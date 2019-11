Resultado Joinville x Grêmio no Campeonato Brasileiro (0-2)

Ficamos por aqui com esta transmissão, caro leitor da VAVEL Brasil! Muito obrigado pela companhia e até a próxima!

Coritiba e Vasco empataram em 0 a 0 no Couto Pereira. O placar assinalou o rebaixamento dos cariocas.

Em São Paulo, encerrou a partida entre Corinthians e Avaí, que acabou com empate em 1 a 1. Aliado à vitória do Figuirense, o resultado rebaixou o Avaí.

No Serra Dourada, Rogério abre o placar para o São Paulo. Os paulistas já garantiam a vaga na Libertadores com um empate.

Concorrente direto do Grêmio, o Atlético Mineiro venceu a Chapecoense por 3 a 0 e se garantiu na segunda posição do Campeonato Brasileiro.

Fala, Agenor!

"Pago isso por jogar adiantado (sobre o lance que resultou no gol de Bobô). É complicado, uma infelicidade, acontece. Temos que levantar a cabeça e pensar em 2016. Foi um ano para aprender com os próprios erros".

Fala, Giuliano!

"Temos que estar feliz com o ano que tivemos, com a evolução da equipe. Iniciamos 2016 na libertadores. Foi um ano muito bom".

FIM DE JOGO NA ARENA JOINVILLE! O Grêmio vence o Joinville por 2 a 0 com gols de Marcelo Oliveira e Bobô e termina o Campeonato Brasileiro na terceira posição. JEC encerra sua participação na Série A com derrota em casa.

45' Iremos até os 46 minutos.

45' Kadu arrisca da intermediária e manda muito longe do gol.

43' PRA FOOORA! Cruzamento pela esqueda, Bruno Grassi deixa a meta e não acha nada. Bola sobra nos pés de Edigar Junio, que acerta a rede pelo lado de fora.

42' Galhardo acha bom passe para Pedro Rocha. Atacante adianta demais e permite a aproximação da zaga rival.

40' Falta de Fernando Viana em Bruno Grassi. Arqueiro recebe atendimento médico no gramado.

39' Em São Paulo, Vágner Love empata o jogo entre Corinthians e Avaí. Resultado devolve os catarinenses para a zona de rebaixamento. Figueirense vai se livrando do descenso.

38' Edinho conclui fraco do meio da rua e facilita a vida de Agenor, que segura firme.

38' Galhardo cobra fechado e Agenor faz boa defesa.

37' Galhardo joga na área e a zaga local desvia pela linha de fundo. Escanteio para o Grêmio.

36' Cartão amarelo para Rafael Donato. Zagueiro fez falta dura em Pedro Rocha quando o atacante fazia boa jogada individual pela esquerda.

35' Marcelo Costa arrisca da intermediária e manda longe da meta defendida por Bruno Grassi.

35' Após a cobrança, bola passar por todo mundo e sobra para a defesa do JEC.

34' Galhardo aciona Vitinho na área, mas Rafael Donato chega antes do atacante e manda para escanteio.

32' QUE PERIGO! Marcelo Costa faz a cobrança, Marcelo Oliveira desvia contra o próprio patrimônio mas Bruno Grassi faz grande defesa.

32' Falta dura de Pedro Rocha em cima de Fernando Viana.

31' Substituição no Grêmio: Vitinho entra no lugar de Walace.

31' Experiente Marcelo Costa vai disputando sua última partida com a camisa do Coelho.

30' Substituição no Joinville: entra Marcelo Costa, sai Edson Ratinho.

29' Marcelo Costa deve entrar no JEC em breve.

28' Trípodi tenta passar por três defensores gremista e ganha o escanteio.

26' Walace caído no gramado. Volante recebe atendimento médico.

24' No Beira-Rio, Vitinho faz 2 a 0 para o Internacional diante do Cruzeiro.

23' Patric marca o terceiro do Atlético Mineiro sobre a Chapecoense. Galo vai garantindo a segunda colocação no Brasileiro.

22' Substituição no JEC: entra Fernando Viana, sai Ítalo.

20' Após a cobrança, Trípodi desvia de cabeça e manda por cima.

19' Escanteio para o Joinville.

18' O Avaí abre o placar sobre o Corinthians em São Paulo. Com o resultado, os catarinenses vão escapando do rebaixamento e empurrando o Figueirense para o Z-4.

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! É DE BOBÔ! Ramiro faz o lançamento, Agenor é traído pela poça d'água, Bobô aproveita, passa pelo goleiro e empurra para as redes.

14' NA TRAAAAVE! Ítalo recebe cruzamento e manda de voleio na trave.

12' Edson Ratinho se esforça e consegue evitar a saída da bola pela linha de fundo. Na sequência, Giuliano chuta em cima do jogador do JEC e ganha a lateral.

11' Edigar Junio passa por Marcelo Oliveira mas sofre falta do lateral gremista.

10' Bobô lança, Pedro Rocha domina, avança e, atrapalhado pela água, chuta fraco pra fora.

10' Giuliano tenta driblar a defesa, Kadu faz a proteção e a bola sobra limpa para Agenor.

9' Após cobrança de falta, Walace mete a cabeça na bola e joga para a lateral.

8' No Orlando Scarpelli, Marcão abre o placar para Figueirense diante do Fluminense.

8' Rafael Donato recupera a bola no campo de ataque e é parado com falta por Walace.

7' Cruzamento pela esquerda e a bola fica nas mãos de Bruno Grassi.

6' Giuliano tenta achar Walace, pela esquerda, mas para na forte marcação dos donos da casa.

5' No Mineirão, o Atlético Mineiro faz 2 a 0 sobre a Chapecoense. Leonardo Silva marcou o gol.

4' Galhardo tenta o cruzamento e Trípodi afasta de cabeça.

3' Falta para o Grêmio pela esquerda. Vem bola na área do JEC.

2' PRA FORA! Edson Ratinho cruza na área, Rafael Donato desvia de cabeça e por pouco não deixa tudo igual.

1' Falta para o Coelho. Ratinho tenta o cruzamento e a bola bate no braço de Marcelo Oliveira.

0' Apita o árbitro. Rola a bola no segundo tempo para Joinville x Grêmio.

Tudo pronto para o começo da etapa final.

No Grêmio, Edinho ingressa na vaga de Everton.

Equipes voltam com alterações. No JEC, Mário Sérgio entra na vaga de Anselmo.

Grêmio e Joinville voltam para o gramado da Arena Joinville.

Em alguns jogos desta rodada, jogadores protestaram com uma mensagem clara, pedindo a renúncia do presidente da CBF, Marco Polo del Nero. Em seu perfil no Twitter, o movimento Bom Senso FC manifestou apoio aos protestos.

O placar não foi aberto nos confrontos que envolvem as equipes que lutam para seguir na primeira divisão. No momento, Vasco, Figueirense e Goiás estão se juntando ao Joinville.

Brigando pela última vaga na Copa Libertadores, o Internacional vai vencendo o Cruzeiro pelo placar mínimo, com gol de Vitinho. Concorrente direto do Colorado, o São Paulo vai empatando sem gols com o Goiás e garantindo a quarta colocação, já que leva vantagem nos critérios de desempate. Os dois jogos estão no intervalo.

No outro jogo que envolve a luta pela segunda colocação do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro vai vencendo a Chapecoense por 1 a 0. Thiago Ribeiro fez o gol que, até aqui, garante o Galo no segundo lugar. A partida está no intervalo.

Fala, Trípodi!

"Temos que ir pra cima deles. Temos que empatar e quem sabe virar esse jogo".

Fala, Marcelo Oliveira!

"Placar difícil, perigoso. Eles estão bem no jogo. As condições do gramado não são as melhores, nosso time é de toque de bola. Mas não adianta tentar jogar bonito em campo assim".

Fim de primeiro tempo na Arena Joinville. O Grêmio vai vencendo o JEC por 1 a 0, gol de Marcelo Oliveira, com assistência de Geromel.

46' Edson Ratinho cobra na área e manda direto pra fora. Tiro de meta para Bruno Grassi.

45' Cartão amarelo para Ramiro. Falta do meio-campista tricolor em cima de Danrlei.

44' Cruzamento de Diego, Trípodi domina e chuta em cima de Geromel.

44' Joinville troca passes no campo de defesa.

43' Iremos até os 47 minutos neste primeiro tempo.

42' Escanteio para o Joinville.

41' Ítalo tenta a finalização de fora da área, mas chuta mais água do que bola. Defesa tranquila de Bruno Grassi.

40' Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro abre o placar sobre a Chapecoense. Com o resultado, Grêmio volta para a terceira colocação.

39' NO TRAVESSÃO! Anselmo arrisca de longe, a bola desvia e explode no poste. Que chance!

39' Geromel tenta acionar o ataque mas joga direto para a lateral.

38' Galhardo tenta o cruzamento, a bola bate em Diego e sai em escanteio para o Grêmio.

37' Cruzamento pela direita, Trípodi desvia fraco e a pelota sai pela linha de fundo.

35' Edson Ratinho tenta o cruzamento pela direita. A bola bate em Marcelo Oliveira e sai em lateral.

34' Goleiro gremista sente no lance e recebe atendimento médico no gramado.

33' Bruno Grassi sobe mais que todo mundo e fica com a bola.

32' Falta de Ramiro em cima de Ítalo quase na linha do meio-campo. Vem bola na área gremista.

31' Ramiro faz boa jogada na faixa central do gramado e é parado com falta.

30' Edson Ratinho recebe com liberdade pela direita, tenta fintar a zaga sem sucesso e perde a posse da bola.

28' No Beira-Rio, Vitinho abre o placar para o Internacional sobre o Cruzeiro. Colorado empata em número de pontos com o São Paulo, mas paulistas levam vantagem nos critérios de desempate.

27' Falta de Trípodi. Atacante escorrega ao tentar o domínio da bola quase na marca do escanteio e coloca a mão na pelota.

26' Bobô é acionado no ataque, Alef se antecipa e cabeceia para a lateral.

24' Pedro Rocha é lançado no ataque, mas o bandeirinha assinala o impedimento. Atacante, contudo, saiu do seu campo de defesa.

23' Jogadores das duas equipes disputam a bola no ponto de maior concentração de água no gramado.

22' Momento é do Joinville. Bruno Grassi, porém, não teve trabalho até aqui.

21' Cruzamento da direita, Edigar Junio se estica todo mas não alcança a bola.

19' Edigar Junio dá lençol em Geromel dentro da área, Bressan aparece e chuta pra fora. Escanteio para o Joinville.

18' Everton tenta lançar Walace, mas manda muito forte e dá a bola de presente para a defesa do Joinville.

17' Grêmio tenta chegar pela direita e ganha lateral próximo do escanteio.

16' Galhardo cobra falta nas mãos de Agenor.

16' Os dois laterais do JEC estão pendurados na partida.

15' Cartão amarelo para Diego. Falta dura do lateral do Joinville em cima de Giuliano.

14' Galhardo aciona Bobô na área, mas Rafael Donato chega antes e afasta o perigo.

13' Falta cobrada na área gaúcha. Trípodi desvia sem perigo e manda pela linha de fundo.

12' Substituição no Grêmio: Luan não pode seguir na partida e dá lugar para Pedro Rocha.

11' Edson Ratinho tenta a tabela com Anselmo pela direita, mas o volante força o passe e cede o tiro de meta para o Grêmio.

10' Falta sobre Ramiro no campo de defesa. O meio-campista foi parado por Anselmo.

9' Galhardo tenta a cobrança direta e manda sobre a meta do Coelho.

9' Cartão amarelo para Edson Ratinho, por reclamação.

8' Luan está caído no gramado e recebe o atendimento médico.

7' Falta sobre Luan próxima da área do JEC. Boa chance para os visitantes.

6' Com o resultado, o Grêmio vai chegando a 69 pontos e assume a segunda colocação do Campeonato Brasileiro.

5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! MARCELO OLIVEIRA É O NOME DELE!

Geromel faz boa jogada pela esquerda e cruza na área. A bola passa pela defesa e sobra para Marcelo Oliveira, que só empurra para o fundo do gol. 1 a 0 Grêmio.

4' Escanteio para o Grêmio.

3' Galhardo tenta o chute de longe. A bola bate na zaga do JEC e sai em lateral para os gaúchos.

3' Falta para o Grêmio no campo de defesa. Bressan vai para a cobrança.

2' Giuliano recebeu com liberdade dentro da área rival, mas cruzou nas mãos de Agenor, que segurou firme.

1' Galhardo fura na frente da área gremista, mas sofre falta de Trípodi na sequência.

0' Galhardo tenta acionar Luan, mas manda muito forte e facilita a vida da zaga catarinense.

0' Apita o árbitro. Começa o jogo entre Joinville x Grêmio.

Tudo certo para começar o jogo na Arena Joinville.

"Jogo distinto, num gramado molhado, muda bastante as características do jogo. Vamos tentar fazer uma boa partida", Roger Machado, técnico do Grêmio.

"Esperamos nos despedir da Série A com um bom jogo pra essa torcida que nos apoiou em todos os momentos", Claudiomiro Santiago, auxiliar técnico do JEC.

Gramado da Arena Joinville prejudicado pela chuva. Poças d'água são perceptíveis nas duas intermediárias.

Agora é a vez do Hino do estado de Santa Catarina.

Hino Nacional Brasileiro sendo executado.

Joinville e Grêmio entram no gramado da Arena Joinville neste momento.

A escalação dos gaúchos tem: Bruno Grassi, Rafael Galhardo, Geromel, Bressan e Marcelo Oliveira; Ramiro e Walace; Giuliano, Everton e Luan; Bobô.

Já o banco de reservas dos catarinenses é formado por: Oliveira, Mário Sérgio, Domingues, Luiz Menezes, Luiz Junior, Jonathan, Marcelo Costa, Yuri e Fernando Viana.

Escalação do Joinville confirmada. O JEC vai a campo com: Agenor, Edson Ratinho, Rafael Donato, Alef, e Diego; Danrlei, Kadu, Anselmo e Ítalo; Edigar Junio e Trípodi.

Marcelo Costa também fez história no Grêmio. Em 2005, o jogador fez parte do grupo que alcançou o épico acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, conquistado após o jogo que ficou conhecido como "A Batalha dos Aflitos".

O meio-campista Marcelo Costa faz nesta tarde sua última partida com a camisa do Joinville. O jogador recebeu uma homenagem das mãos do Superinterdente de Futebol do JEC, João Carlos Maringá. Com a camisa do Coelho, Marcelo atuou em 134 partidas e marcou 33 gols, sendo capitão da equipe na campanha do título da Série B do Campeonato Brasileiro.

O técnico PC Gusmão não estará na casamata do Joinville neste domingo, liberado por compromissos auxiliares. O auxiliar Claudiomiro Santiago orientará o time na beira do campo.

O Joinville apresentou durante a semana o seu primeiro reforço para 2016. Trata-se do meio-campista Diones, que recentemente defendeu o Sampaio Corrêa.

Na tarde deste domingo (6), o Grêmio irá até a cidade de Joinville para enfrentar o time da casa em sua Arena. Tentando conquistar o vice campeonato, o Tricolor gaúcho não pode perder, e ainda terá de torcer por um resultado negativo do Atlético-MG contra a Chapecoense para conseguir os dois milhões de reais a mais pela segunda colocação.

Na década de 1980 ocorreu a maior goleada da história do duelo entre Grêmio e Joinville. Em partida válida pela Primeira Fase do Campeonato Brasileiro de 1986, disputada no Olímpico, os gaúchos não tomaram conhecimento do adversário e venceram por 5 a 1. Valdo, Lima (duas vezes), Renato Gaúcho e Osvaldo marcaram para os donos da casa, enquanto Geraldo Touro anotou o gol solitário do JEC.

O último jogo entre as equipes foi em agosto deste ano, pela 19º rodada do Campeonato Brasileiro, e acabou com vitória gremista por 2 a 1. Jogando em Porto Alegre, o Joinville surpreendeu a todos e abriu o placar com Bruno Aguiar. Na segunda etapa, Erazo e Rafael Galhardo marcaram e garantiram a virada gaúcha.

Favorito no jogo deste domingo, o Grêmio leva vantagem sobre o JEC no confronto entre as equipes. De acordo com o Futpedia, os clubes se enfrentaram em 11 oportunidades, com cinco triunfos porto alegrenses e dois catarinenses. Ocorreram ainda quatro empates.

Já o Joinville, confirmado antecipadamente como lanterna do Campeonato, não tem mais razões para batalhar, visto que o time já está rebaixado e dispensou boa parte do elenco para se preparar para a Série B de 2016.

O Grêmio vem de importante vitória frente ao Atlético-MG, que deu esperanças de segundo lugar ao time, no momento em terceiro com 65 pontos. Por outro lado, os donos da casa vem de derrota para o Cruzeiro em Belo Horizonte, e ocupam a esperada última colocação com 31 pontos.

No Grêmio, muitos desfalques e pouco pessimismo

O time de Porto Alegre não poderá contar com quatro jogadores de extrema importância para a equipe. Mesmo assim, o técnico Roger Machado não se preocupa e não faz mistério sobre a escalação da equipe. Os jogadores Bruno Grassi (goleiro), Bressan (zagueiro) e Bobô (centroavante) jogarão nos lugares dos lesionados Marcelo Grohe, Erazo e Maicon. O meia Douglas também não jogará devido a suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Já classificado para a Copa Libertadores de 2016, o Grêmio não esconde que o planejamento do ano seguinte já é mais importante do que o último jogo da temporada. Porém, a segunda colocação ainda poderá trazer benefícios monetários ao clube e aos jogadores.

No JEC, as baixas ficam por conta de Bruno Aguiar, Joãozinho, Héracles, Renato, William Popp e Ricardo Bueno.

"Vamos premiar o mérito dos jogadores se chegarem no vice, com um compartilhamento dos lucros com os jogadores. O Grêmio tem uma situação de dificuldade, chegando na disputa, tem méritos, mas claro que tem que se reforçar." reforçou o presidente do clube, Romildo Bolzan.

Joinville jogará pela honra e pela torcida

Sem objetivos no campeonato, o time de Santa Catarina havia dito que escalaria apenas reservas, porém treinos com os titulares neste sábado (5). Com quase todo o time à disposição, o técnico Paulo César Gusmão deverá contar com a volta do centroavante Kempes e do zagueiro Rafael Donato, que reforçou a necessidade de valorizar o último jogo como um agradecimento ao torcedor tricolor pelo apoio incondicional na temporada.

"Nós vamos entrar em campo para honrar a camisa do Joinville. A torcida espera isso da nossa equipe e nós vamos lutar pelos três pontos. Tenho certeza que pela seriedade da diretoria e por sua torcida apaixonada, o clube estará de volta à primeira divisão de 2017. Todos aqui merecem isso." confirmou o zagueiro.

A Arena Joinville será o palco da partida entre Joinville x Grêmio, válida pela última rodada Campeonato Brasileiro 2015. O estádio obteve seu recorde de público em 2011, na final da Série C nacional, disputada entre JEC e CRB. A partida acabou com goleada dos catarinenses por 4 a 0.

FIQUE DE OLHO: Anselmo. O meio-campista foi o jogador do Coelho que mais acertou passes durante a disputa do Campeonato Brasileiro, de acordo com dados do Footstats. O atleta também foi o que mais fez desarmes pela equipe na competição.

FIQUE DE OLHO: Bruno Grassi. O goleiro foi contradado após a boa campanha do Cruzeiro de Porto Alegre no Campeonato Gaúcho deste ano. Com a lesão de Marcelo Grohe, o Grassi ganha mais uma oportunidade de se consolidar no elenco gremista. Na hierarquia dos arqueiros, já está a frente de Tiago, antes reserva imediato de Grohe.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 20º Joinville 31 7 3º Grêmio 65 19

