Corinthians domina a Seleção VAVEL do Brasileirão Série A 2015

O Campeonato Brasileiro 2015 finalmente chegou ao seu fim. Campeão, o Corinthians comemora o hexacampeonato e terá a companhia de Atlético-MG, Grêmio, São Paulo e Palmeiras na Copa Libertadores 2016. E como reza a tradição na VAVEL Brasil, nossa redação elegeu os Melhores do Brasileirão Série A 2015.

O Corinthians foi o clube com maior número de indicados para nossa seleção. Também não é para menos. O sexto título brasileiro conquistado com rodadas de antecedência gabaritou o clube para ter Fágner, Felipe, Gil, Elias, Jádson e Renato Augusto em nosso 11 inicial. Além, é claro, do técnico Tite.

Destaque também para o vice-campeão Atlético-MG com duas nomeações. O lateral-esquerdo Douglas Santos e o volante Rafael Carioca completam nosso elenco junto a Danilo Fernandes, do Sport, Luan, do Grêmio e Ricardo Oliveira, do Santos.

Presente na Seleção VAVEL, o meia Jádson também ganhou nosso troféu de 'Craque do Brasileirão Série A'. Outra premiação individual foi conquistada por Gustavo Scarpa, do Fluminense, eleito como 'Revelação do Campeonato'. O gol de Douglas, do Grêmio, foi escolhido como o mais bonito do torneio.

A Seleção VAVEL do Campeonato Brasileiro Série A 2015 está formada com: Danilo Fernandes; Fágner, Felipe, Gil, Douglas Santos; Elias, Rafael Carioca, Jádson, Renato Augusto; Luan e Ricardo Oliveira; Técnico: Tite. Craque: Jádson; Revelação: Gustavo Scarpa.

Gol mais bonito do Brasileirão 2015: Douglas (Grêmio)

Jogo importante, para não dizer até decisivo. O terceiro colocado Grêmio enfrentava o vice-líder Atlético-MG, no Mineirão. Douglas anotou o primeiro gol gaúcho na vitória por 2 a 0 e levou nosso troféu de gol mais bonito do Campeonato Brasileiro 2015. Destaque para o belíssimo contra-ataque armado desde o campo de defesa e finalizado após uma excelente troca de passes.

Craque do Brasileirão Série A 2015: Jádson

A temporada 2015 confirmou que o Corinthians saiu como grande vencedor na troca com o São Paulo de Alexandre Pato por Jádson. Vice-artilheiro e líder de assistências da equipe, ditou o ritmo alvinegro durante todo o torneio. Grande parte das vitórias corintianas passaram pelos seus pés. Com méritos, ganha nosso prêmio de Craque do Brasileirão Série A 2015.

Revelação do Brasileirão Série A 2015: Gustavo Scarpa

Gustavo Scarpa foi o grande nome do Fluminense em 2015. O rompimento com a antiga patrocinadora deu oportunidade para prodígios como ele surgirem no clube. Xerém da cabeça aos pés, foi um dos principais responsáveis por levar o Tricolor à vice-liderança e segurar a barra quando a zona de rebaixamento se aproximou. Também com méritos de sobra, leva nosso prêmio de Revelação do Brasileirão Série A 2015.