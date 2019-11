Após novela, Flamengo anuncia oficialmente a contratação do volante Willian Arão

Fim de novela. Na noite desta segunda-feira (14), o Flamengo anunciou a contratação do volante Willian Arão, que disputou a Série B pelo Botafogo nesta temporada. O jogador chega com contrato de três anos e irá se incorporar ao elenco rubro negro no dia 6 de janeiro, data da representação da equipe.

"O Arão fez uma grande temporada, chamou atenção de todos os técnicos do Brasil, sem dúvida. É um segundo volante moderno, jovem, que infiltra, faz gol e o mais importante, o jogador escolheu atuar pelo Flamengo. Isso é fundamental, ele está vindo com muita vontade para nos ajudar", declarou o técnico Muricy Ramalho.

O último capítulo da novela sobre a contratação de Willian Arão tem final feliz para a equipe da Gávea. O Alvinegro tentava fazer valer a cláusula do contrato que previa a renovação automática por dois anos, caso depositasse R$ 400 mil para o volante até 30 de novembro, mas não obreve sucesso.

A situação se tornou tão constrangedora que ambas as partes acreditaram não mais haver clima para o jogador seguir no alvinegro. Autor do gol do título da Série B 2015, o camisa 5, que não esteve presente no Nilton Santos, na última rodada do torneio, foi vaiado e muito hostilizado pelos torcedores.

Arão iniciou sua carreira na base do Grêmio Barueri e se transferiu para o São Paulo, onde conquistou a Copa São Paulo de Juniores de 2008. Após passagem pelo Espanyol, Willian Arão voltou ao Brasil para defender o Corinthians, clube pelo qual acumulou os títulos da Copa Libertadores da América e do Mundial de Clubes em 2012, além do Campeonato Paulista e da Recopa Sul-Americana de 2013. Na última temporada, o atleta atuou pelo Botafogo.