Melhor lateral do Brasileirão 2015, Marcos Rocha admite surpresa ao ser nomeado pela 4ª vez

Pela quarta vez seguida, Marcos Rocha, do Atlético-MG, foi nomeado como o melhor lateral-direito do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva nessa quarta-feira (2), na Cidade do Galo, o jogador afirmou que se surpreendeu por haver fechado o ano de maneira positiva individualmente.

“Fiquei um pouco surpreso pelo número de jogos, mas feliz pelo quarto ano consecutivo na eleição da CBF”, disse o jogador.

Marcos Rocha atuou apenas 35 vezes pelo Atlético este ano, e o primeiro semestre do jogador foi prejudicado por diversas lesões. A primeira em fevereiro, na coxa esquerda. Em abril, sofreu um entorse no tornozelo esquerdo. E, por último, em maio, um estiramento na panturrilha esquerda.

O lateral disputou 21 jogos no campeonato brasileiro dos 37, uma média bem diferente dos anos anteriores em que foi destaque do time com gols e assistências. No ponto de vista do jogador, o que o levou a ganhar mais uma vez esse destaque foi a regularidade apresentada nos poucos jogos feitos no ano.

“Tentei ser um jogador regular, não fui um dos destaques da equipe, como nos anos anteriores. O ponto forte foi a regularidade. Temos grande laterais, como o do Grêmio, o da Ponte Preta, o do Santos, o Lucas, do Palmeiras, Meu ponto forte foi ter me tornado regular, foi fundamental”, ressaltou.

Em alguns momentos do ano, o jogador foi alvo de críticas e em uma rede social desabafou. “Sempre confiei no meu trabalho. Foi um ano difícil. Foi um desabafo. Em 2012, algumas pessoas pegaram no meu pé, em 2013 tive problemas com o Cuca e pegaram no meu pé, em 2014 foi a mesma coisa, 2015 também. Isso não altera nada no meu trabalho. Eu sei que é a minoria. Os torcedores sempre me apoiaram. Eu me motivo a cada jogo e a cada treino, porque faço o que gosto, o que amo. Sei que muita gente ficou assustada [com o prêmio], mas é fruto de um planejamento traçado no começo do ano.”

Apesar de estar na seleção do campeonato, Marcos Rocha não teve oportunidade na Seleção Brasileira este ano, mas afirmou que não irá desistir de lutar pela camisa amarelinha. “Não tive chances, mas tenho que continuar buscando meu espaço, trabalhando. Somos representados por dois grandes laterais, um do Barcelona e outro do Real Madrid. Estou à disposição. Se algum dia tiver a chance, que eu possa ficar de vez”, finalizou.