Bruno Gallo, Christianno, Eder Luis, Leandrão, Rafael Silva, Mateus Vital, Guiñazu, Aislan e Julio dos Santos.

ESCALAÇÃO DO VASCO: Martín Silva; Madson, Rodrigo, Rafael Vaz e Julio César; Diguinho, Serginho, Andrezinho e Nenê; Jorge Henrique e Riascos.

Santos também já está no gramado aquecendo.

Curioso foi que o Vasco entrou em campo para o aquecimento passando pelo meio da torcida. O motivo foi pelo fato do túnel de acesso ao vestiário do Vasco estar alagado.

Vasco entra no gramado para realizar o aquecimento e a torcida vascaína vai à loucura. Muita festa e apoio na arquibancada.

A torcida do Vasco ao saber da notícia começa a cantar bem alto em São Januário. Público cresceu e não desanimou com a chuva.

OFICIAL: Vasco x Santos começará às 18h.

Leandro Pedro Vuaden: "Jogo às 18h"

Situação do gramado é muito melhor e já têm condições de jogo.

Conforme prometido, árbitro Leandro Pedro Vuaden retorna ao gramado para nova análise do estado do gramado.

LEIA MAIS: Leandro Vuaden afirma que duelo entre Vasco e Santos deve começar às 18h: "90% de chance"

DECISÃO: O árbitro Leandro Pedro Vuaden definiu que o jogo não começará às 17h30. Neste horário, o trio de arbitragem voltará à campo novamente para nova analise. A princípio, na situação atual, o jogo começará às 18h.

Leandro Pedro Vuaden: "Está definido que o jogo não começará às 17h. Volto às 17h30 para nova analise. Mas tem 90% de chance de começar às 18h. As condições estão melhorando"

Ainda chove, mas fraco. Situação do gramado melhorou em relação a primeira avaliação. Ainda tem poças.

Vuaden corre pelo campo entre as poças para concluir se tem ou não condição de jogo.

Neste momento o árbitro Leandro Pedro Vuaden entra no gramado de chuteira para analisar o estado do gramado.

FOTO: Forte chuva atrasa início de Vasco x Santos (Rafael Moraes/Agência O Globo)



ENTENDA: Duelo entre Vasco e Santos corre risco de ser adiado devido a temporal

Leandro Pedro Vuaden, juiz da partida, falou com a imprensa: "Caso não seja possível 17h, 17h30 retorna, faz nova inspeção, e define se vai pra 18h ou vamos pro regulamento e ver o que vai acontecer.Preciso trabalhar com o que diz regulamento. Precisamos desse tempo (30 minutos), ver o que vai acontecer pra depois tomar posição."

Marcelo Viana, delegado da partida: "O árbitro Vuaden acabou de verificar o gramado. A princípio, o jogo não começa 17h."

Chove muito forte no Rio de Janeiro. O estádio de São Januário, consequentemente, sofre com o temporal.

Após dois empates seguidos os Santos se complicou na briga pelo G4. Para chegar à Libertadores, Dorival Junior foca a equipe para a conquistar o título da Copa do Brasil, contra o Palmeiras. Pensando nisso, o jogo deste domingo (27) contra o Vasco em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro, terá um time formado por reservas, inclusive no banco.

Os suplentes que vão enfrentar o cruzmaltino viajam já neste sábado (28). Enquanto isso, o time titular que deve encarar o Palmeiras, fará treinos hoje e no domingo, visando a grande decisão. Dorival, só deve ir ao Rio de Janeiro após comandar os dois treinos, chegando ao estado carioca apenas para comandar a equipe no jogo contra os vascaínos.

"Os titulares não viajam. Nós ficaremos por aqui treinando. Faremos os trabalhos sábado e domingo de manhã. Minha intenção não é poupá-los, mas prepará-los para o jogo decisivo da Copa do Brasil. Não temos outra opção neste momento", disse o técnico santista.

Dorival já havia poupado a equipe na última partida pelo campeonato brasileiro, quando foi derrotado pelo Coritiba por 1-0. A sequência de jogos em campos pesados devido à chuva, como em Joinville, Curitiba e na própria Vila, causou um desgaste muito grande no time. O comandante santista explicou ainda, que exames detectaram nível de cansaço muito grande nos jogadores que atuaram diante do Palmeiras.

"Ontem - quinta-feira (26) - fizemos os primeiros exames, que deram o maior índice de fadiga em toda a competição. Numa média geral, os jogadores estavam muito mais saturados ontem do que vinha acontecendo após cada uma das partidas. É para terem uma ideia do quanto representa o lado emocional de uma partida tão complicada", explicou Dorival.

Em sexto lugar no campeonato brasileiro, com 55 pontos, o peixe deve ir a São Januário com a seguinte equipe. Vanderlei, Daniel Guedes, Werley, Paulo Ricardo, Chiquinho; Ledesma, Leandrinho e Serginho (Léo Cittadini); Neto Berola, Leandro e Nilson.

Jogando em casa e com apoio de sua torcida, somente a vitória interessa ao cruz-maltino para chegar na rodada final com chances de ficar na primeira divisão

Em jogo de vida ou morte, Vasco enfrenta Santos buscando se manter vivo na Série A

É tudo ou nada! Neste domingo (29), o Vasco recebe o Santos em São Januário, às 17h (de Brasília), em jogo de vida ou morte. Ao cruz-maltino, somente a vitória interessa para manter vivo o sonho de ficar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2016. Já o Santos, jogará cumprindo tabela e com o time reserva visando a final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira.

As duas equipes vivem momentos de decisão. Na próxima quarta-feira, o Santos decide a Copa do Brasil contra o Palmeiras, por conta disso, os reservas enfrentarão o Vasco. Um alívio para os vascaínos, que precisam vencer para manter vivo o sonho de ficar na Série A. E a decisão do Vasco é hoje.

A situação do Vasco é difícil. Mas já foi pior, acredite. Hoje, é dia de decisão para o cruz-maltino. Erros não podem ser tolerados. Somente a vitória interessa para chegar vivo na última rodada do Brasileirão.

Apesar do Santos jogar com os reservas, o treinador cobrou atenção de seus jogadores porque nessas situações pode mais atrapalhar do que ajudar, já que os reservas costumam entrar com vontade para mostrar serviço.

Já em relação à escalação do Vasco, Jorginho despista, mas não tem muito o que esconder. Na defesa, Rafael Vaz é o substituto natural do suspenso Luan. No meio de campo, a tendência é que Serginho siga ao lado de Diguinho. A dúvida é no ataque: Rafael Silva ou Jorge Henrique ao lado de Riascos?

De olho na final Copa do Brasil, o técnico Dorival Júnior, do Santos, decidiu poupar os titulares do jogo deste domingo, contra o Vasco, às 17h (de Brasília), em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. O problema é que o treinador tem poucas opções para a zaga. Como solução, deve relacionar o jovem Lucas Veríssimo, do time sub-20.

O defensor de apenas 20 anos está suspenso da final do Campeonato Paulista sub-20, entre Santos e Corinthians, na arena do rival, às 11h (de Brasília) deste sábado, e deve ter a primeira oportunidade entre os profissionais. O garoto treinou no CT Rei Pelé na última sexta-feira e pode ficar no banco em São Januário. Isso porque apenas Werley e Leonardo do elenco comandado por Dorival Júnior estão à disposição para o jogo contra o Vasco. Paulo Ricardo, que poderia atuar, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Enquanto os reservas estão no Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco, os titulares ficaram em São Paulo para realizar treinos para a grande decisão da Copa do Brasil na próxima quarta-feira.

O único titular do Santos deve ser o goleiro Vanderlei, já que o goleiro reserva Vladimir foi expulso mesmo no banco de reservas na partida contra o Coritiba. Aliás, Vanderlei é o goleiro mais decisivo do Campeonato Brasileiro, com 28 defesas difíceis e 12 gols sofridos.

