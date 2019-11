Grêmio inicia pintura de casas do projeto ''Comunidade Tri'' no bairro da Arena

Foi dada a largada para o projeto Comunidade Tri do Grêmio! Moradores da zona norte, próximos a Arena do Grêmio terão suas casas pintadas com as cores do Tricolor Gaúcho. Com o planejamento já feito há mais de três meses, funcionários e moradores deram início nesta sexta-feira (11) ao trabalho que pintará mais de 300 casas. O bairro escolhido esta manhã foi o Humaitá, próximo ao estádio gremista.

O projeto tem como objetivo deixar os bairros próximos ao estádio gremista mais familiarizados com o clube. A intenção é deixar o torcedor cada vez mais próximo, pintando as casas com as cores azul, preto e branco. Assim como na Argentina, no bairro conhecido como "La Boca", perto da La Bombonera.

Além de funcionários, famílias também ajudam na pintura. Foram mais de 50 cadastrados no projeto para receberem treinamento e ajudarem a colorir as casas com as cores do time do coração.

Segundo o diretor de responsabilidade social do Grêmio, Evandro Krebs, os membros das torcidas organizadas do clube também serão responsáveis por colorir as casas em azul, preto e branco. Vale ressaltar que além de residências, o Comunidade Tri também inclui uma revitalização de praças e o meio-fio das ruas próximos à Arena.

Presente no início dos trabalhos, o presidente Romildo Bolzan também não ficou de fora, e foi um dos destaques desta manhã por ter ajudado na pintura das casas. Além disse, o mandatário também falou sobre o Comunidade Tri: "Talvez estejamos fazendo aqui o início de uma das maiores identificações que Porto Alegre já vivenciou. Podemos transformar a nossa interação Grêmio, comunidade e parceiros, em uma demonstração de capacidade, de que podemos fazer muitas coisas diferentes", disse. "É algo inédito no Rio Grande do Sul e no Brasil. Um bairro com as cores do Grêmio, isso não é para qualquer um", ressaltou.