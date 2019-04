Resultado Fluminense x Al Ahli  no Mundialito de Clubes de Beach Soccer 2015

Guia VAVEL do IV Mundialito de Clubes de Beach Soccer

As areias da praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, serão o palco do IV Mundialito de Clubes de Beach Soccer que conta com participação dos brasileiros Corinthians, Flamengo, Fluminense e Vasco, além dos estrangeiros Barcelona, Levante, Sporting e Al-Ahli. O torneio começa na próxima quarta-feira (09), às 12h e terá final realizada no domingo (13).

Confira tabela do IV Mundialito de Clubes de Beach Soccer

A primeira edição do Mundialito de Clubes ocorreu em 2011, na Represa de Guarapiranga, em São Paulo. Dez clubes participaram do torneio onde o Vasco da Gama sagrou-se o primeiro campeão da modalidade, após vencer o Sporting de Portugal por 4 a 2 na decisão.

Em 2012, a segunda edição teve o Lokomotiv Moscou como grande vencedor. Os russos derrotaram o Flamengo por 6 a 4 na final. O rubro-negro também amargaria mais um vice no Mundialito de 2013, quando perdeu nos pênaltis para o Corinthians, após empate por 3 a 3 no tempo regulamentar.

O formato é simples. As oito equipes são divididas em dois grupos com quatro representantes. Após se enfrentarem, os dois melhores de cada passam para as semifinais. Os vencedores classificam-se à final para definir que será o grande campeão.

A VAVEL Brasil fará cobertura do evento, direto da praia da Barra da Tijuca, trazendo todas as notícias, novidades e placares doIV Mundialito de Clubes para você.

