Rogério Ceni e a conquista da Copa Libertadores da América de 2005

2005 foi sem dúvidas o melhor ano de Rogério Ceni. Nessa temporada o goleiro são-paulino conquistou três títulos: o Campeonato Paulista, a Libertadores da América e o Mundial Interclubes. Além das importantes vitórias, a temporada também foi a melhor de Ceni como goleiro-artilheiro, foram 21 gols marcados, sendo 5 na campanha do título sul-americano, sagrando-se artilheiro da equipe na competição ao lado do atacante Luizão.

A importância do ídolo no título são-paulino é inegável. O goleiro foi líder daquele grupo campeão, estando ciente disso. Como ele mesmo falou, todo o grupo foi merecedor do título, porém ele precisava do título mais que ninguém, pois já havia conquistado a Libertadores em 1993 como reserva de Zetti e nunca havia ganhado sendo titular e mais especial, sendo o capitão da equipe, ou seja, levantando a tão sonhada taça.

"Essa vitória e esse título vieram para coroar minha carreira aqui no São Paulo. Se não ganhasse, poderia encerrar minha carreira, tamanha a frustração que sofreria", falou emocionado naquele 14 de julho de 2005.

Na estreia diante da Universidad do Chile, o arqueiro já mostrou o quanto seria importante na competição. Naquele 4 a 2 no Estádio do Morumbi, Ceni marcou seu primeiro gol na Libertadores de 2005, em um golaço de falta distante da área do goleiro Johnny Herrera, que ficou sem reação.

O goleiro não era só importante fazendo gols, mas também embaixo das traves, reafirmando ser um dos melhores ou o melhor goleiro em atividade no Brasil.

Ceni voltou a marcar contra o rival Palmeiras, na partida de volta das oitavas de final. Naquele duelo Cicinho foi o destaque por marcar nos dois jogos, mas o goleiro deixou o seu de pênalti no Morumbi.

Nas quartas de final Rogério marcou novamente, e outra vez no Morumbi. Nessa partida foram dois gols marcados pelo goleiro, dois de falta, na goleada de 4 a 0 sobre o Tigres do México. O jogo colocou frente a frente as duas equipes invictas na competição, a invencibilidade do time mexicano acabou naquele 1º de junho de 2005.

O último gol marcado por Rogério naquela edição da Libertadores foi marcado diante do grande River Plate da Argentina, mais uma vez no Morumbi. O gol foi de pênalti e fechou o placar em 2 a 0, deixando o Tricolor em boa vantagem para a partida de volta no Monumental de Nuñes.

Na final, o São Paulo enfrentou o também brasileiro Atlético-PR. No jogo de ida no Beira Rio, as duas equipes empataram em 1 a 1. No jogo de volta, o que sagrou o São Paulo tricampeão da América, a equipe paulista goleou o time paranaense por 4 a 0 sem dar chances ao adversário.

"Eu precisava dessa conquista para retribuir todo o carinho que tive aqui no São Paulo, por tudo que o clube representa para mim acabou sendo mais especial para mim. É o momento mais importante e mais feliz da minha carreira", disse o goleiro após a conquista.

Por esses e outros títulos que o goleiro que mais vestiu a camisa do São Paulo foi apelidado de “Mito” ou “M1TO”. O título do Mundial no fim de 2005 coroaria a espetacular temporada do goleiro e de toda a equipe.

Rogério como todo são-paulino tem uma relação de admiração com a Libertadores e o goleiro conseguiu traduzir esse sentimento em números e recordes. O Mito é o jogador com mais gols pelo São Paulo na competição, com 14 marcados, é também o jogador brasileiro com mais jogos pela competição (90) e com mais competições disputadas, sendo 9 participações.