Em meio a conquistas e perdas, Corinthians celebra o 4 de dezembro

Há dias que ficam marcados na nossa cabeça por algo específico. Seja isso bom ou ruim, ela permanece no decorrer do tempo e sempre nos lembramos dela quando chega essa data. Mas tem vezes em que o destino coloca três momentos marcantes no mesmo dia, mas em épocas diferentes, já para saber das dificuldades, das variações e do crescimento natural que vivemos. E o torcedor corinthiano pode dizer que sente na pele tudo isso. A euforia da quarta conquista diminuída pela derrota no jogo final em 2005, além do penta, em 2011, saudando a ida de Sócrates, um dos maiores ídolos corinthianos, para o céu, na manhã daquele dia.

Viver em apenas um dia vários sentimentos vividos em anos diferentes é para poucos. Ou para muitos, como no caso da Fiel torcida. E hoje, 4 de dezembro, o alvinegro tem um misto de orgulho e saudade, mas que o deixa tranquilo naquilo que o futuro lhe reserva, já que, de modos diferentes, eles aprenderam com o passado para contruir o futuro, como diz um trecho de seu hino.

10 anos do tetra e o acerto errado que começou a construir o dono do mundo

O primeiro dos três sentimentos foi num domingo à tarde, de um mesmo 4 de dezembro como hoje, só que em um não tão distante ano de 2005, onde o galático time do Corinthians entrava em campo no Serra Dourada para confirmar o quarto título nacional diante do Goiás. O nebuloso campeonato daquele ano foi igual ao elenco formado pela mesma conturbada parceria entre Corinthians-MSI, empresa estrangeira que injetou muito dinheiro no alvinegro e colocou no clube jogadores do porte de Carlitos Tevez, Javier Mascherano, Roger, Carlos Alberto e Nilmar.

A força do time era enorme, mas a inconstância também. Forte no ataque, era uma peneira na defesa e isso tirava o sono da Fiel. Não só o sono, como o pesadelo, vivido logo no começo do torneio, após uma sacolada do rival São Paulo em pleno Pacaembu, por 5 a 1. Passarela, treinador na época, foi demitido e um desconhecido-conhecido da torcida assumiu. Campeão em 1990, Marcio Bittencourt chegou trazendo um ponto de interrogação, mas ele deu um jeito no time, que começou a fazer partidas épicas, como o 4 a 3 pra cima do Cruzeiro, ou na apresentação de Tevez para o presidente do Flamengo Márcio Braga, que havia dito não conhecer o Pibe. O resultado foi um 3 a 1 sem nenhum drama.

Só que a fama e a exposição era acima do lado esportivo e Antônio Lopes assumiu para conduzir o time ao tetra. Ainda que a Máfia do Apito tenha aparecido para trazer desconfiança e muita revolta, o Corinthians preferiu jogar bola e foi firme rumo ao título. E nada mais impactante do que uma goleada contra um rival. Simplesmente a maior da história entre Timão x Santos. O Eterno 7 a 1 surgiu, com um baile de cumbia do melhor jogador do torneio. Carlitos Tevez entrava de vez nos braços da Fiel e liderou a reta final até o jogo final.

Só que exatamente no último jogo, o primeiro sentimento apareceu. A derrota contra o Goiás não impediu a festa pela conquista nacional, mas foi a água no chopp em um campeonato estranho. Ainda há quem reclame e conteste o título, muito mais depois de um suposto pênalti de Fábio Costa em Tinga não marcado por Márcio Rezende de Freitas, na "final antecipada" entre Corinthians e Internacional. A contestação ficará para sempre, ainda mais por envolver a grandeza do Corinthians, onde uma gota de água vira uma tempestade. Mas a verdade é que o esquadrão alvinegro superou os sustos para levantar o quarto título.

"Quero morrer em um domingo, e com o Corinthians campeão"

O Corinthians não é só gigante pelos feitos esportivos. O alvinegro tem enorme contribuição social na formação e na transformação deste país. Seja com fenômenos culturais, como as invasões realizadas ao Maracanã e Tóquio, ou de forma política, o Timão deu as caras e foi contra a maré.

E um dos expoentes dessa marca corinthiana teve sua vida interrompida justamente num 4 de dezembro. Naquela manhã de 2011, o Brasil e o mundo sabiam da morte de Sócrates, que tinha Brasileiro no sobrenome, mas que tinha Corinthians no sangue e na alma.

Doutor, não só pelo fato de ter se formado na área médica, conciliando o futebol com estudos, mas também por um ter um trato fino na bola, era um homem acima de seu tempo. Assim como seu xará filósofo grego, Sócrates era polido, inteligente, boêmio, politizado e de olho nas causas sociais. Foi assim, ao lado de Casagrande, Wladimir, Biro-Biro e Zenon, líder da "Democracia Corinthiana", união que revolucionou métodos de tratamento dos jogadores, mas que também estrapolou as quatro linhas e chegou no âmbito nacional, a ponto de brigar contra a ditadura em meados dos anos 80 e buscar a tão desejada "Diretas Já".

Só que Sócrates queria cuidar mais de seu próximo do que dele e sua saúde sofria conforme a idade passava e na manhã de 4 de dezembro de 2011, o Doutor se foi, devido à falência múltipla dos órgãos, já debilitados devido á várias internações anteriores.

Penta contra o maior rival em dia trágico

O Brasileiro de 2011 foi um dos mais equilibrados de todos, terminando com uma briga polarizada entre Corinthians e Vasco. A campanha paulista era mais consistente e com momentos pontuais que fortaleceram muito aquele time campeão formado por Tite.

Isso porque tudo se começou bem antes do Brasileiro. Ainda pela Pré Libertadores, o Timão, contando com Ronaldo, Roberto Carlos, Dentinho e Bruno César, acabou sendo eliminado, gerando enorme crise. Tite foi bancado por Andrés Sanchez, presidente na época. O resultado se mostrou no fim do ano com o penta corinthiano.

No caminho da conquista, o Timão devolveu com sobras a goleada sofrida para o São Paulo, justamente em seu último título. Um 5 a 0, contando até com frango de Rogério Ceni. Viradas contra Vasco e Flamengo, no Pacaembu, também marcaram, pela raça e vontade da equipe. E no momento mais difícil, quando Tite barrou o campitão Chicão, a equipe se manteve firme em seu objetivo, se aproximando demais após uma batalha épica contra o Ceará, tendo em Cachito Ramires, um herói improvável.

Só que não parou aí. As emoções estavam reservadas para as rodadas finais. O Pacaembu viu mais duas viradas épicas, como contra o Avaí, com um jogador a menos, vencendo no peso da camisa. E o clímax veio para cima do Atlético MG, com Adriano Imperador marcando o gol da virada no lance final, explodindo a Fiel.

Na penúltima rodada, o Corinthians poderia sair campeão caso vencesse e o Vasco não ganhasse do Fluminense. Liédson marcou o gol da vitória pra cima do Figueirense, em pleno Orlando Scarpelli e os jogadores já planejavam a festa, quando o Vasco marcou no clássico e levou tudo para a rodada final.

Cheio de clássicos, o domingo parecia escrito para sofrimento. Mas o abatimento tomou conta, principalmente da Fiel, após acordar sabendo da morte de Sócrates, um dos maiores ídolos do esporte. A torcida deu um show em homenagens e os jogadores fizeram sua parte em dobro. Primeiro, fazendo o gesto característico do Doutor. O punho cerrado, erguido. Por fim, um empate nervoso, truncado e sem muitas emoções contra o arqui-rival Palmeiras. O primeiro título corinthiano na sua ex-casa, o Pacaembu, e a alma lavada por cumprir o desejo de um gênio da bola, que tinha no Corinthians, uma inspiração.