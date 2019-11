Resultado de Atlético-MG x Chapecoense no Brasileirão Série A 2015 (3-0)

Muito obrigado a você telespectador que acompanhou todo o Campeonato Brasileiro 2015 aqui na VAVEL Brasil! Muito obrigado por ficar conosco este ano e este jogo. Continue acompanhando outros campeonatos no mundo. Muito obrigado e um abraço!

A Chape, que já não disputava mais nada no Campeonato Brasileiro não teve nada a perder. Time alviverde ficou na 14° posição com 47 pontos

Vitóri construída ao natural para os mandantes, que com 69 pontos, fecharam o Brasileirão na segunda posição!

45' Final de jogo no Mineirão! O Galo é vice-líder do Campeonato Brasileiro 2015

40' Galo domina o jogo e adminsitra o resultado

38' Jogo esfria novamente. Resultado parece definido no Mineirão

28' Victor!!! Hyoran finaliza cruzamento de Ananias, mas o goleiro atlteticano faz ótima defesa!

26' UUUUUH! Patric recebe de Thiago RIbeiro na esquerda e bate colocado, mas tira demais do goleiro, e a bola vai para fora

22' Grande jogada de Marcos Rocha, que cruzou rasteiro para Patric marcar!

22' GOOOOOOOOOOOOOOL DO GALO! PATRIC!

16' Mais uma pede música, Pratto! Patric recebe em condição legal, limpa o marcador, mas a bola esacapa. Na sobra, a bola cia no pé de Pratto, que de esquerda, manda pra fora!

13' Errou! Pratto recebe frente a frente com Nivaldo, tenta driblar, mas o goleiro desarma o atacante. No rebote, Luan chuta nas mãos de Nivaldo, de novo

10' Jogo esfriou após o gol do Galo

E o Galo vai garantindo a vice-liderança da competição!

5' Cobrança de escanteio de Giovanni Augusto na cabeça do zagueiro mineiro! Nivaldo nem teve chances de alcançar a bola, que beirou o ângulo

5' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO ALTÉTICO!! LEONARDO SILVA!!

3' Pressão do Galo!

0' Começa o segundo tempo no Mineirão!

No momento, o Galo está na vice-liderança com 69 pontos. O Grêmio, com 68, que também vence o Joinville, está em terceiro

Jogo muito disputado no Mineirão. Lá e cá, Galo e Chape fazem grande partida. Por enquanto, Atlético MG 1x0 Chapecoense. O gol foi de Thiago Ribeiro!

46' Final do primeiro tempo

43' Camilo! Meia recebe rebote na frente do gol, chuta, mas a bola desvia em Marcos Rocha e vai para fora

Gol do Atlético devolve a segunda colocação para os mineiros!

O atacante recebeu na esquerda depois de ótimo passe de Giovanni Augusto. No canto, Thiago venceu Nivaldo para abrir o placar

38' GOOOOOOOOOOOOOOL! THIAGO RIBEIRO!!!

35' Nivaldo!!!!!! Lucas Cândido dribla o marcador e manda uma paulada de longe, e o goleiro catarinense espalma!

32' Barbio recebe de Gil na direita, gira, mas bate para fora!

30' Não, Thiago Ribeiro!!! Rafael Carioca abrea na direita para Marcos Rocha, que cruza rasteiro para Thiago Ribeiro, que chuta mal e o goleiro Nivaldo fica com a bola

28' Jogo segue muito bom! As duas equipes trocam ataques no Mineirão

25' Resposta do Galo! Luan pega rebote e chuta de fora da área. A bola passa raspando a trave de Nivaldo

23' Olha a Chape! Gil faz boa jogada na direita, cruza, mas Bruno Rangel não alcança a bola. Marcos Rocha afasta a bola que quimava na área

16' Luan faz ótima jogada, cruza para Pratto, mas Nivaldo se adianta e fica com a bola

12' Jogo é lá e cá! Chape e Galo trocando ataques simultâneos

11' Resposta da Chape! Bruno Rangel de cabeça obriga Victor a fazer boa defesa

10' UUUUUUUUH! Primeira chegada forte do Galo! Marcos Rocha chuta forte pela direita, mas a bola vai pra fora. Passou perto do gol de Nivaldo

7' Galo em cima da Chape! Time mineiro pressiona saída de bola e joga no campo do adversário

3' Patric cruza com perigo na esquerda e o goleiro Nivaldo afasta de soco na bola!

Gol do Grêmio em Joinville! Neste momento, o Galo está caindo para o 3° lugar

1' Giovanni Augusto cruza na área, mas a defesa da Chape afasta. Galo começa o jogo com seguidos cruzamentos na área adversária

0' Começa o jogo!

16h55 | Atlético e Chapecoense no gramado do Mineirão!

Chapecoense escalada: Nivaldo, Mateus Caramelo, Rafael Lima, Willian Thiego e Tiago Costa; Elicarlos, Gil e Camilo; Ananias, Bruno Rangel e William Barbio

Atlético-MG escalado: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson e Patric; Rafael Carioca, Giovanni Augusto e Lucas Cândido; Lucas Pratto, Luan e Thiago Ribeiro

16h00 | Expectativa é de público grande para o último jogo do Atlético-MG no Mineirão em 2015!

16h00 | Os dois times já estão no estádio!

Após a confirmação do título brasileiro em favor do Corinthians e a vaga assegurada na Copa Libertadores da América, quem disse que isso tiraria a competitividade do Atlético-MG, enganou-se. O Galo entra em campo contra a Chapecoense neste domingo (6), às 17h (Horário de Brasília), no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o Atlético-MG, a vaga direta para a Copa Libertadores da América está nas mãos, mas perigando escorregar, isto porque, com perda de pontos no decorrer da competição e a tímida ascensão gremista, a briga pelo vice-campeonato nacional ficou ainda mais acirrada. O Galo precisa de uma vitória simples ou um empate, desde que o Grêmio não vença o Joinville, fora de casa. Além da vaga, estão em jogo R$ 6 milhões que gratificados ao segundo colocado. O terceiro leva R$ 4 milhões.

A Chapecoense teve um segundo semestre que não pode ser reclamado. Após fazer uma campanha honrosa no Brasileirão, onde ficará na zona intermediária da tabela, querendo beliscar uma vaga na Copa Sul-Minas-Rio, o Índio Condá quase eliminou o todo poderoso River Plate da competição internacional, o que resultaria na passagem para as semifinais do torneio. Ou seja, frutos foram colhidos e outros melhores são planejados no ano que vem pelo técnico Guto Ferreira.

Com desfalques, Diogo Giacomini muda o time em seu último jogo

A passagem de Diogo Giacomini foi relâmpago, mas elogiada, principalmente, por manter o elenco e a base técnica e tática estruturadas. Com a chegada do uruguaio Diego Aguirre, o treinador fará seu último jogo no comando técnico atleticano, querendo sair de campo com uma bela vitória.

No entanto, Giacomini terá problemas na definição dos titulares para o jogo contra a Chapecoense. Na defesa, Douglas Santos foi liberado para ir a João Pessoa-PB após ser informado da perda de sua avó. A dúvida fica em quem escalar para completar o setor defensivo, pois, Patric, que já fora improvisado diversas vezes, e Mansur, que pouco teve oportunidades desde que chegou, correm pela vaga.

No meio-campo, a situação fica ainda mais complicada. Após a suspensão de Leandro Donizete por quatro jogos após dar um soco em Douglas, do Grêmio, na rodada passada, Giacomini definiu que Lucas Cândido ficará com a vaga. No entanto, Rafael Carioca deixou a atividade de sexta-feira com dores no pé direito e virou dúvida. Josué treinou na vaga do camisa 5, mas o treinador vai esperar por Carioca até a última hora.

"Temos que esperar e conversar com o departamento médico. Foi um pisão no Rafael Carioca e vamos torcer para que não seja nada grave. Se não houver nenhuma alteração, no treino de amanhã eu confirmo o Lucas Cândido no meio, o Thiago Ribeiro no ataque e a volta de Marcos Rocha ao time".

Buscando a vitória, Guto Ferreira ressalta prioridades para a Chapecoense diante do Galo

A semana da Chapecoense não poderia ser mais importante. Com a definição de prioridades, jogadores que buscam a permanência na temporada 2016, o time encara o confronto contra o Galo como se fosse uma verdadeira decisão.

O time já está quase pronto, mas o técnico Guto Ferreira prefere levar a formação inicial para os vestiários do Mineirão. Logo de cara, o treinador tem cinco desfalques por questões de cartão amarelo. São eles: Apodi, Vilson, Dener, Cleber Santana e Maranhão. Com tantos problemas, foi necessário quebrar a cabeça para pensar o time.

Mateus Caramelo e Tiago Costa ocuparão as laterais, as demais posições ainda são improváveis, dentre elas, a do atacante Túlio de Melo, que sentiu um desconforto muscular na última quinta-feira. Se ele não puder jogar, Bruno Rangel ficará com a vaga. Com tantos problemas, Guto Ferreira diz que trabalhou a cabeça dos jogadores para a importância da vitória.

"A gente busca o que fazer, de que maneira entrar na mente do atleta. Que ele não fuja dessa situação. O grande objetivo era a manutenção. O objetivo da Sul-Minas-Rio surgiu na reta final. Por mais que fale, não houve aquela questão de absorver"

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Atlético-MG x Chapecoense válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!