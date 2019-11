Figueirense x Fluminense no Brasileirão Série A 2015 (1-0)

Agradeço a audiência de todos que acompanharam conosco esse grande jogo aqui na VAVEL Brasil, e espero todos para os próximos, um grande abraço.

O Figueirense vence o Fluminense por 1-0 na com gol de Marcão e se mantém na elite do futebol brasileiro.

47 min: FIM DE JOGO!

46 min: Carlos Alberto passa mal no banco de reservas e a ambulância é chamada

45 min: Teremos 2 minutos de acréscimo

42 min: Clayton cabeceia para defesa de Júlio César

39 min: Cicero erro na saída de bola, Fabinho fica com a bola e arrisca chute rasteiro fora do gol

36 min: W. Silva tenta cruzar mas a bola explode em Leandro Silva

34 min: Sai Carlos Alberto e entra Dener no Figueirense

29 min: Amarelo para Lucas Gomes do Fluminense

27 min: UUUUH! Thiago Heleno chuta de primeira no travessão, no rebote Marcão chuta para fora

20 min: Scarpa cobra escanteio e Edson cabeceia com perigo para fora

12 min: Amarelo para Edson

3 min: GOOOOOOOOOOOOOOL DO FIGUEIRENSE! zaga do Flu bobeira, Marcão acredita no lance e chuta para abrir o marcador

2 min: Figueira cruza duas bolas na área, e Júlio César afasta o perigo

1 min: Sai João Vitor e entra Marcão no Figueirense

Começa o segundo tempo!

Fim de primeiro tempo!

48 min: UUUUUUUH! Scarpa cruza na área, Magno Alves cabeceia e Alex Muralha salva o Figueirense

44 min: Sai Léo Pelé machucado e entra Jonathan

43 min: Carlos Alberto recebe cartão amarelo por falta forte em Léo Pelé

38 min: Marquinhos Pedroso levanta para Bruno Alves que cabeceia para boa defesa de Júlio César

35 min: UUUH! Magno Alves recebe belo passe de Cícero na cara do gol e chuta para fora do gol

32 min: UHHHH! Scarpa cobra falta na área e Edson livre sobe e cabeceia para fora

30 min: Marquinhos Pedroso levanta na área e Carlos Alberto desvia para fora sem perigo

28 min: Amarelo para Marcos Júnior

25 min: Marquinhos Pedroso cobra a falta na área e Thiago Heleno cabeceia para fora

20 min: UHHHH! Dudu cruza na área a bola sobra para Carlos Alberto que chuta, a bola bate na zaga e sobra pra ele novamente, no rebote manda para fora

17 min: Dois escanteio em seguida para o Figueirense, mas Júlio César fica com a bola

14 min: Welligton Silva cruza na área mas a zaga do Figueira afasta novamente

11 min: Scarpa estica demais o passe para W. Silva e a zaga do Figueira afasta

8 min: UHHH! Magno Alves cruza, zaga do Figueira falha e Scarpa bate para defesa de Muralha

7 min: Magno Alves arrisca de fora e a bola vai longe do gol

4 min: Figueirense força pelo lado direito, pressão do time da casa

2 min: Leandro Silva cruza mas Júlio César defende

COMEÇA A PARTIDA!

Fluminense vem com Júlio César, W.Silva, Nogueira, Artur, Léo Pelé, Pierre, Cicero, Edson, Scarpa, Marcos Junior e Magno Alves

Figueirense vai a campo com: Alex Muralha, Leandro Silva, Thiago Heleno, Bruno Alves, Marquinhos Pedroso, Fabinho, João Vitor, Yago, Carlos Alberto, Dudu e Clayton

Neste domingo (06), Fluminense e Figueirense se enfrentam, às 17h, no Orlando Scarpelli. Partida que será a última do campeonato brasileiro terá planos de jogo diferentes.

De um lado o Fluminense em pressão, jogando para cumprir tabela, e do outro o Figueirense, que precisa vencer e torcer por outros resultados para se manter na elite do futebol brasileiro.

O Tricolor vem com muitos desfalques, e pode ser um fator motivacional para os mandantes conquistarem a vitória. Para este jogo é esperado um bom público, já que a busca por ingressos está grande.

Fluminense vai em busca da vitória mesmo com desfalques

Durante a semana muito se falou sobre o jogo, já que influencia diretamente na partida do rival Vasco, mas para o comandante Tricolor a partida é só mais uma no campeonato, e afirmou que sua equipe correrá atrás da vitória, mesmo jogando fora de casa.

Eduardo também comentou em entrevista coletiva sobre os desfalques do time, e comentou sobre este jogo ser importante para observar os meninos da base.

"São talentos muito promissores. O Nogueira teve uma grande atuação contra o Inter. Era uma dúvida se jogaria ele ou o Artur naquele jogo, pois os dois vinham num nível de evolução bom. São jogadores que vão brigar pelo prato de comida, querem aparecer. Vai jogar o Júlio César no gol.

É um goleiro que merece oportunidade e já estava dentro do planejamento observá-lo. O Diego é regular e não dá muito essa oportunidade." - comentou.

Quanto a defesa da equipe, sabendo que Marlon e Gum estão fora do jogo, Eduardo afirmou estar bem servido de zagueiros, e será uma oportunidade boa para observar Artur e Nogueira.

"O Artur é um zagueiro firme, bom na bola aérea. Tanto ele como o Nogueira são extremamente rápidos e jovens. Está sem ritmo, mas vem treinando e se esforçando. É um zagueiro que estamos preparando para ser um potencial titular da equipe do Fluminense."

No ataque o Fluminense vai sem sua principal referência, o capitão Fred. Para seu lugar treinou Magno Alves, e deve ir para a partida deste domingo. O comandante Tricolor falou sobre a mudança.

"O Magno tem características diferentes do Fred. É um centroavante que tem alguns momentos de sair e até fazer a função de falso meia. Vem até o meio buscar e reveza bem com o Gustavo Scarpa e o Marcos Junior.

Tem uma mobilidade boa, pede a bola em velocidade e dificulta muito a marcação. A gente muda um pouquinho o estilo de jogo, mas vai bastante consistente e veloz com o Magno." – concluiu.

Nos treinamentos a equipe de Eduardo Baptista treinou bastante jogadas aéreas, e o responsável por elas será Gustavo Scarpa. O provável time que entrará em campo é formado por: Julio Cesar; Wellington Silva, Nogueira, Artur (Marlon Santos) e Léo; Pierre, Edson, Cícero e Gustavo Scarpa; Marcos Junior e Magno Alves.

Figueirense realiza treinos com portões fechados para a decisão

Precisando da vitória para se manter na elite, o Figueirense treinou duro durante a semana, e com portões fechados, para surpreender a equipe carioca. Hudson, entretanto, indicou as mudanças que precisará fazer na equipe, já que Marquinhos e Juninho estão fora da partida, ambos suspensos. Em sua entrevista coletiva Hudson falou sobre as mudanças, que serão poucas.

"Penso em uma situação diferente, mas não significa que seja logo de começo. Estamos treinando alternativas e em caso de uma necessidade maior ainda de fazer gols.

Vamos treinar essas situações, mas não tem muito o que inventar não, é manter o que estamos fazendo e trabalhar uma situação para que o time possa ser decisivo." - comentou o treinador.

A equipe deve manter a base que utilizou na partida contra o São Paulo, e a possível escalação está composta por: Alex; Leandro Silva, Thiago Heleno, Bruno Alves e Marquinhos Pedroso; Fabinho, João Vitor, Yago e Carlos Alberto; Dudu e Clayton.

Alguns jogadores falaram sobre esta partida. O lateral-direito Leandro Silva está confiante para a decisão, e afirmou que o grupo também está confiante.

"Começamos a semana muito bem e vamos terminar a semana bem também, não importa o que vai rolar os outros nos outros jogos, vamos fazer o resultado aqui. Vamos levar alegria para dentro de campo." - comentou.

Leandro falou sobre como a equipe está encarando a partida decisiva, e segundo ele, estão com a cabeça boa.

"O grupo do Figueirense está bem, estamos focados e com a cabeça boa, vamos jogar, não nos preocupar com o que acontece nos outros jogos, e se fizermos o nosso papel, as coisas vão nos ajudar."

Tendo bons resultados jogando em casa, o lateral-direito espera que sua equipe repita as boas atuações para conquistar a vitória que manterá a equipe na serie A.

"A gente se apega a esses bons resultados dentro de casa, creio que a torcida não vai deixar de gritar e empurrar o time. A gente procura se apegar em resultados positivos dentro de casa, e vamos faze a nossa parte." - concluiu.

Outro jogador que falou sobre a partida foi Carlos Alberto, atleta revelado pelo Fluminense, e que também já defendeu as cores do Vasco. Hoje, no Figueirense, Carlos Alberto se mostra focado na partida, e mesmo com a rivalidade entre as equipes cariocas o jogador compreende que a partida será dura, e não terá corpo mole por parte dos atletas tricolores.

"Sou da seguinte opinião, que partindo de um princípio, de uma lógica, o jogador quando entra em campo ele representa muita coisa, para chegar e entregar o jogo, isso não existe.

Claro que na semana muita coisa vai ser especulada, a gente vê na internet, mas particularmente estou a par porque hoje represento o Figueirense, tenho um compromisso muito sério com o clube, torcida, com quem trabalha comigo no dia a dia." - afirmou o meia.

Mesmo dependendo de outros resultados, o jogador disse que espera fazer boa partida, e deseja que seus torcedores saiam felizes do estádio.

"Pela situação que acabou acontecendo no final, esse jogo tem responsabilidade grande, é mata-mata, uma vitória aqui vai morrer alguém, e esse alguém não é a gente porque vamos trabalhar muito. Tenho certeza que, fazendo nossa parte, vamos sair daqui feliz porque é isso que a gente merece." - disse Carlos Alberto."

O Figueirense é o atual 17º colocado do Campeonato Brasileiro 2015 com 40 pontos conquistados. O clube catarinense abre a zona de rebaixamento e precisa emergencialmente da vitória para não ser rebaixado à segunda divisão.

Para escapar do rebaixamento, o Figueirense precisa vencer o Fluminense por qualquer placar e torcer para que o Avaí não derrote o Corinthians na rodada. O alvinegro chegaria a 43 pontos, enquanto o Leão permaneceria com 41.

O Figueirense deve entrar em campo diante do Fluminense com a mesma formação que acabou derrotada para o São Paulo na última rodada: Alex; Leandro Silva, Thiago Heleno, Bruno Alves e Marquinhos Pedroso; Fabinho, João Vitor, Yago e Carlos Alberto; Dudu e Clayton.

O Figueirense entrou na zona de rebaixamento na rodada passado, uma antes da última do Campeonato Brasileiro. Foi derrotado por 3 a 2 para o São Paulo, no Morumbi, e contou com o azar do Avaí ter derrotado a Ponte Preta.

FIQUE DE OLHO: Clayton, atacante do Figueirense: uma das grandes revelações do Campeonato Brasileiro 2015, o atacante Clayton é grande esperança de gols do Figueirense para escapar do rebaixamento. Artilheiro da equipe, tem a missão de levar o alvinegro catarinense à vitória em mais uma oportunidade.

Já o Fluminense vive uma fase de escolha. Sem risco de queda ou chance de Libertadores no Campeonato Brasileiro, pode acabar rebaixando o Vasco, seu rival, caso seja derrotado pelo Figueirense neste domingo, no Orlando Scarpelli.

Ocupando a 13ª colocação com 47 pontos, o Fluminense se livrou do rebaixamento na 36ª rodada, onde venceu o Avaí por 3 a 1 e começou o planejamento para 2016. Contra Internacional e Figueirense, última rodadas restantes, está rodando o elenco e testando jogadores que tiveram poucas oportunidades no ano.

O técnico Eduardo Baptista irá para o duelo contra o Figueirense escalando o Fluminense com: Diego Cavalieri; Wellington Silva, Artur, Ygor Nogueira, Léo Pelé; Pierre, Edson, Cícero, Gustavo Scarpa; Marcos Júnior e Magno Alves.

FIQUE DE OLHO: Gustavo Scarpa, meia do Fluminense. Com o time modificado e sem Fred, cabe a Gustavo Scarpa ser o principal articulador das jogadas da equipe do Fluminense. O garoto de Xerém já vinha se destacando ao decorrer do ano e agora pode encerrar a temporada com chave de ouro.

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Figueirense x Fluminense válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!