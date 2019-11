Resultado Palmeiras x Santos na final Copa do Brasil 2015 (2-1)

Parabéns para todos os torcedores palmeirenses pela conquista. Ficamos por aqui e que Copa do Brasil memorável! Acompanhe tudo sobre as duas equipes, com repercussões e falas dos maestros da partida logo mais! Um abraço a todos e até a próxima!

Pós-jogo: Dudu brilha, Fernando Prass decide nas penalidades e Palmeiras conquista a Copa do Brasil 2015

00:20 Finalmente, Marcelo Oliveira! Após três vices da competição, dois pelo Coritiba e um pelo Cruzeiro, o técnico é finalmente campeão da Copa do Brasil!

VINE: FERNANDO PRASS PARA DAR O TRICAMPEONATO PARA O PALMEIRAS!

00:16 1998, 2012 e agora 2015. TRÊS VEZES PALMEIRAS!

Fernando Prass: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO PALMEIRAS! O PALMEIRAS É CAMPEÃO DA COPA DO BRASIL 2015!!!

Ricardo Oliveira: GOL DO SANTOS! Se Fernando Prass fizer, acabou!

Cristaldo: GOL DO PALMEIRAS! Se Fernando Prass pegar, acabou!

Lucas Lima: GOL DO SANTOS!

Jackson: GOL DO PALMEIRAS!

Geuvânio: GOL DO SANTOS!

Rafael Marques: PEGA, VANDERLEI!

Gustavo Henrique: PEGA, FERNANDO PRASS!

Zé Roberto: GOL DO PALMEIRAS!

Marquinhos Gabriel: PERDEU!

00:02 Cobradores do Palmeiras: Zé Roberto, Rafael Marques, Jackson, Cristaldo e Fernando Prass. Sim, o goleiro vai cobrar!

23:58 Jogo absolutamente espetacular. Quando tudo parecia decidido, o Santos foi lá e mandou o jogo para as penalidades máximas!

90+1' ACABOU! VAMOS PARA OS PÊNALTIS NO ALLIANZ PARQUE!

90' +1 de acréscimo!

VINE: Mas durou muito pouco: Ricardo Oliveira! Palmeiras 2 x 1 Santos!

VINE: Dudu de novo! Palmeiras 2 x 0 Santos!

86' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO SANTOS!!!!!!!!!!! É DELE: RICARDO OLIVEIRA! Após cobrança de escanteio, Werley desvia e Ricardo Oliveira manda para o fundo do gol na pequena área. 2 a 1! Que final de jogo!

85' Cinco minutos para o fim e o Palmeiras está com uma mão na taça da Copa do Brasil!

84' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO PALMEIRAAAAAAAAAAASSSS!!!! DE NOVO ELE: DUDU! Após cobrança de falta de Robinho, Vitor Hugo escorou para o meio da pequena área e o camisa 7 palmeirense manda para o gol! 2 a 0 Palmeiras!

80' Que beleza! Lucas Taylor faz boa jogada pela direita, puxa para o meio e arrisca de canhota, mas manda longe; Substituição no Santos: Sai Thiago Maia, entra Paulo Ricardo.

77' Thiago Maia recebe no meio e arrisca, mas Prass faz defesa segura.

75' Lucas Lima recebe na esquerda, cruza, Jackson tira e a bola pega no meia santista antes de sair.

73' Thiago Maia leva uma chegada mais dura e fica no chão.

72' Mais uma e última alteração no Palmeiras: Sai João Pedro, entra Lucas Taylor.

71' Substituição no Palmeiras: Sai Barrios, entra Cristaldo.

70' Robinho recebe no meio, tenta o chute, mas a bola pega em Gustavo Henrique.

69' RECORDE! 39.660 pessoas no Allianz Parque, novo recorde de público do estádio!

67' Ah, Geuvânio! Santos puxa bom contra-ataque, até que a bola chega em Geuvânio, que tenta o chute cruzado, mas manda longe.

65' Cartão amarelo para João Pedro por falta em Lucas Lima.

64' Substituição no Santos: Sai Gabriel, entra Geuvânio.

62' Gabriel é acionado por Lucas Lima na esquerda, cruza, mas Prass fica com ela.

VINE: Dudu! Palmeiras 1 x 0 Santos!

59' O gol acordou a torcida palmeirense! Esse resultado leva a decisão para os pênaltis!

57' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO PALMEIRAS!!!!! E QUE LINDO GOL! Barrios recebe, faz muito bem o pivô e passa para Robinho, que invade a área e rola para Dudu, em posição duvidosa, apenas mandar para o fundo do gol!

56' Lá vem o Palmeiras! Dudu, mais uma vez, aparece pela direita, cruza, mas Gustavo Henrique afasta.

55' Olha o Santos! Lucas Lima invade a área, cruza rasteiro, mas Matheus Sales afasta.

51' Cartão amarelo para Matheus Sales por falta em Lucas Lima.

49' Cartão amarelo para Gabriel por falta em Arouca.

47' Dudu chega pela direita, cruza, mas a zaga afasta. Pressão palmeirense nesse início.

45' Começa o segundo tempo!

23:09 O Santos está de volta ao gramado do Allianz Parque. Palmeiras também de volta.

23:05 Gabriel Jesus ficou bem triste após a substituição. Ficar fora de uma final para um garoto da idade dele é complicado.

22:55 Primeiro tempo bem equilibrado, mas com o Palmeiras chegando melhor. Santos jogando com o regulamento debaixo do braço.

45+5' Fim do primeiro tempo! Palmeiras 0 x 0 Santos. O segundo tempo promete no Allianz Parque!

45+2' Gabriel recebe passe de Thiago Maia dentro da área, mas domina mal.

45' Ricardo Oliveira é lançado dentro da área, cai, pede pênalti, mas Héber Roberto Lopes deixa seguir. +5 de acréscimo.

43' O garoto Gabriel Jesus saiu chorando de campo.

42' Olha o perigo! Werley se aventura no ataque, arrisca de muito longe e a bola passa com muito perigo.

41' Não deu para Gabriel Jesus. O jovem jogador palmeirense volta a sentir o ombro e é substituído por Rafael Marques.

40' Robinho tenta de bicicleta, mas Vanderlei defende.

39' João Pedro recebe de Robinho, cruza, mas a bola sai muito forte.

38' Robinho aciona Dudu, mas o camisa 7 palmeirense deixa a bola escapar.

36' Robinho cobra escanteio da direita e Vitor Hugo cabeceia por cima do gol. Partida ficou lenta.

34' Gabriel Jesus puxa contra-ataque mas vira mal. Menos mal que a bola pegou no jogador santista.

30' Vanderlei fica no chão após empurrão de Barrios;

30' Ih, Lucas Lima! Meia santista recebe no meio, mas se enrola com a bola e acaba caindo.

27' Substituição no Santos: Sai David Braz, entra Werley.

27' VANDERLEI! Robinho recebe no meio, manda na área e Lucas Barrios cabeceia para o goleiro santista fazer uma grande defesa!

25' Segue o jogo! Zé Roberto tabela muito bem com Gabriel Jesus, invade a área e é derrubado, mas Héber Roberto Lopes deixa seguir mais uma vez.

23' Após a dividida, David Braz fica no chão e pede substituição. Werley deve entrar no Santos.

22' Pênalti? Após boa tabela, Gabriel Jesus recebe, tenta a finalização, mas é travado por David Braz, que toca com o braço na bola, mas Heber Roberto Lopes deixa o jogo seguir.

21' De zagueiro, Dudu? João Pedro recebe na direita, invade a área e cruza para a pequena área, onde estava Dudu, que pegou errado e mandou a bola para trás.

20' Dudu gira sobre a marcação, mas na hora de finalizar manda por cima.

19' Que beleza! Vanderlei cobra muito mal tiro de meta, mandando a bola para a lateral.

18' Após um choque no alto, Thiago Maia e Arouca levam a pior.

17' Que perigo! Gabriel recebe, leva para o fundo e cruza rasteiro, mas ninguém aparece para completar.

15' Robinho cobra falta do meio de campo, mas manda muito mal.

14' Partida fica mais morna neste momento.

12' Gabriel Jesus faz boa jogada, mas David Braz aparece bem e tira.

10' Ricardo Oliveira fica no chão após dividida no alto com Vitor Hugo.

9' Ambos os times jogando com muita intensidade neste início. Ótimo começo de confronto.

7' Incrível! Marquinhos Gabriel faz grande jogada pela esquerda, invade a área e finaliza, mas Prass defende. No rebote, Victor Ferraz recebe na grande área, tira de Prass, mas manda na trave.

4' Começo de jogo é quente e com as duas equipes com certo nervosismo.

2' Victor Ferraz tenta sair driblando, mas perde a bola.

0' VANDERLEI! Com 11 segundos, Barrios passa para Gabriel Jesus, que sai na cara de Vanderlei, mas o goleiro santista defende! Que começo de jogo!

0' Rola a bola! Começa a grande decisão da Copa do Brasil 2015!

FOTO: O lindo mosaico 3D da torcida palmeirense! Atmosfera sensacional no Allianz Parque!

Tudo pronto. Vai rolar a bola!

Hino Nacional sendo executado.

Palmeiras e Santos estão no gramado do Allianz Parque!

Ambos os times voltaram ao vestiário.

20 minutos! Já já a bola rola para o jogo decisivo da temporada de Palmeiras e Santos!

Aquecimento do Verdão.

A expectativa é que cerca de 1.500 torcedores santistas assistam o jogo na casa palmeirense.

O Santos também está no gramado do Allianz Parque para o processo de aquecimento.

Camisas tradicional verde, calção branco e meias brancas. Assim vem os jogadores palmeirenses à campo logo mais.

Jogadores do Palmeiras aquecem neste momento no gramado do Allianz Parque. Torcida faz uma linda festa.

FOTO: Sensacional a festa que a torcida palmeirense fez na chegada dos seus guerreiros.

Do lado santista, o quarteto promete estar afiado! Marquinhos Gabriel, Lucas Lima, Gabriel e Ricardo Oliveira prometem dar trabalho para a defesa do Verdão!

Dúvida? Não mais! Gabriel Jesus, que podia não atuar, vai à campo! Ele, Dudu e Lucas Barrios terão a responsabilidade de comandar o ataque palmeirense.

Banco santista: Vladimir, Daniel Guedes, Werley, Paulo Ricardo, Chiquinho, Alison, Leandrinho, Vitor Bueno, Serginho, Geuvânio, Neto Berola e Nilson.

Banco palmeirense: Fábio, Taylor, Nathan, Egídio, Amaral, Allione, Andrei Girotto, Cleiton Xavier, Kelvin, Cristaldo, Rafael Marques e Mouche.

Santos escalado! Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Thiago Maia, Marquinhos Gabriel e Lucas Lima; Gabriel e Ricardo Oliveira.

Palmeiras escalado! Fernando Prass; João Pedro, Jackson, Vitor Hugo e Zé Roberto; Matheus Sales, Arouca e Robinho; Gabriel Jesus, Dudu e Lucas Barrios.

Victor Ferraz na chegada ao Allianz Parque: "A gente lutou por esse momento. Lutamos o ano inteiro por esse momento. A gente esperou demais e finalmente chegou. A gente tá muito feliz e bem concentrado para se Deus quiser a gente coroar este grande ano com o título".

O Santos acaba de chegar ao Allianz Parque.

Allianz Parque vai enchendo cada vez mais para a decisão. Uma hora e 15 minutos para o jogo!

Manto palmeirense para a decisão de logo mais.

O ônibus do Palmeiras chegou a alguns minutos no Allianz Parque para a partida.

Tem lenda santista também! O ex-lateral Leo está com a delegação santista!

Olha quem tá no Allianz para apoiar o Verdão! Veloso e Edmundo marcando presença!

Veja como Lucas Lima pode ser decisivo para o Santos hoje: Fator Lucas Lima: o passe cirúrgico que o Santos precisa para conquistar a Copa do Brasil

Veja como Lucas Barrios pode ser importante para o Palmeiras hoje: Fator Lucas Barrios: o faro de gol que pode ser fundamental para o título alviverde

Torcedores do Santos são escoltados pela polícia e entram mais cedo que o de costume ao Allianz Parque. Confusão na ida com torcedores organizados gerou preocupação por parte da polícia.

FOTO: Torcida do Palmeiras faz festa nos arredores do Allianz Parque esperando a chegada do ônibus da equipe.

O Palmeiras convidou cerca de 20 índios do Mato Grosso para acompanhar a final da Copa do Brasil no Allianz Parque. No vestiário, o ídolo Evair foi convidado para participar da preeleção.

FOTO: Faltando pouco mais de duas horas para a partida, torcida do Palmeiras já faz festa nos arredores do Allianz Parque.

Já a torcida do Santos terá 10% de carga disponível no Allianz Parque para a decisão. O regulamento que exige um número mínimo para os torcedores visitantes, que não foi cumprido na semifinal contra o Fluminense, foi respeitado para a decisão.

Assim como nas quartas de final, contra o Internacional, e na semifinal, contra o Fluminense, os torcedores palestrinos planejam realizar um corredor humano para rececpcionar os jogadores.

Torcida do Palmeiras prepara uma grande festa para recepção do time. Sinalizadores e fumaça verde são posicionados nas ruas que dão acesso ao Allianz Parque.

Jogadores de Palmeiras e Santos começam a se arrumar para entrar no ônibus rumo à Vila Belmiro. Comissões técnicas estão preocupadas com o trânsito paulistano.

Fernando Prass x Ricardo Oliveira: a rivalidade recente que pode decidir a Copa do Brasil

A rivalidade entre Santos e Palmeiras pode ser personificada em dois jogadores: Ricardo Oliveira e Fernando Prass. A máxima do goleiro contra o atacante nunca ficou tão explícita nesta temporada. Desafetos assumidos, farão o último duelo de 2015 nesta quarta-feira (02), às 22h, no Allianz Parque, valendo o título da Copa do Brasil.

Troca de socos com jogo parado, um pisão proposital na saída de campo, troca de farpas afiadas em coletivas e até mesmo reclamações sobre a conduta de seu adversário. Relembre todas essas polêmicas que tornaram Ricardo Oliveira e Fernando Prass as figuras centrais de Santos e Palmeiras.

A principal polêmica entre os jogadores aconteceu no primeiro turno do Brasileirão 2015, partida vencida pelo Palmeiras por 1 a 0. Depois de uma disputa de bola, Fernando Prass e Ricardo Oliveira discutiram de forma ríspida por alguns minutos antes de uma cobrança de escanteio.

O goleiro palmeirense foi o primeiro a dar sua versão do caso e reclamou de uma possível agressão por parte do santista. Prass reclamou que havia recebido um soco nas costas e as imagens comprovariam o fato.

"Eu sou um cara muito tranquilo, para me tirar do sério é difícil. Catimba, jogo de corpo, uma chegada mais forte, faz parte do jogo. Um soco sem bola não faz parte, isso não é de um jogador profissional. Num lance em que eu me antecipei e tirei a bola, ele passou por mim e me deu um soco nas costas. As imagens com certeza estão aí. Espero que analisem essas imagens", afirmou Fernando Prass.

Ricardo Oliveira se defendeu afirmando que não agrediu seu adversário. Segundo o atacante santista, foi Fernando Prass quem desferiu um soco contra ele. Segundo o atacante santista, as acusações não procedem.

"Depois vai dar para ver nas imagens. Eu disputo uma bola com ele e nem toco nele. E ele solta o braço em mim por trás. Estava sem bola. Na sequência eu trombei mesmo. São disputas do jogo que precisamos fazer uma avaliação. Ele faz uma acusação, mas não procede, porque ele deu em mim sem bola primeiro. Falei que se ele quisesse disputar um jogo normal íamos disputar um jogo normal. Só que dentro do campo temos de nos respeitar. Ele não me respeitou. Devolvi sem soco, ele reclamou", se defendeu, Ricardo Oliveira.

Depois do apito final, os dois se estranharam na saída de campo novamente. Quando Ricardo Oliveira conversava com jornalistas, Prass teria pisado no santista. Na zona mista, os dois seguiram trocando farpas.

"Se eu visse que era ele ali, eu não teria esbarrado, teria feito coisa pior. Graças a Deus, não vi que era ele. Ainda bem que ficamos no meio de campo, cumprimentando a torcida, deu para esfriar um pouco a cabeça", afirmou o palmeirense.

"Eu tive um livramento, então (risos). Senão poderia ir para o hospital. Ainda bem. Graças a Deus vou poder chegar em casa (risos). Foi um pisão, ele não viu, acho que não está enxergando direito. Faz parte. Acho que ele quis ser mais homem, quis demonstrar isso", ironizou o santista.

Juventude em campo: como os Gabriéis de Santos e Palmeiras chegam à final da Copa do Brasil

Joias das bases de Santos e Palmeiras podem ser protagonistas na final da Copa do Brasil

As torcidas de Santos e Palmeiras têm esperança em dois garotos para decidir a Copa do Brasil deste ano. Do lado alvinegro, Gabriel vulgo, "Gabigol", e do lado alviverde, Gabriel Jesus.

Aos 16 anos, Gabigol fez sua estreia como profissional pelo Santos no ano de 2013. De lá pra cá foram 42 gols marcados, 15 deles na Copa do Brasil, credenciando o atacante como o maior artilheiro do Santos nesta competição. Na edição deste ano, o garoto já tem oito gols e é o artilheiro do torneio nacional.

Alguns desses gols foram decisivos como por exemplo os tentos diante do Corinthians e São Paulo nas oitavas e semifinais. Além disso, no primeiro jogo das finais o gol do Peixe foi marcado por ele.

Um ano mais novo, Gabriel Jesus ganhou uma chance no time profissional apenas neste ano. Mesmo com 25 contratações que o Palmeiras realizou neste ano, a joia palmeirense veio da base e acabou se tornando um dos grandes destaques do time no ano de 2015.

O primeiro gol do menino Jesus veio justamente na Copa do Brasil, contra o Asa de Arapiraca pela terceira fase da competição. Nas oitavas diante do Cruzeiro, Gabriel foi o grande destaque da equipe no jogo de volta, marcando dois gols e carimbando a classificação palmeirense para a próxima fase.

No primeiro jogo da finalíssima, Gabriel Jesus não teve a mesma sorte que o seu xará santista. O camisa 33 palmeirense saiu contundido logo no começo da partida, com uma luxação no ombro esquerdo. Mas o Palmeiras corre contra o tempo para ter Jesus no segundo jogo, no Allianz Parque.

Por enquanto Gabigol leva a vantagem neste ano por ter marcado um gol no primeiro jogo da final, mas a finalissima nesta quarta-feira (02) vai decidir quem irá conquistar seu primeiro título nacional na carreira.

Agora é no Allianz! Palmeiras e Santos voltam a se enfrentar valendo o título da Copa do Brasil

Para essa grande decisão, foi definido, em sorteio, que Héber Roberto Lopes apitará a partida. O árbitro já entrará pressionado, principalmente pelo fato de o Verdão ter reclamado muito de um pênalti não marcado em cima do atacante Lucas Barrios, quando o confronto ainda estava 0 a 0, e que causaria a expulsão do zagueiro David Braz.

Além disso, Marcelo Oliveira também criticou a forma com que os jogadores santistas se portaram durante o jogo, tentando provocar os adversários e simulando em alguns lances.

No confronto da Vila Belmiro, as duas equipes fizeram um jogo digno de uma final. Os times de Marcelo Oliveira e Dorival Júnior jogaram com muita disposição, do começo ao fim, e tecnicamente o jogo também não deixou a desejar.

Por jogar em casa, o Santos propôs mais o jogo e o Palmeiras ficou na defensiva, e, embora os mandantes tenham criado inúmeras oportunidades e desperdiçando, tendo perdido até um pênalti, a partida terminou apenas 1 a 0 para o Peixe.

Algo que dá ainda mais importância ao duelo é o fato de, no Brasileirão, as duas equipes terem deixado de lado a chance de disputar uma vaga na Libertadores para focar na Copa do Brasil.

Nas últimas rodadas, tanto Palmeiras quanto Santos atuaram com o time reserva, perdendo pontos importantes e se distanciando do grupo dos quatro primeiros do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o campeão se classifica diretamente para a fase de grupos da Libertadores.

Na primeira partida, disputada na Vila Belmiro, o Santos venceu por 1 a 0, podendo até empatar no confronto desta noite

Quem apita o jogo Palmeiras x Santos é o experiente catarinense Heber Roberto Lopes, que será auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho e Marcelo Carvalho Van Gasse, ambos de São Paulo.

O palco da grande decisão da Copa do Brasil 2015 será o Allianz Parque. Com capacidade para quase 44 mil pessoas, a casa palmeirense promete receber casa cheia para ajudar o Palmeiras nessa caminhada rumo à mais um título da segunda grande competição do futebol brasileiro.

Um evento chamado "Corredor Alviverde", criado nas redes sociais pela torcida palmeirense, já conta com quase cinco mil adeptos. Eles prometem fazer a "maior festa da história" na hora de recepcionar os atletas na chegada ao Allianz Parque.

Ele completou dizendo: "Temos de usar tudo que possa fortalecer. Vestir a camisa do Palmeiras, pela tradição que tem, pela torcida... É o time que mais levou torcida ao estádio. Todo jogo está cheio. Temos de estar muito fortes".

Finalista em 2012 pelo Coritiba, quando enfrentou o Palmeiras, Marcelo Oliveira destacou que a torcida será de suma importância na decisão: "Eu enfrentei o Palmeiras na decisão de 2012 pelo Coritiba. Chegando a Barueri vimos a torcida do Palmeiras, o que representa, embora o Coritiba tenha jogado melhor, o Palmeiras teve um apoio muito grande, sabemos a dimensão da torcida e o quanto temos de lutar para retribuir isso".

FIQUE DE OLHO Palmeiras x Santos hoje: Lucas Lima, meia do Santos. Provavelmente o melhor jogador da competição, Lucas Lima deve ser o grande líder santista na busca pelo título da Copa do Brasil.

FIQUE DE OLHO Palmeiras x Santos: Lucas Barrios, atacante do Palmeiras. Eficiente na hora da decisão, Lucas Barrios não fez um bom jogo na ida, mas no Allianz Parque ele promete dar trabalho para a defesa santista, ajudando, assim, o Palmeiras na busca de mais um título da Copa do Brasil.

Pelo lado santista, com a equipe completa, Dorival Junior deve ir à campo com a mesma equipe do primeiro jogo: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Thiago Maia, Lucas Lima e Marquinhos Gabriel; Gabriel e Ricardo Oliveira.

Com isso, o Palmeiras deve ir a campo com a seguinte escalação: Fernando Prass; João Pedro, Jackson, Vitor Hugo e Zé Roberto; Matheus Sales, Arouca e Robinho; Dudu, Rafael Marques e Lucas Barrios.

Para a partida, o Palmeiras terá um importante desfalque na defesa. Trata-se do lateral-direito Lucas, que estava pendurado e tomou amarelo em um lance envolvendo seu xará Lucas Lima. João Pedro, de apenas 19 anos, será seu substituto. Além de Lucas, Jailson, machucado, e Leandro Almeida, Thiago Santos e Alecsandro, que já atuaram por outra equipe na competição, também estão fora. No Santos, força máxima para a decisão e elenco inteiro relacionado.

Um dos mais tranquilos do elenco santista, Vanderlei ainda disse: "Acho que fui escolhido (para dar entrevista) porque eu fujo de polêmicas. Sou mais tranquilo. Temos de estar aqui falando do jogo, do nosso trabalho. Não só jogar. Todo jogador quer participar dessa final, passar informações. Eu quero fazer meu melhor aqui e também em campo. Esperamos na quinta-feira dar uma entrevista aqui como campeões da Copa do Brasil".

Quando se trata de clássico, sempre há uma polêmica, ainda mais em decisão. Rafael Marques, atacante do Palmeiras, chamou, em uma rede social, a torcida do Santos de "meia dúzia de gato pingado". O goleiro Vanderlei rebateu: "Cada um fala o que quer. Não ficamos pensando muito em polêmica. As equipes que vieram jogar aqui tiveram dificuldades e perderam. O Palmeiras nem jogou aquele jogo (o primeiro da final da Copa do Brasil), ficou só se defendendo. Esperamos que o torcedor do Santos que for à arena do Palmeiras possa comemorar no fim. Depende só de nós dentro de campo".

Marcelo Oliveira, técnico palmeirense, afirmou em coletiva pré-jogo que espera que seus comandados garantam a vaga na Libertadores, pois seria uma frustração caso isso não aconteça: "Seria uma frustração, seria lamentável se não fossemos para a Libertadores. A partir do momento em que o Palmeiras se reestruturou, buscou dar as melhores condições, criou-se uma expectativa de todos, de você comemorar um título ou, no mínimo, ir à Libertadores".

O Santos passa longe de ser um grande visitante no Campeonato Brasileiro, mas na Copa do Brasil a história é diferente. Em seis partidas fora de casa, o Peixe venceu quatro, empatou uma e foi derrotado apenas uma vez, sendo para o Sport, ainda na fase de oitavas de final.

No primeiro jogo da decisão, com direito a pênalti, gol sem goleiro perdido e domínio santista, Gabriel, que foi quem errou a cobrança da marca da cal, fez um belíssimo gol e deu a vantagem para o Peixe. Relembre.

Mas pela Copa do Brasil, Palmeiras e Santos se enfrentaram apenas três vezes, sendo dois empates e uma vitória santista, sendo creditada no primeiro jogo da final deste ano.

Na história do confronto Palmeiras x Santos, entre os dois rivais estaduais, em um total de 311 jogos, são 131 palmeirenses, 100 santistas e outros 80 empates.

Vale lembrar que essa é a segunda decisão entre palmeirenses e santistas no ano. No Campeonato Paulista deste ano, após dois jogos emocionantes, o Peixe levou a melhor decisão por pênaltis e levou o título para casa.

Essa é apenas a terceira vez que dois clubes do mesmo estado se enfrentam em uma final de Copa do Brasil. Em 2006, o Flamengo venceu o Vasco, enquanto em 2014, deu Atlético-MG contra o Cruzeiro.

O Santos, assim como o Palmeiras, não teve uma campanha tão fácil até chegar a final, provavelmente mais complicada que a campanha palmeirense: Londrina, Maringá, Sport, Corinthians, Figueirense e São Paulo.

Para chegar até a grande decisão, o Palmeiras não teve vidal fácil, tendo que passar por: Vitória da Conquista, Sampaio Corrêa, ASA, Cruzeiro, Internacional e Fluminense.

Olá para você que navega pela VAVEL Brasil! Chegou o grande dia! Palmeiras e Santos duelam pelo jogo de volta da grande final da Copa do Brasil 2015! Você acompanha todos os lances deste grande jogo conosco!