Resultado Ponte Preta x Sport no Brasileirão Série A 2015

No fim da tarde deste domingo (6), às 17h (de Brasília), a Série A do Campeonato Brasileiro chegará ao fim. Apesar do campeão já estar definido, ainda ocorrem a briga pela última vaga no G-4 e a definição dos três últimos rebaixados à Série B do futebol nacional. No Moisés Lucarelli, entretanto, Ponte Preta e Sport irão duelar somente para cumprir tabela, já que ambos não têm mais pretensões no certame.

Sábado (28) passado, a Macaca viu a sequência negativa se estender, chegando a quatro jogos sem vitórias no Brasileirão. O revés sofrido diante do desesperado Avaí, por 1 a 0, deixou o alvinegro paulista na 10ª colocação, somando 51 pontos, porém atingindo a melhor marca na história do torneio.

No domingo (29), na Arena Pernambuco, o Leão da Ilha mostrou a força dos torcedores rubro-negros e carimbou a faixa do Corinthians, vencendo por 2 a 0. O triunfo fez os leoninos seguirem sonhando com o 5º lugar, mirando atingir o recorde do Vitória - de 2013 - de melhor nordestino na era dos pontos corridos, usado desde 2003, ocupando atualmente a 6ª posição, com 56 pontos ganhos.

O trio de arbitragem do confronto será liderado pelo carioca Péricles Bassols Pegado Cortez, que está no quadro da Fifa. Péricles terá como auxiliares o conterrâneo Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e o tocantinense Fábio Pereira, ambos do escalão internacional.

Ponte Preta vai a campo com time misto

Para terminar 2015 de cabeça erguida, uma vez que não vence há quatro rodadas, a Ponte Preta terá a oportunidade diante da torcida. Apesar disso, o técnico Felipe Moreira optou por mesclar entre os que não tiveram chance ao longo do ano e os que já vinham atuando entre os titulares.

Com futuro indefinido, o goleiro Marcelo Lomba se junta ao lateral-direito Rodinei, ao volante Fernando Bob e ao atacante Biro-Biro, que não continuarão defendendo as cores da Macaca em 2016, na lista dos liberados pela diretoria para entrar de férias antecipadamente, tal qual o centroavante Borges.

Um dos que terá chance de atuar diante do Sport é o jovem volante Marcos Serrato, contratado junto ao Paraná e que fará sua estreia na Série A desta temporada. O cabeça de área comemora o espaço que terá contra o Leão, afirmando que o alvinegro entrará em campo motivado, apesar de não ter pretensões no certame.

"É uma questão de oportunidade. Para nós que não estamos jogando ao longo do campeonato, serve para a torcida nos conhecer. Além disso, é importante para mostrar o nosso futebol e assim chegar bem no ano que vem, com ainda mais confiança. O time está motivado. Apesar de essa equipe não estar muito entrosada, dentro de campo vai dar seu melhor", pondera Serrato.

​Sport mira superar desfalques por suspensão

Também sem objetivos no campeonato, o Sport vai a campo mirando apenas a 5ª colocação, que garante não somente premiação de R$ 2,2 milhões, mas também uma vaga direta nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2016. Com um triunfo na condição de visitante, o Leão visa aumentar o retrospecto para igualar os números do Vitória, em 2013, como melhor nordestino na era dos pontos corridos.

Fora da briga pela Libertadores, o rubro-negro terá de superar as ausências por suspensão dos volantes Rithely e Wendel, e o meia-Marlone, todos por terem recebido o terceiro cartão amarelo. Ao que tudo indica, Ronaldo, Neto Moura e Maikon Leite, respectivamente, serão os substitutos.

Segundo o técnico Falcão, o foco é o mesmo - independentemente da impossibilidade de alcançar a 4ª posição, uma vez que daria ao clube pernambucano a chance de voltar a disputar o torneio continental. O treinador leonino destaca a importância de traçar o planejamento, porém foca no duelo com a Macaca.

"Ficaríamos em quarto lugar, mas perderíamos no número de vitórias e aí ficaríamos em quinto. Meu futuro, por enquanto, é a Ponte, pois só posso pensar em qualquer outra coisa no domingo à noite após o jogo. Temos agora um mês de férias, o qual poderemos fazer qualquer coisa em relação ao mercado", garantiu o comandante.

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Ponte Preta x Sport válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!