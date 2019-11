Em baixa no Internacional, zagueiro Réver é especulado no Fluminense

À procura de um zagueiro que chegue para brigar pela titularidade, o Fluminense demonstra interesse em Réver, atualmente reserva no Internacional. Com contrato em vigor por mais dois anos e meio, o nome é visto com bons olhos pelo técnico Eduardo Baptista, apesar de ser reserva no clube gaúcho.

As prováveis saídas de Henrique, Antônio Carlos e João Filipe abrem espaço na folha salarial tricolor para um investimento nestas condições. Porém, o histórico de lesões sofridas pelo defensor nos últimos dois anos assusta e a concorrência do Botafogo pode dificultar as negociações.

Além do desmanche entre os reservas, o Fluminense também luta para não perder sua zaga titular. Marlon é observado pela Fiorentina (ITA) e os dirigentes do clube italiano já se reuniram com o empresário do jogador. Já Gum foi cogitado por Santos e Corinthians, mas as chances de permanecer em Laranjeiras são altas.

Réver viveu a melhor fase de sua carreira em 2013, quando foi campeão da Libertadores da América pelo Atlético-MG. No entanto, sofreu com uma lesão grave no clube mineiro e perdeu a titularidade para Jemerson. No Inter, não conseguiu emplacar boa sequência e também amarga a reserva.