Atlético-PR dá chapéu no Botafogo e acerta com meia Vinícius

Após muita novela, Vinícius é jogador do Atlético-PR. O acerto aconteceu na tarde desta quinta-feira (17), logo após o atleta recusar proposta do Botafogo para acertar com o clube paranaense. Ex-Fluminense, o meiocampista realizou exames médicos e será apresentado à imprensa na manhã de sexta-feira, no CT do Caju.

"Obrigado meu Deus por mais um sonho da minha vida se realizando! Obrigado família, obrigado amigos, em especial Celso Adam e sua família e Israel, por fazer esse sonho possível. E obrigado Clube Atlético Paranaense, por confiar em mim e no meu trabalho. É com muita emoção que hoje irei representar o meu time do coração! Vim pra fazer história, vim pra ganhar títulos. Sou caveira!", escreveu em sua conta no Instagram.

Vinícius teve passagem marcante, porém polêmica, no Fluminense durante a temporada 2015. Fez 39 partidas, marcou quatro gols e caiu nas graças da torcida em pouco tempo. Foi o melhor jogador da equipe durante a ascensão no Brasileirão, onde permaneceu no G-4 por 10 rodadas.

Porém, o término da relação aconteceu de maneira trágica. Após sofrer grave lesão, demorou para recuperar o ritmo e retomar sua condição de titular. No fim do ano, se irritou com a demora pela renovação pelo contrato e atacou os dirigentes por meio de suas redes sociais.

Com a página virada, Vinícius chega para compôr o meio-campo do Atlético-PR e terá a concorrência de jogadores como Marcos Guilherme, Fernando Barrientos, Hernani, Daniel Hernández e Sidcley.