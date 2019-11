O mundo da fantasia que conecta os destinos de Fluminense e Vasco na última rodada do Brasileirão

Última rodada do Campeonato Brasileiro. O rebaixamento bate à porta do Vasco e seu destino depende que Figueirense e Avaí não triunfem. Então, o Fluminense cai de paraquedas na história e supostamente vive um dilema moral, onde tudo será decidido pelos 11 jogadores trajando uniforme tricolor que entrarão em campo no Orlando Scarpelli, às 17h, no próximo domingo.

Caso o Fluminense perca para o Figueirense, será um clube mau-caráter por descaradamente entregar o jogo para rebaixar seu rival. E caso vença seu adversário, será um clube mau-caráter por obviamente ter aceito uma mala branca e só jogar de maneira decente quando há dinheiro envolvido.

É o senso comum, não? Bom, tendo isso em mente, saímos do mundo da fantansia, das teorias conspiratórias e das manchetes tendenciosas para comentar sobre o real fato do Vasco da Gama chegar à 38ª rodada vivendo esta situação.

Se o Vasco for rebaixado, será porque conseguiu ficar na zona de rebaixamento durante 34 das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro.

Se o Vasco for rebaixado, será porque conseguiu fazer a pior campanha da história do primeiro turno de um Campeonato Brasileiro por pontos corridos.

Se o Vasco for rebaixado, será porque conseguiu chegar na última rodada com saldo de gols de -26, sendo a pior defesa do Brasileirão.

Se o Vasco for rebaixado, será porque conseguiu chegar na última rodada com apenas 28 gols marcados, sendo o segundo pior ataque da Série A.

Se o Vasco for rebaixado, será porque conseguiu sofrer 54 gols em 37 rodadas, sendo a pior defesa da Série A do Brasileirão.

Se o Vasco for rebaixado, será porque seu presidente passou meses brigando por lado de estádio enquanto o time estava agonizando na lanterna do Campeonato Brasileiro.

Se o Vasco for rebaixado, será porque conseguiu a proeza de perder para Coritiba e empatar com Joinville e Goiás em casa.

Se o Vasco for rebaixado, será porque chegou a ter o pior ataque entres todos os 100 clubes das quatro divisões do futebol brasileiro.

Se o Vasco for rebaixado, será porque chegou a ter a pior defesa entres todos os 100 clubes das quatro divisões do futebol brasileiro.

Se o Vasco for rebaixado, será porque conseguiu igualar seu recorde negativo de jogos seguidos sem fazer gols, superando a sequencia 1986.

Se o Vasco for rebaixado, será porque em determinado momento do Campeonato Brasileiro conseguiu fazer oito jogos como visitante e marcar apenas 1 gol.

Se o Vasco for rebaixado, será porque foi derrotado por três ou mais gols de diferença em oito oportunidades no Campeonato Brasileiro.

Se o Vasco for rebaixado, será porque conseguiu cair em um Brasileirão onde o corte mínimo para escapar do rebaixamento é de 41 pontos, uma das menores da história dos pontos corridos.

Se o Vasco for rebaixado, será porque passou mais tempo tirando sarro de Fluminense e Flamengo por vitórias no Brasileirão e Copa do Brasil, do que se preocupando com sua própria situação no Z-4.

Se o Vasco for rebaixado, será porque acreditou que o planejamento feito para o Campeonato Carioca de nível fraquíssimo seria o suficiente para sobreviver no Brasileirão.

Se o Vasco for rebaixado, será porque deu mais importância para o jogo do Fluminense do que para o próprio Coritiba, que é o seu verdadeiro adversário direto na luta contra o rebaixamento.

E mais...

Se o Vasco for rebaixado, não será por culpa do Fluminense.

Se o Fluminense perder para o Figueirense, será porque detém retrospecto rídiculo fora de casa, sendo o terceiro pior visitante do Campeonato Brasileiro.

Se o Fluminense perder para o Figueirense, será porque conseguiu a proeza de encerrar o Brasileirão como lanterna do returno, mesmo terminando o primeiro turno no G-4.

E se o Vasco escapar do rebaixamento, será porque a brilhante recuperação nas rodadas finais do Brasileirão foi suficiente para livrar o clube, aliado a incompetência dos demais concorrentes diretos.

Qualquer coisa além dos fatos citados acima é voltar para o mundo da fantasia. Entregar para rebaixar rival é papo de torcedor ou desculpa para disfarçar incompetência. A maior regra da vida é que cada um colhe aquilo que plantou. E no futebol não é diferente.