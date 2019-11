Resultado Goiás x São Paulo pelo Brasileirão Série A 2015 (0-1)

19:05 Obrigado a você que acompanhou a vitória do São Paulo sobre o Goiás, no fim da tarde deste domingo (6), no Serra Dourada. Curta nosso perfil no Facebook ou siga-nos no Twitter para ficar bem informado sobre seu time

19:02 Com o resultado final, os goianos encerram o Brasileirão na 19ª colocação, somando 38 pontos. Os paulistas, contudo, continuam na 4ª posição, com 62 pontos ganhos

95' Final de jogo no Serra Dourada para Goiás 0x1 São Paulo! Gol solitário de Rogério, aos 47 do 2º tempo, garante não só o triunfo ao Tricolor, mas também a vaga na Libertadores, enquanto o Esmeraldino cai para a Série B

92' GOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! PREDESTINADO! Rogério recebe livre pela esquerda, puxa para o meio e chuta forte, sem dar chances de defesa a Renan. Goiás 0x1 São Paulo

90' Arbitragem assinala cinco minutos de acréscimo

90' Cartão amarelo para Patrick! Meia do Goiás é advertido

89' Cartão amarelo para Alex Alves, do Goiás!

88' Alteração no São Paulo! SAI Michel Bastos, ENTRA Rogério

88' Mudança no Goiás! SAI William Kozlowski, ENTRA Ruan

87' Rodada vai chegando ao fim e definindo as situações nas partes superior e inferior da classificação

84' Torcida do Esmeraldino já se conforma com a queda e começa a abandonar as arquibancadas do Serra Dourada

83' Substituição no Goiás! SAI Gimenez, ENTRA Arthur

82' Alteração no São Paulo! SAI Thiago Mendes, ENTRA Lyanco

82' Goiás segue melhor ofensivamente, mas peca nos arremates e vai sofrendo com o rebaixamento

78' Substituição no São Paulo! SAI Bruno, ENTRA Wesley

76' UHHHHHHHHH! Erik faz boa jogada pela esquerda, invade a área e toca para Carlos. Ele ajeita para Bruno Henrique, que cabeceia fraco para fora e perde chance clara

72' Público total no Serra Dourada de 35.875, gerando renda de R$ 329.310,00

69' São Paulo segue inoperante no setor ofensivo e deixa o Goiás sair com mais liberdade

65' Goiás começa a agredir o São Paulo e vai ganhando espaço no campo de ataque

63' Torcida incentiva e o Goiás vai para cima, mas sem muita força ofensiva

62' Substituição no Goiás! SAI Liniker, ENTRA Carlos

60' São Paulo até tenta pressionar a defesa, mas esbarra nas próprias dificuldades, enquanto o Goiás não consegue fazer a ligação até o ataque

57' Para complicar ainda mais a situação do Esmeraldino, o Avaí abre o placar diante do Corinthians. Por enquanto, Figueirense, Vasco e Goiás se juntam ao Joinville

55' Partida segue truncada o meio e com as defesas bem postadas

52' Bruno Henrique erra ao tentar dominar a bola, tropeça sozinho e cai no chão

50' Figueirense abre o placar contra o Fluminense. Resultado vai rebaixando o Goiás, independente de uma possível vitória

49' Cartão amarelo para David! Volante do Goiás é advertido pela arbitragem

48' Cartão amarelo para Paulo Henrique Ganso! Meia do São Paulo é punido por falta em Gimenez

47' Assim como no primeiro tempo, jogo volta sem emoções e pouco ofensivo

46' Recomeça Goiás 0x0 São Paulo! Últimos 45 minutos serão dramáticos para ambos

18:05 Partida demora a reiniciar por conta dos outros jogos

18:02 Goiás e São Paulo voltam ao campo de jogo

17:57 Jogo foi sem muitas emoções e deixou a torcida impeaciente antes do intervalo, vaiando o futebol apresentado pelas equipes

17:53 Torcida do São Paulo flagrou a presença do presidente Leco nas dependências do Serra Dourada e pediu reforço no sistema defensivo

17:49 Empate sem gols, somado aos outros resultados da rodada, faz com que o Esmeraldino seja rebaixado à Série B e o Tricolor siga no G-4, conquistando uma vaga na Pré-Libertadores

45+1' Final de primeiro tempo no Serra Dourada para Goiás 0x0 São Paulo! Partida vai ao intervalo sem muitas emoções

45' Um minuto de acréscimo

42' UHHHHHHHHHH! Só dá São Paulo! Michel Bastos cruzou na pequena área para Alan Kardec, porém o atleta viu a marcação apertar e impedir que ocorresse o arremate

39' UHHHHHH! Kardec fez passe na medida para Thiago Mendes, que saiu na cara do gol, mas Renan fez grande defesa

36' UHHHHHHH! Após bate-rebate na pequena área, o zagueiro Fred ficou com a sobra e chutou forte, mas Dênis defendeu

32' Reinaldo se desentende com Erik e árbitro chama a atenção dos atletas

30' Meia hora de bola rolando e a partida segue desanimada, com poucos lances ofensivos e pouca emoção

28' Cartão amarelo para Liniker! Meia do Goiás é advertido após cometer falta em Hudson

25' Internacional abre o placar no Beira-Rio. Empate sem gols, por enquanto, deixa o São Paulo na Libertadores

23' Goiás começa a sair mais para o ataque, mas segue sem espaço para furar o bloqueio do São Paulo

20' Muitos passes errados e falhas na ligação saindo da defesa são a tônica do jogo para ambos

18' Goiás parece perdido ao chegar no ataque, mesmo atuando dentro de casa

14' Equipes seguem sem criatividade e jogo permanece com pouca movimentação ofensiva

11' Partida segue truncada e sem muita emoção, sem parecer ter o caráter decisivo

8' Goiás tenta sair para o ataque, mas não acha espaços para agredir o São Paulo

6' São Paulo busca atacar com mais frequência, mas peca no último passe e segue ineficaz

4' Marcação adiantada das equipes deixa o jogo equilibrado e sem muitas emoções no início

2' Partida começa equilibrada, sem muitas chances e truncado no meio-campo

0' Bola rolando no Serra Dourada para o duelo entre Goiás x São Paulo! Saída de bola é do Tricolor

Vai rolar a bola! Equipes realizam último bate-bola antes do apito inicial

Erik, esperança do Goiás, usará a camisa 100 em homenagem ao 100º jogo pelo Esmeraldino

Hino nacional sendo reproduzido no Serra Dourada

Equipes no gramado! Goiás e São Paulo entram no campo de jogo para a partida decisiva

Torcidas esperam a entrada das equipes em campo, que ocorrerá em instantes

Faltam 10 minutos para a bola rolar no Serra Dourada! Confira todos os detalhes conosco

Em duelo de opostos, São Paulo enfrenta Goiás no Serra Dourada para confirmar vaga na Libertadores 2016

Torcida do São Paulo leva faixas em homenagem a Rogério Ceni, que fará sua despedida dos gramados, mesmo sem atuar

A arbitragem do duelo será liderada pelo mineiro Ricardo Marques Ribeiro, que será auxiliado pelo capixaba Fabiano da Silva Ramires e o conterrâneo Pablo Almeida da Costa

Faltando 25 minutos para a bola rolar, as equipes terminam o último aquecimento

E o Goiás está confirmado! Verdão está definido para o duelo decisivo e vai a campo com: Renan; Gimenez, Alex Alves, Fred e Rafael Forster; Patrick, David, William Kozlowski e Liniker; Erik e Bruno Henrique

Público começa a lotar o Serra Dourada aos poucos. Expectativa de bom número para incentivar o Esmeraldino em busca de um milagre

Faltando aproximadamente 45 minutos para o apito inicial, o Goiás ainda não está definido. Esmeraldino opta por mistério antes da bola rolar

No banco de reservas, Milton Cruz tem como opções: Renan Ribeiro, Matheus Reis, Auro, Daniel, João Schmidt, Wesley, Rogério, Lyanco, Alexandre Pato, Centurión e Wilder

Depois de tanto mistério, o São Paulo está definido! O Soberano vai a campo com surpresas: Denis; Bruno, Lucão, Edson Silva e Reinaldo; Hudson, Thiago Mendes, Carlinhos, Michel Bastos e Paulo Henrique Ganso; Alan Kardec

O Tricolor, apesar de recheado de desfalques, deverá ser definido com Denis; Bruno, Lucão, Edson Silva e Carlinhos; Hudson, Thiago Mendes e Michel Bastos; Ganso, Alan Kardec e Alexandre Pato, porém nada confirmado

Após cumprir suspensão na última rodada, o meia David retorna na vaga de Liniker, sendo a única modificação na equipe que bateu a Chapecoense. O Verdão tenta a permanência na Série A e deve ir a campo com: Renan; Gimenez, Fred, Alex Alves e Rafael Forster; Ygor, Patrick, David e William Kozlowski; Bruno Henrique e Erik. Até o momento, a escalação não foi divulgada

Enquanto isso, o São Paulo não tem à disposição Breno (cirurgia no joelho direito), Luiz Eduardo (cirurgia no joelho esquerdo), Rogério Ceni (ruptura do ligamento tíbio-fibular do pé direito), Luís Fabiano (lesão no ligamento colateral medial do joelho direito), Rodrigo Caio (suspenso), João Paulo (fratura por estresse na tíbia direita) e Léo (caxumba)

Para o confronto de instantes, o Goiás não poderá contar com a presença Felipe Menezes, Felipe Macedo, Zé Love e Valmir Lucas, que estão no departamento médico

Enquanto isso, todos os ingressos de arquibancada - 32 mil foram disponibilizados - foram vendidos. Expectativa de casa cheia para o confronto!

Neste momento, o São Paulo acaba de chegar ao Serra Dourada, palco do duelo de logo mais

Em toda a história de jogos oficiais, porém, a vantagem é do Tricolor. Das 45 oportunidades que as equipes mediram forças, os paulistas levaram a melhor em 20, enquanto os goianos saíram com o triunfo em apenas 12. Outras 13 vezes o placar terminou igualado

Para aumentar o otimismo do torcedor do Esmeraldino na luta contra o rebaixamento, o retrospecto recente diante do Tricolor Paulista é favorável. Nos últimos seis jogos disputados, foram quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota

A partida de logo mais marcará também a aposentadoria de Rogério Ceni dos gramados. O arqueiro chegou ao clube em 1990 e, desde então, se destacou não somente pelas importantes defesas, mas também por balançar as redes adversárias. Isso faz de Rogério o maior goleiro-artilheiro da história do futebol mundial, com 131 gols marcados em 1237 jogos

O São Paulo entra em campo diante do Goiás, no Serra Dourada, com um único objetivo: garantir a vaga para a Copa Libertadores 2016. Já a equipe esmeraldina ainda sonha com a permanência na primeira divisão do Brasileirão e para isso precisa vencer o tricolor paulista e torcer por uma combinação de resultados

O jogo será realizado às 17 horas (horário de Brasília), é válido pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A e será arbitrado pelo mineiro Ricardo Marques Ribeiro

A situação dos clubes no campeonato é totalmente inversa: um luta pela última vaga do G-4 e o outro quer fugir do rebaixamento. Ambos vêm de vitórias importantes, o Goiás conquistou uma bela vitória na Arena Condá contra a Chapecoense e o São Paulo conseguiu uma vitória épica aos 49 minutos do segundo tempo, após estar perdendo até os 45 minutos

Para o tricolor paulista garantir sua presença na Pré-Libertadores é necessário apenas um empate. Diante da crise a classificação virou uma oportunidade de terminar um dos piores anos do tricolor em alta

Já para o Esmeraldino continuar na Série A precisa derrotar o São Paulo e torcer por uma grande combinação de resultados: derrota do Avaí, 41, e que Vasco e Figueirense não vençam seus jogos. De todos que lutam pela permanência, a equipe goiana possui a pior situação

Kardec também acredita que a classificação mudará o rumo da equipe na próxima temporada e acredita que pode amenizar temporada tricolor: "Uma Libertadores pode mudar muito as coisas. Em termos de investimentos, você consegue atrair jogadores que cheguem para reforçar o elenco. Na parte financeira, o clube ganha bastante. A gente sabe que faz um tempo que o clube está sem patrocínio master e uma vaga poderia abrir novas portas. Além disso, é uma competição que o time está acostumado a jogar e que o torcedor são-paulino gosta muito"

Titular, Alan Kardec alerta para como o Tricolor deve entrar em campo, se mostrando ciente da situação do Goiás na tabela: "Nossa postura deve ser um time que só pode entrar em campo pensando na vitória, que quer vencer o jogo. Não pode ficar jamais jogando com qualquer tipo de vantagem. Sabemos que será um jogo difícil diante de uma equipe que está em situação delicada, mas que tem condições de sair do rebaixamento. Do início ao fim, não pode faltar vontade"

Foram vendidos antecipadamente 21 mil ingressos e a diretoria está realizando uma promoção, comercializando os bilhetes por R$ 4. O técnico da equipe goiana está ciente desse clima: "Estamos focados no nosso jogo. É uma decisão. Para nós é uma final de campeonato contra o São Paulo. Tem os outros resultados, mas nós vamos focar no jogo, na nossa partida, para vencê-la"

O comandante do Esmeraldino alertou sobre a força do meio-campo são-paulino e que o jogo deverá ser ganho nesse setor: "É um time de muita qualidade, principalmente no meio campo, com Ganso, Michel Bastos e Thiago Mendes, que é da base do Goiás e nós conhecemos muito bem. Temos que controlar o meio campo, penso que ali que o jogo será desenrolado"

A aposta do São Paulo, porém, será Alan Kardec, que substituirá o lesionado Luís Fabiano e formará dupla de ataque com Alexandre Pato. Outro que está fora do confronto é Rodrigo Caio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo e será substituído por Edson Silva

A esperança do técnico Danny Sérgio é o atacante Bruno Henrique, que teve participação decisiva em mais de um terço dos gols marcados pelo Goiás (36%)

No primeiro turno, no Morumbi, o Goiás atropelou o São Paulo com o placar de 3 a 0, com dois gols de Erik e um de Felipe Menezes. Na última partida disputada pelos dois clubes no Serra Dourada, a equipe goiana saiu vitoriosa por 2 a 1, em jogo que marcou a reestreia do meia Kaká com a camisa tricolor

O estádio Serra Dourada será o palco da partida entre Goiás x São Paulo, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Erik, atacante do Goiás. Responsável por fazer gols, o centroavante do Verdão é a esperança para buscar o milagre de evitar o rebaixamento. Até o momento, o atleta balançou as redes adversárias em 10 oportunidades

Foto: Divulgação/Goiás

FIQUE DE OLHO: Alexandre Pato, atacante do São Paulo. Autor de 10 gols no Brasileirão, Pato encerrará sua participação e é a esperança do Tricolor Paulista para garantir a vaga na Libertadores 2016

Foto: Rubens Chiri/São Paulo

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 18º Goiás 38 37 XXº São Paulo 59 37

