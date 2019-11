Resultado Internacional x Cruzeiro no Brasileirão 2015 (2-0)

O jogo desse domingo (06), no estádio Beira Rio em Porto Alegre pode ser considerado decisão por parte do mandante. O Inter entrará em campo mobilizado pela chance que tem de se classificar para a Libertadores na última rodada.

E, para isso, além de vencer a sua partida precisa de uma combinação de resultado com o time do São Paulo que vai até Goiânia enfrentar um Goiás que tem como obrigação vencer para obter um último suspiro na luta pela permanência na série A.

A partida entre Internacional e Cruzeiro é válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro e ocorre às 17h (horário de Brasília), em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O árbitro escalado foi André Luiz de Fritas Castro(GO), auxiliado por Kleber Lucio Gil(SC) e Carlos Berkenbrock(SC).

A diretoria do Inter apostou na força da torcida colorada e visando lotar o Beira Rio, pôs um lote de ingressos promocionais para sócios com 75% de desconto no valor do ingresso. Para o Cruzeiro resta terminar o campeonato com honra.

Sem possibilidades de classificação para Libertadores o Campeão Brasileiro de 2013/2014 foi bem abaixo das expectativas que sua torcida havia criado após duas campanhas fantásticas que sagraram o time como Bi Campeão. Para isso o time de Minas aposta em retrospecto positivo contra o Internacional no RS.

A Raposa venceu nas duas últimas ocasiões que esteve no Sul enfrentando o Inter. Curiosamente nenhuma delas foi no estádio Beira Rio, pois em 2013 o mesmo estava em obras para receber cinco jogos da Copa do Mundo que ocorreriam um ano depois.

A partida ocorreu no Estádio do Vale em Novo Hamburgo e o Cruzeiro venceu pelo score de 2 a 1. Em 2014 a casa do Colorado já havia sido entregue à Fifa para os jogos, já que Internacional e Cruzeiro teve data marcada para ocorrer um mês antes do inicio da Copa.

O duelo ocorreu no Estádio Centenário, em Caxias do Sul e o placar foi 3 a 1 para os Mineiros. A partida desse domingo, marca também a despedida de Mano Menezes do comando Cruzeirense, já que treinará o Shandong Luneng da China na próxima temporada.

Sem revelar titulares, Inter não deve surpreender na escalação

O técnico Argel Fucks comandou o último treino na manhã de sábado (5) com a presença de uma média de 400 torcedores no palco da partida. O comandante contará com o retorno do goleiro Alisson que cumpriu suspenção automática contra o Fluminense pelo terceiro cartão amarelo sofrido no clássico Grenal e com Lisandro Lopez que sofreu um desconforto muscular na coxa esquerda contra o Flu mas retornou aos treinamentos na quinta (3).

Quem também estará a disposição é o zagueiro Rever que, recuperado de lesão na coxa esquerda pode aparecer em alguma emergência, porém não deve ser titular. O desfalque de maior peso para Argel fica por conta de D'Alessandro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo contra o Tricolor da baixada Fluminense no Maracanã. Alex aparece como substituto natural para o Argentino, todavia Andrigo também é opção.

Argel não deve surpreender na escalação e a tendência é continuar utilizando a mesma estrutura das últimas partidas, tendo Alisson no gol, nas laterais William e Artur, na zaga Paulão e Ernando, com Nico Freitas e Rodrigo Dourado como volantes, Anderson e Alex na criação e para tentar definir as ações ofensivas Vitinho e Lisandro Lopez.

Em despedida de Mano, Willian Farias é surpresa cruzeirense

No último treinamento do ano no CT Luiz Carvalho (Grêmio) em Porto Alegre o técnico Mano Menezes utilizou Willian Farias como titular e deve começar a partida. O jogador não atua desde maio de 2015, na partida contra o Santos válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro por decorrencia de uma lesão no pubis que demandou cirurgia.

Mano trouxe o que tinha de melhor para a sua despedida diante do Inter. Entre os desfalques do Cruzeiro estão Henrique com dores no pé direito que será substituido por Willian Farias. O goleiro Fábio e Paulo André cumprem suspensão. O comandante também não conta com Ceará que foi dispensado e não atuará mais pelo time.

Um bom retorno e uma das esperanças de surpreender em Porto Alegre é De Arrascaeta que cumpriu suspensão na última partida. O time do Cruzeiro deve ir a campo com: Rafael; Mayke, Manoel, Douglas Grolli e Mena; Willians, Willian Farias, Ariel Cabral e Marcos Vinícius; De Arrascaeta e Willian.

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado por W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado a partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Internacional x Cruzeiro válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!