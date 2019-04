Figueirense vence Fluminense, aproveita tropeço do Avaí e escapa do rebaixamento

38ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo realizado no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina.

Foi emocionante! O Figueirense venceu o Fluminense na tarde deste domingo (6), no Orlando Scarpelli, por 1 a 0, gol de Marcão. O gol saiu logo no início da etapa final. O resultado foi crucial na queda de dois rivais das equipes. Com a vitória, o Figueirense rebaixou o Avaí - que empatou com o Corinthians. Já o Flu, com a derrota, rebaixou o Vasco, que empatou com o Coritiba.

O primeiro tempo foi bastante agitado, com grandes oportunidades dos dois lados. Para quem esperava o Fluminense com 'corpo mole' para prejudicar o Vasco, se assustou com o que viu no primeiro tempo. O Flu teve grandes oportunidades do começo ao fim, sendo melhor que o Figueira.

Já no segundo tempo, o Figueirense voltou melhor com a entrada de Marcão no lugar do João Vitor. E logo aos três minutos ele aproveitou a falha de Artur e abriu o placar. O Fluminense pouco fez na etapa final, diferente da primeira. Restou as equipes esperarem o fim do jogo para encerrar suas participações no Brasileirão.

Com a vitória, o Figueirense terminou em 16º lugar com 43 pontos, escapando da Série B graças ao tropeço do Avaí contra o Corinthians. Já o Fluminense, terminou o Brasileirão em 13º lugar com 47 pontos, dois pontos atrás do Flamengo, em 12º lugar, com 49 pontos.

Fluminense pressiona e complica o Figueira

Para quem esperava o Fluminense de 'corpo mole' para prejudicar o Vasco, se enganou. Apesar dos pedidos dos torcedores, o Flu entrou jogando de maneira séria, como se fosse mais um jogo normal.

Desde o começo o Fluminense assustou. Logo aos oito minutos, Magno Alves cruzou da direita, o zagueiro Bruno Alves escorregou e a bola sobrou para Gustavo Scarpa, quase dentro da pequena área, finalizar. Para a sorte do Figueira, Alex Muralha abafou e salvou o time da casa.

O Fluminense tinha mais a bola e pressionava o Figueira. Aos nove minutos, tentou duas vezes na bola aérea com Cícero, mas Thiago Heleno afastou o perigo. A primeira boa chegada do Figueirense ao ataque também foi na bola aérea. Aos 15 minutos, após cruzamento, Thiago Heleno desviou de cabeça e Dudu finalizou, mas a bola desviou em Wellington Silva e saiu pela linha de fundo.

O Figueirense foi se acalmando aos poucos e foi começando a criar oportunidades. Aos 20 minutos, a melhor delas. Dudu cruzou, Carlos Alberto dominou e finalizou, mas a bola desviou no zagueiro Artur. Na sobra, Leandro Silva tentou o chute e desviou nas costas de Léo Pelé. Carlos Alberto pegou o rebote outra vez e bateu cruzado e, por pouco, Clayton não chegou na bola.

Somente aos 26 minutos que o Fluminense voltou a atacar. Marcos Junior fez linda jogada pela esquerda e se livrou de dois marcadores, e cruzou, mas Muralha defendeu em dois tempos. Aos 32, o Tricolor deu novo susto. Após cobrança de falta de Scarpa, Edson, livre de marcação, desviou de cabeça para fora. E a blitz do Flu não parou por aí. Aos 36, Cícero cruzou da esquerda e Magno Alves finalizou para fora.

Depois de tanta pressão tricolor, o Figueirense respondeu. Aos 38 minutos, Marquinhos Pedroso cruzou e Bruno Alves desviou de cabeça. Júlio César foi lá no alto e defendeu. Aos 41 minutos, após cruzamento, Bruno Alves, de novo, desviou de cabeça e, dessa vez, a bola passou raspando a trave.

Antes do fim do primeiro tempo, o clima esquentou. Aos 42 minutos, Carlos Alberto entrou com a sola da chuteira na canela de Léo Pelé. Imediatamente o lateral-esquerdo do Fluminense pediu substituição e gritava de dor. O jogo ficou paralisado para atendimento médico ao jogador tricolor e Carlos Alberto recebeu apenas amarelo. Antes do apito final, ainda deu tempo do Fluminense atacar aos 48 minutos. Scarpa cobrou falta para área e Magno Alves desviou de cabeça, mas Muralha fez linda defesa.

Marcão marca no início, Figueira aproveita o tropeço do Avaí e se mantém na Série A

O Figueirense voltou com alteração para o segundo tempo. O atacante Marcão entrou no jogo no lugar do meia João Vitor. E logo aos três minutos, após bobeada do zagueiro Artur, Marcão aproveitou para abrir o placar no Orlando Scarpelli.

O Fluminense tentou mostrar reação aos seis minutos. Magno Alves lançou Marcos Junior e ele finalizou cruzado de esquerda, mas sem perigo. Depois disso, o jogo ficou morno. Somente aos 20 minutos que surgiu outra grande chance. Após cobrança de escanteio de Scarpa, Edson desviou de cabeça e levou perigo.

Aos 27 minutos, o Figueira voltou a assustar. Após bate e rebate, Thiago Heleno finalizou e acertou o travessão. No rebote, Marcão mandou para fora. O Flu tentou responder aos 29 com Lucas Gomes, mas o atacante arriscou de longe e mandou para fora, sem perigo.

O fim de jogo foi dramático. Aos 42, Clayton cabeceou no canto e Julio César defendeu. Depois disso, nenhum lance perigoso. Bastou aos jogadores do Figueirense esperarem o fim dos jogos diretos e comemorarem ficar na Série A 2016. E assim aconteceu. Festa no Orlando Scarpelli.