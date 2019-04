Vendido pelo Fluminense, pai de Gerson acredita que jogador será melhor aproveitado pela Roma

O jovem meio-campista Gérson, jogador do Fluminense, esteve envolvido durante todo o ano em polêmicas e especulações a respeito do seu destino. Considerado uma das maiores jóias do futebol brasileiro atualmente, o menino de 18 anos era pretendido pelo Barcelona, que tinha inclusive a prioridade na aquisição dos seus direitos.

No entanto, o meia acabou sendo contratado pela Roma por cifras que giravam em torno de 15 milhões de euros. O anúncio do fechamento do negócio foi feito no meio do ano, mas Gérson se manteve no Fluminense até o final da temporada, apesar de não ter sido muito utilizado.

No entanto, mesmo tendo sido contratado por valores altos, o meia pode acabar não sendo utilizado no elenco romanista de imediato. A especulação da imprensa italiana é de que a Roma o repasse para algum time de menor expressão da Serie A, como o Bologna ou o Frosinone. Apesar de toda a especulação, o pai do jogador concedeu entrevista à Radio Globo e demonstrou confiança no aproveitamento de Gerson imediatamente.

"Tenho contato com os dirigentes da Roma, nos falamos sempre. Estou sempre conversando com Walter Sabatini e a ideia é de que ele faça história no clube. Nunca falaram comigo que ele seria emprestado", afirma o pai, que também cuida da carreira do jovem.