Internacional 2015: entre recusas de treinadores e favoritismo na Libertadores, ano colorado é de decepção

Decepção. Palavra que descreve bem o que foi a temporada do Internacional no ano de 2015. Em um breve resumo, vamos começar do início, quando o presidente, Vitorio Piffero decide demitir o técnico Abel Braga e contratar um novo comandante.

O que ele não esperava era a quantidade de “Não’s” que receberia de diversos treinadores, entre eles Tite, Vanderlei Luxemburgo e Mano Menezes. Depois de muitas negativas, finalmente o “Sim”. O uruguaio Diego Aguirre, velho conhecido dos colorados, era o novo técnico do clube gaúcho.

De início o trabalho de Aguirre foi muito contestado pelo fato de apresentar um estilo de jogo bastante diferente do que se costuma ver no Brasil e, principalmente, pela sina de técnicos estrangeiros não darem certo no país. Com apoio dos jogadores, direção e torcida, o uruguaio passou por cima das críticas, montou um grupo forte e sagrou-se Campeão Gaúcho em cima do rival Grêmio com um aproveitamento espetacular.

Em seguida veio a Libertadores. Com um começo tímido na competição, não estava entre os favoritos para levantar a taça. Por sua vez, o Clube havia feito toda uma preparação para alcançar o objetivo do Tri da América, tanto que passou a priorizar a disputa e deixou de lado o Campeonato Brasileiro. No final da fase de grupos e no mata-mata, o Inter se agigantou.

O time de Aguirre surpreendeu a todos, fez partidas brilhantes, de superação e, acima de tudo, com muita qualidade. Passou a ser o único time brasileiro na semifinal e o favorito para conquistar o título. No primeiro confronto, jogando em casa, venceu pelo placar de 2 a 1. Embora estivesse com um pé na final, no México o planejamento colorado desmoronou. Lamentavelmente os jogadores fizeram um péssimo jogo, muito diferente do que estavam apresentando e assim, o Internacional sofreu a eliminação.

Depois disso, o time não conseguiu voltar a ser o que era. Por escolha da diretoria, Diego Aguirre foi demitido e uma semana antes de um clássico Gre-Nal, perdido por 5 a 0 para piorar ainda mais o momento do Inter. No restante da temporada, sob o comando do treinador Argel Fucks, houve uma estabilidade. Eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil, no Brasileirão disputou vaga no G-4 até a última rodada. E, outra vez, decepcionou. Fim da temporada, sem título de grande expressão para os colorados.

Melhor jogador: Alisson

O goleiro Alisson foi o jogador colorado mais estável na temporada, o único que os torcedores pouparam na hora de cobrar melhora em campo. Justo, pois fez o melhor ano de sua carreira e salvou o time de derrotas ou até mesmo goleadas em diversas circunstâncias. De opção e promessa, virou uma espécie de ídolo. Desbancou Dida e o irmão Muriel na posição e em nenhum momento (exceto quando esteve suspenso) permitiu que ocupassem novamente a vaga.

Para ter uma noção da importância de Alisson, nem mesmo o Capitão D’Alessandro fez mais que ele. Tudo isso foi recompensado e o levou a realizar o sonho de qualquer atleta, de vestir a camisa da Seleção Brasileira. E mais, como titular, por escolha do técnico Dunga e do ídolo Taffarel, atual preparador de goleiros do Brasil.

Pior jogador: Fabrício

Não é exagero dizer que durante a temporada, mais jogadores decepcionaram do que o contrário. Inclusive, foi uma luta escolher apenas um. De todos que passaram pelo Inter neste ano, vários nomes poderiam ser citados, mas um deles foi além: Fabrício.

Não saber cruzar uma bola, não saber marcar o adversário, perder nove de dez passes recebidos e diversos outros erros que identificam mais da metade do elenco de 2015, ainda não é pior do que fez Fabrício. O lateral desrespeitou a instituição do Internacional. Em partida contra o Ypiranga pelo Campeonato Gaúcho, mostrou o dedo do meio para a torcida, tirou a camisa e jogou no chão. Por isso, além da sua qualidade quase nula, nenhum outro jogador foi pior.

Revelação: Alisson Farias

Internacional tem fama de revelar craques da base e, neste ano, foi a vez de conhecermos Alisson Farias. Embora o jovem atacante ainda seja uma promessa, recebeu algumas chances durante o ano e foi razoavelmente bem. Para 2016, muita se espera do jogador, que tem apenas 19 anos. Uma de suas maiores qualidades é a velocidade, além da fama de goleador.

Melhores jogos

Apesar de terem feito jogos decepcionantes em todos os campeonatos disputados este ano, é inegável que também foi um ano de confrontos cheio de emoções e superações. Poderia citar partidas como contra Universidad de Chile, em Santiago (4 a 0 para o Inter), final do Gaúchão com o Grêmio, no Beira-Rio (2 a 1), destacando o primeiro tempo fantástico que fez o time e, pelo Nacional, os 6 a 0 no Vasco, em casa. Entretanto, mais que um jogo, falaremos de uma fase: oitavas de final da Libertadores. O adversário? Atlético-MG.

Certamente você já deve ter ouvido falar no ditado atleticano “caiu no Horto, tá morto”. Pois bem, foi no Horto que ocorreu o primeiro jogo das oitavas e, para muitos, o Inter seria derrotado e teria que apostar as suas últimas cartadas no Beira-Rio. Aconteceu totalmente o contrário. O time de Aguirre em nenhum momento se deixou levar pela pressão do estádio lotado de acreditados atleticanos, pelo contrário, esteve um nível a cima durante os 90 minutos. Placar final terminou empatado por 2 a 2. Por muito pouco os colorados não venceram, pois aos 49 do segundo tempo, Leonardo Silva fez o gol de empate e deixou o Galo vivo no campeonato.

Partida de volta, em Porto Alegre, foi para confirmar a superioridade diante do Atlético-MG. Em uma noite de Beira-Rio lotado, Inter abriu vantagem de 2 a 0 já no primeiro tempo, com golaços de Valdívia e D’Alessandro. Na segunda etapa, os mineiros jogaram com valentia, marcaram logo no início com Lucas Pratto e poderiam até terem empatado. Porém, não foi o suficiente para apagar o brilho colorado naquela noite. Sobrou tempo para Lisandro López marcar mais um e avançar para as quartas de final. Internacional foi gigante enquanto esteve disputando a competição, lamentavelmente deixou o sonho do Tri da América escapar.

Pior jogo

Um jogo que entrou para a história alvirrubra de forma negativa. Sem dúvidas, o Gre-Nal 407, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi a pior partida do Inter no ano (“em anos”, melhor dizendo). Na ocasião, fazia poucos dias que o time de Diego Aguirre tinha sido eliminado na semifinal da Libertadores diante do Tigres, no México. E antes mesmo do clássico, o treinador foi demitido.

Abalado e comandado por técnico interino, o Internacional permitiu que o Grêmio dominasse o confronto. O rival teve tempo de marcar quatro gols – com Giuliano, Luan (2) e Fernandinho – e um contra de Réver, mas tinha condições de fazer mais tamanha superioridade.