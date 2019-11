Bahia 2015: o bom começo na Série B e a frustração no final da temporada

Campeão estadual, finalista da Copa do Nordeste e um futebol incontestável apresentado. Tudo isso dava esperança ao torcedor do Bahia de que o ano seria próspero e o seu principal objetivo seria alcançado. No entanto, a tão sonhada volta à Série A foi adiada e o Tricolor disputará, novamente, a segunda divisão no próximo ano.

A vez do futebol?

Pela primeira vez na sua história, o Esporte Clube Bahia teve um presidente eleito de forma democrática para um mandato de três anos. Marcelo Sant'Ana assumiu o Tricolor com um slogan de campanha animador: "A vez do futebol".

Em seu primeiro ano, o mandatário arrumou a casa no quesito administrativo, principalmente no departamento financeiro. No entanto, o seu slogan deixou a desejar. Apesar de ter conquistando o título estadual, o acesso à Série A, principal objetivo do ano, foi adiado.

Com a promessa de implantar um futebol ofensivo e dar chance a divisão de base, no dia 22 de dezembro de 2014, Sant'Ana anunciou Sérgio Soares como treinador do clube para a temporada seguinte. No seu início de trabalho o técnico conseguiu dar uma cara ao time, com um padrão tático invejável, ofensividade e posse de bola. Tudo isso fez com que o Esquadrão conquistasse o seu 46º título estadual e chegasse a final da Copa do Nordeste, perdendo o título para o Ceará.

Início de Série B animador e esperança de título

Passado o segundo semestre, veio a competição que realmente importava para o torcedor e a chance de se recuperar da final na competição regional. Apontado como um dos favoritos ao acesso e ao título na Série B, o Tricolor não decepcionou no início do campeonato, onde conquistou três triunfos nos quatro primeiros jogos.

No entanto, mesmo com as vitórias, a equipe de Sérgio Soares já demonstrava uma queda de rendimento no seu futebol e a confiança do torcedor foi abalada no momento em que a equipe foi goleada por 4 a 1 pelo maior rival Vitória, na 10ª rodada. A partir daí, o treinador perdeu o pulso e o futebol vistoso do primeiro semestre deu lugar ao pragmatismo, onde a equipe sofria para marcar adversários de características velozes.

A situação do treinador complicou ainda mais no segundo Ba-Vi do campeonato, onde a equipe novamente perdeu, dessa vez por 3 a 1, de virada. O empate em 0 a 0 contra o Paysandu, na rodada seguinte, foi a derradeira para a demissão do técnico.

Sérgio Soares comandou o Esquadrão na Série B, Copa Sul-Americana, Copa do Nordeste e Campeonato Baiano e ao todo acumulou 62 partidas, sendo 29 triunfos, 20 empates e 13 derrotas, tendo um aproveitamento total de 57%. No período em que esteve no Bahia, a equipe marcou 100 gols, com 66 sofridos.

Charles Fabian: o erro fatal

Faltando oito rodadas para o fim da Série B, a diretoria escolheu Charles Fabian para assumir o Bahia na missão de devolver a equipe à Série A. Por ser auxiliar técnico e conhecer o elenco, Charles parecia ser a opção mais segura para a conquista do principal objetivo.

Mesmo sem convencer, o Bahia venceu os dois primeiros jogos sob o comando do novo treinador, vencendo Oeste e Criciúma e se firmando no G-4. Chegava, então, os jogos mais importantes do ano Tricolor, até então: Santa Cruz e ABC, na Fonte Nova e Boa Esporte, fora.

Diante do Santa, o Bahia, derrota de virada, por 2 a 1, diante de mais de 30 mil torcedores. Contra o ABC, quase rebaixado, um frustrante empate por 2 a 2. O sonho do acesso foi liquidado na partida seguinte, onde o time de Charles foi derrotado, de maneira vergonhosa, pelo já rebaixado Boa Esporte, por 3 a 0. Final de temporada vergonhoso para um time apontado por muitos como um dos favoritos ao título.

Após o término da temporada, ações imediatas foram tomadas pelo presidente Marcelo Sant'Ana, como a demissão de Alexandre Faria, até então diretor de futebol e o afastamento de Charles, que recebeu férias adiantadas e até agora tem o seu futuro incerto. Além do ex-jogador, 19 atletas receberam férias antecipadas, entre eles Maxi Biancucchi, Souza e Roger.

Nas duas rodadas restantes, o Bahia foi comandado por Aroldo Moreira, treinador da equipe júnior, que mandou a campo uma equipe formada por jogadores da base e atletas que não tiveram muitas oportunidades durante a temporada.



Melhor jogador: Kieza

Unanimidade. Essa é a palavra para definir Kieza, artilheiro da equipe na temporada e vice-artilheiro do Brasil, com 29 gols marcados. Sendo a referência do time, o centroavante e capitão foi o símbolo de raça e respeito à camisa de um time que, no segundo semestre, mostrou-se apático.

Pior jogador: Tchô

Muitos outros jogadores deixaram a desejar, mas um em especial é destacável. Contratado para ser um referencial de experiência, Tchô pouco fez pelo Bahia. Após uma boa temporada pelo América-MG no ano de 2014, o meia chegou ao Tricolor com status de titular, no entanto, poucas vezes foi relacionado, tendo disputado apenas 11 partidas em todo o ano, marcando três gols.

Revelação: Yuri

A grande surpresa da equipe vem das categorias de base. O volante Yuri, de 21 anos, chamou a atenção da diretoria na temporada anterior e foi promovido à equipe profissional no início da temporada pelo técnico Sérgio Soares. Com o ex-treinador, atuou como titular em diversas oportunidades e acabou sendo preterido da equipe com a chegada de Paulinho Dias.

Melhor jogo: Bahia 3x2 Sport

Diante de mais de 40 mil torcedores, o Bahia encarava o Sport, pela semifinal do Nordestão, e não decepcionou a nação tricolor. A equipe até saiu perdendo do Leão pernambucano, mas, em tarde inspirada do volante Souza, que marcou os três gols do Esquadrão, a equipe virou a partida e avançou para a final da competição regional.

Pior jogo: Boa Esporte 3x0 Bahia

A partida, válida pela 37ª rodada da Série B, era a última esperança do torcedor em disputar a Série A no ano seguinte. O Bahia precisava vencer se ainda quisesse sonhar com o acesso. No entanto, a equipe atuou de forma vergonhosa e levou um baile de uma equipe já rebaixada, perdendo por 3 a 0.