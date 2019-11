Resultado Corinthians x Avaí pelo Campeonato Brasileiro Série A 2015 (1-1)

Um grande abraço à todos os amigos. Novamente, um grande abraço e até a próxima.

Agora, futebol, só no ano que vem. A temporada 2015 termina, com o Corinthians sendo campeão nacional.

O Corinthians consegue fazer história e faz o maior número de pontos na história dos pontos corridos de 20 equipes.

Elias: "Era o jogo da vida deles, sabíamos que teria dificuldades. Criamos, mas tomamos um gol de bola parada e temos de consertar para o ano que vem."

Willian: "Não tem como explicar. Dói todo mundo. Influencia todos em volta. Não sabemos como será daqui pra frente. Cair é do homem, mas reerguer é de Deus."

Rudnei: "Sentimento de culpa. O time estava ganhando, mas num vacilo de marcação, não seguramos o resultado. Erguer a cabeça porque ano que vem tem mais."

O Avaí está rebaixado!

93' Fim de papo na Arena.

92' Volta final!

91' IMPRESSIONANTE! Vágner foi ao ataque, mas atrapalhou-se todo e Malcom deu de cabeça, mas Nino tirou encima da linha!

91' GOOOOOOOOL MAS IMPEDIDO... Love dá a casquinha, Malcom marca, mas o bandeira marca impedimento, mal marcado.

90' Últimos três minutos.

90' Toda bola é cruzamento na área corinthiana.

89' PRA FOOOORA! Elias recebe de Romero, mas finaliza muito por cima.

88' Leão briga muito e parte pra cima!

87' Reservas do Avaí jogam junto. Situação desesperadora.

86' Timão não quer saber de empate!

85' Momentos finais de partidas no Brasil, em 2015.

84' Malcom cruza fechado e Vágner pega firme

83' Fiel em festa! Ola na Arena.

82' Avaí precisa do gol como nunca! Vai sendo rebaixado!

81' MUDA O AVAÍ: Roberto entra e sai Renan.

80' E vem pressão corinthiana.

79' Jogadores do Avaí entram em desespero. Time vai caindo.

78' E FOI PRA FIEL! Elias arranca pela esquerda, faz o passe pelo meio, Danilo trava com a zaga e Love manda no rebote. E comemorou com a galera.

77' AMARELO, LOVE. Foi pra galera.

77' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, LOVE, DO TIMÃO!

76' Jogo é ataque x defesa.

75' AMARELO, VÁGNER. Por cera.

74' Romero já cabeceia e manda por cima.

73' MUDA O TIMÃO: Romero entra e sai Rodriguinho.

72' Corinthians aumentou a velocidade do time. Já incomoda mais.

71' VÁÁÁÁÁGNER! Fágner cruza, o goleiro bate roupa e quase Bruno Henrique empate.

70' Pablo arrisca de fora e isola, também.

69' Uendel tentou de fora da área e jogou quase no Tatuapé.

68' MUDANÇA NO LEÃO: Everton Silva sai e entra Pablo.

67' Avaí se fecha todo. Corinthians não quer perder.

66' Muitos passes errados, neste segundo tempo.

65' MUDA O AVAÍ: Rudnei entra e sai Renan Oliveira.

64' MUDA O TIMÃO: Ralf sai e Bruno Henrique entra.

63' Postura do Avaí é mais defensiva, neste momento.

62' Atuação corinthiana caiu muito neste segundo tempo.

61' Avaí cozinha o jogo. Corinthians também não parece muito se importar.

60' Público total de 43.683 pessoas.

59' MUDA O TIMÃO: Danilo entra e sai Lucca.

58' A ver como será a postura do Corinthians.

57' PRA SOBREVIVER! Escanteio curto, Nino cruza e Claudinei cabeceia em posição legal. Placar aberto.

56' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, CLAUDINEI, DO AVAÍ!

55' CÁSSIO! Everton Silva manda de longe e Cássio espalmou pra escanteio.

54' Timão troca passes, mas Avaí se fecha bem.

53' Pressão corinthiana neste momento!

52' Lindo lance entre Malcom, Fágner e Elias, mas a zaga afasta.

51' O empate não ajuda mais o Avaí. Só a vitória.

50' Leão tenta sair mais ao ataque. Jogo pode melhorar.

49' E o Figueirense abre o placar contra o Fluminse, empurrando o Avaí ao G4.

48' PRA FOOOOOOOOOOOOOOOOOORA! Elias deixa Rodriguinho de frente ao gol. Ele corta pra canhota, manda e a bola passa muito, mas muito perto do gol.

47' Nino e Lucca disputam de cabeça e a bola sobra pra Vágner.

46' Último tempo de partida para Corinthians e Avaí, em 2015.

45' Finalmente recomeça o jogo.

A Fiel faz muita festa, mesmo com uma tempestade.

E a chuva... Caaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai o mundo!

As duas equipes retornam sem mudanças. E já está noite, em Itaquera.

Os dois times estão de volta e a partida logo reinicia.

Com esse empate, os dois times saem felizes. Corinthians sendo o maior pontuador, enquanto o Avaí escapa do Z4.

Com poucas emoções, jogo segue sem gols. Tudo zerado, com muita chuva e lentidão.

46' Fim de papo em Itaquera.

45' Mais um minuto de jogo.

44' Blitz final do Timão!

43' Fágner tentou chapelar Romulo, mas a zaga cortou na cobertura.

42' Ótima partida do camisa 5 corinthiano. De contrato quase renovado.

41' Ralf dá um lançamento muito bom para infiltração de Uendel, que furou!

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Vágner sai jogando errado e dá a bola de presente ao Timão.

38' Jogo é bem lento, sem grandes jogadas.

37' Rodriguinho bem que tenta, mas não consegue armar bons lances.

36' TIIIIIIRA! Malcom dá de letra, Fágner levanta e Vágner precisou fazer malabarismo para cortar.

35' Gramado molhado dificulta as jogadas do Avaí, que escorregam e perdem a posse várias posses.

34' Ralf não diminui a intensidade e joga com muita raça.

33' QUAAAAAAAAAASE! Fágner cruza, Love desvia na pequena área e Lucca quase alcança! Tiro de meta.

32' Corinthians pressiona, mas finaliza pouco.

31' Anderson Lopes arrisca e Cássio pega firme.

30' Lucca levanta, Ralf cabeceia, mas sem direção e força.

29' Everton Silva mete a mão claramente na bola e já tem amarelo. Jogo segue com falta.

28' Ralf abusando dos passes plásticos.

27' Lucca arranca da esquerda, mas Antônio Carlos faz bem a cobertura.

26' Fágner cruza de longe, mas Lucca não alcança.

25' A chuva não dá trégua!

24' OOOPA! Lucca arrisca e Vágner pega em dois tempos.

23' A falta é longa, mas gramado molhado pode ajudar.

22' AMARELO, EVERTON SILVA. Carrinho atrasado em Uendel.

21' Avaí ainda não conseguiu finalizar no gol de Cássio.

20' Bate e rebate enorme na área do Avaí, mas o Corinthians não aproveita.

19' AFAAAAASTA A ZAGA! Elias aparece entre a defesa, cruza e Antônio Carlos tira do pé de Love. Escanteio.

18' Sem pressa, sem desespero. Timão domina a partida.

17' Uendel tenta pela esquerda, mas a bola sai forte demais em linha de fundo.

16' Love e Antônio Carlos se trombam e o defensor do Avaí levou a pior.

15' Timão não tem pressa e joga trocando passes.

14' Nino cruza e Cássio pega sem problemas.

13' Fágner e Malcom trabalham pela direita, mas o lateral estava impedido.

12' Corinthians tem a bola e procura trocar passes em busca dos espaços.

11' Lucca cruza rasteiro e Antônio Lopes afasta.

10' Avaí só sai no erro rival e em velocidade.

9' Timão é intenso e joga como de costume.

8' Malcom traz para a canhota, manda cruzado e Vágner pega tranquilo.

7' Lucca levanta e Claudinei afasta bem.

6' A chuva é intensa!

5' Emerson escorrega e impede Love de recuperar na linha de fundo. Timão tem boa chance.

4' Avaí não se recua, apesar de sofrer neste começo.

3' A Fiel faz festa conforme aumenta a chuva.

2' Rodriguinho cobra muito forte e sai em lateral.

1' VÁÁÁÁÁÁÁGNER! Elias arranca, rola pra Malcom, que chuta cruzado e para no goleiro. Escanteio!

0' Autoriza o árbitro. A rodada final de 2015 começou!

Avaí com camisa azul, calção branco e meias azuis.

Corinthians com seu uniforme princicpal. Camisa branca, com mangas pretas em alusão ao Mundial 2000, calção preto e meias brancas.

A CBF determinou que, se algum jogo atrasar, todos os outros deverão esperar.

Fogos e uma mistura de fumaça e névoa. Se enxerga quase nada.

O treinador visivelmente emocionado com a homenagem da Fiel com seu técnico.

Mosaico sendo aberto com a imagem de Tite estendendo a faixa "The favela is here" usada no título mundial de 2012.

As equipes sobem ao gramado! A CBF determinou que seu um partida atrasar, todos os outros terão de esperar.

Tite sobe ao gramado e é homegeado pela torcida.

O público segue chegando na Arena. Mais de 43 mil pessoas e teremos faixas e mosaico 3d!

A chuva volta a aparecer em Itaquera. A Fiel já faz festa.

Os dois times se aquecem no gramado. Em instantes, o início do protocolo e a festa da Fiel.

Avaí com Vágner; Nino Paraíba, Emerson, Antonio Carlos, Romario; Claudinei, Renan, Everton Silva. Renan Oliveira; Anderson Lopes, Romulo. Técnico: Raul Cabral.

Corinthians escalado! Cássio; Fágner, Felipe, Gil, Uendel; Ralf; Malcom, Elias, Bruno Henrique, Rodriguinho, Lucca; Love. Técnico: Tite.

Léo Gamalho, importante centroavante do Avaí, está fora do jogo. Leão precisa se superar para fazer o que apenas Palmeiras e Grêmio fizeram. Não perder em Itaquera.

No primeiro turno, um jogo emocionante e um dos melhores do campeonato. Logo no começo, André Lima abriu o placar com uma cabeçada, mas Luciano empatou com um belo gol no lance final do primeiro tempo. Na etapa final, Cássio fechou o gol e Luciano brilhou novamente, mandando na gaveta e virando o jogo.

Segundo o ex-presidente Andrés Sanchez, o volante Ralf renovará com o Corinthians nesta próxima semana.

Última rodada do campeonato, mas mesmo com campeão definido, muita luta na parte debaixo. O Avaí só depende dele, mas precisará de resultados, caso se complique em Itaquera.

O Timão terá tudo para confirmar a melhor média de público e renda do Brasileirão, além de ser o maior de todo o ano.

Os vestiários estão prontos. Portões abertos e equipes presentes na arena.

O mundo desaba em Itaquera. O sistema de drenagem vai trabalhar hoje.

Há semanas que todos os ingressos estão esgotados. Teremos até um novo mosaico com o envolvimento de toda a arena.

Tite não quer saber de conversas e boatos. Contra um rival que luta contra o rebaixamento, o treinador alvinegro colocará o que tem de melhor em campo.

Cássio, caso jogue, completará 207 partida, sendo o quinto maior da história, ao lado de Ado. O gigante provavelmente será titular.

Em partida válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians, recém campeão do torneio, recebe o Avaí na Arena Corinthians. Sem compromissos, o Timão apenas cumpre tabela nesta rodada, enquanto a equipe catarinense busca uma vitória até o último minuto do campeonato para se livrar do descenso. A partida acontece neste domingo (6), às 17h no horário de Brasília.

Sem Renato Augusto e Jadson, Tite faz suspense e não define quem fica nas vagas de ambos. Caso mantenha o esquema tático que é característico do treinador, Lucca e Rodriguinho serão os prováveis nomes para as vagas em aberto.

No lado do Avaí, a expectativa para a partida é de decisão, já que se não houver a vitória por parte do Leão, a combinação de outros resultados da rodada, como Fluminense x Figueirense, são cruciais para que a equipe se livre do rebaixamento.

Sem Renato Augusto e Jadson, Tite não define quem fica com ambas as vagas

Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Tite não poderá contar com os principais nomes da campanha do Hexa do Corinthians: Jadson, suspenso, e Renato Augusto, que será poupado. Se não alterar o esquema tático 4-1-4-1, uma das maiores características do comandante na conquista do título, Lucca e Rodriguinho podem ser os substitutos da dupla principal.

No treino do Timão, onde a torcida compareceu para prestigiar o trabalho de Tite, Jadson e Renato Augusto foram os únicos titulares que não estiveram presentes nas atividades do dia.

O treino durou quase duas horas e a torcida cantou em boa parte do tempo, interagindo com os jogadores. Depois do aquecimento e treino dividido em setores, os jogadores encerraram as atividades com um coletivo em campo reduzido. Vagner Love, Felipe, Elias e Romero marcaram gols. Walter também arrancou gritos da torcida ao fazer boas defesas.

Avaí abre mão de campanha e foca no profissionalismo para última rodada do Brasileirão

A jogada da vez para o Avaí é o profissionalismo. Esse é o foco da equipe para não se abater com a campanha promovida por boa parte da torcida do Fluminense, que incentiva o time a entregar a partida para o Figueirense com o intuito de rebaixar o Vasco. No Leão, o foco é que esse tipo de coisa permaneça na arquibancada e que os jogadores sejam profissionais.

A combinação de resultados nesta última rodada é bem complicada. O Fluminense visita o Figueisense, que precisa muito de uma vitória e torce para o Avaí não triunfar diante do Corinthians. Uma outra alternativa é vencer a diferença de saldo para o Coritiba em uma provável derrota para o Vasco. O meia Renan entende o lado do torcedor, mas afirma que o Avaí depende apenas dele, e ainda afirma que não será fácil e espera que a equipe carioca faça sua parte também.

“Tem a emoção do torcedor, a rivalidade, mas dependemos de nós. Sabemos que vai ser complicado e a emoção fica com a torcida, o jogador é profissional, entra para fazer seu melhor e esperamos que o Fluminense faça sua parte”, afirma o atleta.

Diante do Corinthians, o Avaí busca a vitória para não precisar de nenhum resultado alternativo para se livrar do Z-4. Mas enfrentar o campeão é um grande desafio, afirma Renan. Apesar da festa em Itaquera ser grande, o Leão precisa estar acertado se quiser os três pontos.

“Temos agora uma busca de entrosamento, visando o que o Corinthians joga. Eles são fortes em casa e temos que treinar pensando nisso, vão estar com o estádio cheio, vai ser uma partida complicada”, comenta o jogador.

A Arena Corinthians será o palco da partida entre Corinthians x Avaí, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Vágner Love, atacante. Decisivo na reta final de torneio, Love foi responsável por gols e jogadas importantes na campanha do hexa corinthiano.

FIQUE DE OLHO: Antônio Carlos, zagueiro. Jovem e formado nas bases do Corinthians, o defensor sabe bem os caminhos que o seu time deve percorrer para encontrar o resultado que sua equipe precisa.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 1º Corinthians 80 37 16º Avaí 41 37

O Corinthians é o atual campeão do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista foi dona de um vistoso futebol no ano e merecidamente saiu com a taça, sobrando com relação aos rivais.

Em 2015, tendo Renato Augusto e Jádson como grandes destaques, o Corinthians foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodadas de antecedência. São 80 pontos conquistados em 37 rodadas, dominando os melhores números das estatísticas.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 6 (1990, 1998, 1999, 2005, 2011 e 2015) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

