Diego Souza assume camisa 10 e é oficialmente confirmado como reforço do Fluminense

O Fluminense tem um novo camisa 10! Trata-se de Diego Souza, meiocampista que retorna à Laranjeiras após 10 anos e foi oficialmente confirmado como reforço na noite desta sexta-feira (18), através do site oficial do clube. O jogador assume o saudoso número que estava esquecido desde a saída de Ronaldinho Gáucho, em setembro.

"Estou muito feliz de poder voltar ao clube que sou muito grato por ter me formado. Volto com o desejo de conquistar títulos. Já disputei uma final de Copa do Brasil, fui campeão Carioca em 2005, mas pelo tamanho do clube quero muito mais. O Fluminense tem que estar na briga desses títulos todo ano e chego com essa vontade", afirmou Diego Souza.

Através de sua conta no Instagram, o Fluminense divulgou um breve vídeo de boas-vindas de Diego Souza para a torcida Tricolor. O apoiador declarou estar cheio de vontade e querendo conquistas.

"Alô, torcida tricolor. Estou de volta, cheio de vontades e querendo conquistas. Vamos com tudo", declarou.

Cria de Xerém, o Diego Souza chega para suprir a falta de um camisa 10 de ofício no elenco. Sem Vinícius, que se transferiu para o Atlético-PR, e Gérson, vendido à Roma, o Tricolor buscava uma opção para assumir a titularidade no setor. Eduardo Baptista, seu técnico na época de Sport, foi outro fator determinante para sua escolha.

"O Eduardo (Baptista) é um grande treinador e que me conhece bastante. Já sei bem o que ele pensa sobre mim e me sinto muito gratificado por voltar a trabalhar com ele agora aqui no Fluminense. Estou feliz de coração, cheio de vontade de chegar logo 2016 e começar logo os trabalhos", afirmou o meia.

O jogador tem vínculo com o clube ucraniano até 2017, mas o Fluminense comprará parte de seus direitos econômicos e lhe pagará cerca de R$ 400 mil por mês. O Sport tentou renovar seu empréstimo pelo terceiro ano seguido, mas não obteve sucesso. OPalmeiras foi outro que entrou na disputa, mas considerou o valor da negociação muito alto.

O ex-atleta do Sport retorna ao Fluminense com status de estrela e deve assumir a camisa 10, esquecida desde a saída de Ronaldinho Gáucho. Para o setor, o clube conta com Gustavo Scarpa, Higor Leite, Robert e Felipe Amorim, que também foi contratado nessa semana.

A última passagem de Diego Souza por Laranjeiras foi em 2005, onde conquistou o Campeonato Carioca daquele ano. No total, foram 63 partidas realizadas e 13 gols marcados com a camisa Tricolor. No Rio de Janeiro, o jogador também atuou por Flamengo (2006) e Vasco (2011-2012).