Cruzeiro 2015: ano em que a diretoria aprendeu o significado da palavra "planejamento"

2015 para o Cruzeiro, começou muito longe dos ideais que o torcedor esperava, porém, acabou de maneira positiva para a equipe. Um ano de muitas frustrações, tristezas, emoções, que findou em 13 jogos de invencibilidade para a Raposa. O motivo da reviravolta? Você confere nessa retrospectiva, que a VAVEL Brasil preparou com muita dedicação para você.

Adeus aos bicampeões Brasileiros teve sérias consequências em 2015

Ainda na euforia pela conquista do Brasileirão 2014, o torcedor projetava um 2015 ainda melhor para o clube, com Libertadores da América, e Mundial de Clubes, porém, o que se viu, foi um desmanche sem precedentes na Raposa, a começar por Alexandre Mattos. O diretor de futebol responsável pela montagem do elenco bicampeão Brasileiro, se despediu da equipe ainda na temporada passada, após receber uma proposta do Palmeiras, que seria importante para suas pretensões no mundo do futebol. Com a saída do dirigente, várias negociações ficaram estagnadas, inclusive, a renovação de vínculo do artilheiro Marcelo Moreno, que tinha direitos presos ao Grêmio, e com a falta de diálogo, e a inviabilização financeira da Raposa, acabou voltando para Porto Alegre.

Logo em seguida, foi a vez do lateral Egídio dizer adeus ao Cruzeiro. O jogador, na ocasião, foi negociado com o Dnipro, da Ucrânia, no dia da reapresentação da Raposa para a atual temporada. Mais tarde, Ricardo Goulart, o destaque de 2014, seria negociado com o Guangzhou Evergrande, da China, por 15 milhões de euros. Já o atacante Dagoberto, foi afastado da equipe principal por Marcelo Oliveira, sendo aconselhado a procurar outra equipe, enquanto Éverton Ribeiro estava à caminho do mundo árabe, por 7 milhões de euros. O volante Lucas Silva realizou um sonho de criança, sendo negociado com o Real Madrid. Já seu companheiro de posição, Nilton, não foi pra muito longe, acabou indo para o Internacional.

Várias contratações foram feitas para suprir as saídas: Leandro Damião, Joel, Felipe Seymour, Riascos, Pará, Fabiano, Willians, Henrique Dourado, Fabrício, Douglas Grolli e o principal reforço do ano, De Arrascaeta. Porém, nenhum dos reforços preenchiam o lugar deixado por Éverton Ribeiro, chegando a ponto da diretoria admitir dificuldade em achar um jogador nas mesmas características no mercado. A partir de então, vários nomes foram sondados, e até receberam propostas oficiais do Cruzeiro, mas, sem sucesso. Mas a temporada não aguardava a reposição, e a Raposa chegava às semifinais do Campeonato Mineiro, duelando contra o Atlético-MG. Na primeira partida, a equipe celeste conseguiu arrancar um empate de 1 a 1, no Independência, levando a vantagem para o Mineirão. Em meio a disputa da Libertadores, o Cruzeiro tinha dificuldades em manter o foco no Estadual, e acabou perdendo a segunda partida, dentro de casa, por 2 a 1, de virada, resultado no qual colocou Marcelo Oliveira em xeque no comando do time.

A situação do comandante celeste piorou, com o começo ruim da equipe no Campeonato Brasileiro, porém, a Raposa ainda estava viva na Libertadores, após passar do São Paulo, nos pênaltis, também no Mineirão. As coisas pareciam melhorar no Cruzeiro, quando os mineiros venceram o River Plate, na Argentina, por 1 a 0, pela primeira partida das quartas de final da competição sul-americana, mas, nem o mais pessimista cruzeirense poderia imaginar que a equipe perderia de 3 a 0, em pleno Gigante da Pampulha, quando a Raposa precisava de um simples empate, para passar de fase. Tudo iria piorar com a derrota para o Figueirense, por 2 a 1, pelo Brasileirão, pois foi o revés que colocou fim em uma passagem histórica de Marcelo Oliveira no comando do Cruzeiro, depois de mais de dois anos assumindo o time.

Luxemburgo: Muito papo, pouco futebol

O Cruzeiro amargava a zona de rebaixamento do Brasileirão quando Vanderlei Luxemburgo foi anunciado substituto de Marcelo Oliveira. Logo, o torcedor se lembrou de 2003, da eterna Tríplice Coroa. O discurso de Luxa em sua apresentação, animava à todos, prometendo continuar o trabalho vitorioso do ex-técnico da Raposa, e afirmando que "não era proibido ser tricampeão Brasileiro". No mesmo dia em que foi apresentado, o "professor" iria comandar o time celeste, diante do Flamengo, no Mineirão. E deu certo. A equipe mineira venceu os cariocas por 1 a 0, o que aumentou a confiança do novo técnico à frente do Cruzeiro. Logo em seguida, viria o clássico diante do Atlético-MG, e a Raposa amargava um jejum de 11 partidas sem vencer o rival. Luxemburgo colocou fim ao número, vencendo a partida por 3 a 1, em pleno Independência. Pronto, a equipe celeste estava de volta no caminho dos títulos.

Mais duas vitórias, contra Vasco e Atlético-PR, respectivamente, garantiram a recuperação do Cruzeiro no campeonato. Mas tudo mudaria no duelo contra o Fluminense, quando a equipe celeste perdeu por 1 a 0. A partir de então, a Raposa manteve a irregularidade na competição, que não agradava o torcedor, principalmente pelo fato do fraco futebol apresentado em campo. Os discursos de Luxemburgo após as derrotas, não caíam bem, tanto na imprensa, quanto para a torcida, uma vez que o treinador tratava todos os revés com naturalidade. Com Luxa, a Raposa fez a pior partida do ano diante do Joinville, quando perdeu de 3 a 0. A situação do Cruzeiro piorava gradativamente, os resultados não apareciam, a equipe precisava de reação no Brasileirão, e a única válvula de escape, a Copa do Brasil, acabou indo embora, em pleno Mineirão, quando a Raposa perdeu de 3 a 2, quando precisava de uma simples vitória por 1 a 0 para garantir a classificação para as quartas de final.

A todo momento, Luxemburgo garantia que o Cruzeiro não seria rebaixado para a Série B, mas pouco fazia para que isso não acontecesse. A passagem do treinador pela Raposa, chegou ao fim, quando a equipe celeste perdeu por 1 a 0 para o Santos, no Mineirão. Em sua curta passagem pela Toca da Raposa II, Luxa indicou Isaías Tinoco, até então Gerente de Futebol Amador do Vasco, para comandar o planejamento de contratações do Cruzeiro, substituindo Alexandre Mattos. Mas, assim como o treinador, o dirigente em pouco mais de um mês no cargo, se envolveu em polêmica com a torcida celeste, e acabou sendo demitido junto com Luxemburgo.

Só um "Super Mano" para salvar a temporada do Cruzeiro...

Vida nova para o Cruzeiro a partir de setembro. Assim, Gilvan de Pinho Tavares, presidente do clube, definiu as novas diretrizes do clube. Além da contratação de Mano Menezes para comandar o time, o mandatário celeste promoveu Bruno Vicintin, antes superintendente das categorias de base, para vice-presidente de futebol. Dias depois, Thiago Scuro foi anunciado como novo diretor de futebol, "rejuvenescendo" a diretoria. A partir de então, ingressos foram colocados nas bilheterias com preços promocionais, para chamar o torcedor ao Mineirão. Na primeira partida de Mano no comando da equipe, a Raposa venceu o Figueirense por 5 a 1, sendo quatro gols do atacante Willian, o personagem principal da ascensão celeste no Brasileirão.

O treinador gaúcho contava com o apoio de Deivid, que fora contratado para fazer parte da comissão técnica fixa da Raposa. Antes, o ex-atacante fazia parte da comissão integrante de Luxemburgo. O então ex-jogador contribuiu para que o posicionamento de Willian fosse alterado, e também foi o responsável pelo lançamento de Ariel Cabral na equipe titular. O volante argentino ainda não tinha sido relacionado, mas com Mano, se tornou um dos pilares do elenco. A partir do empate em 1 a 1 contra o Atlético-MG, em 13 de setembro, o Cruzeiro não perdeu mais no restante do Brasileirão, atingindo a marca de 14 partidas de invencibilidade. Da briga para se afastar do temido Z-4, Mano Menezes colocou a Raposa na briga por uma vaga na Libertadores da América, mas dois empates, contra Avaí e Palmeiras, respectivamente, tiraram a equipe celeste do páreo.

Apesar de não ter conseguido uma vaga entre os quatro primeiro, o aproveitamento de Mano no comando do Cruzeiro, foi de 60%. Com um bom desempenho à frente do clube mineiro, o gaúcho despertou a atenção dos chineses do Shandong Luneng, que ofereceram um salário astronômico ao treinador, que ficou "balançado", e acabou aceitando a oferta. Os dirigentes celestes agora observam o mercado, em busca de um substituto para Mano Menezes. O favorito é Deivid, uma vez que o ex-jogador já conhece as características do plantel.

Revelação: Marcos Vinícius

Marcos Vinícius chegou ao Cruzeiro em 2014, emprestado pelo Náutico, e passou a defender o Sub-20 da Raposa. Neste ano, foi aproveitado na equipe profissional, tendo atuado em 22 partidas, marcando três gols, nos empates diante do Avaí e Palmeiras, e na vitória celeste contra o Sport, por 3 a 0, no Mineirão. Recentemente, o jovem renovou contrato com a Raposa por quatro temporadas.

Melhor jogador: Willian

Desde 2013 no Cruzeiro, o atacante Willian chegou com moral, marcando gols, e ajudando a equipe na conquista do Campeonato Brasileiro daquele ano. Na temporada seguinte, foi notória sua queda de rendimento, sobretudo, depois que a Raposa adquiriu o "Bigode" em definitivo, junto ao futebol ucraniano. Mas em 2015, após a chegada de Mano Menezes ao Cruzeiro, o treinador, juntamente com o ex-atacante Deivid, readequou a posição de Willian no ataque, fazendo com que o jogador marcasse vários gols, quatro deles, na vitória por 5 a 1, diante do Figueirense, no Mineirão. O atleta foi um dos responsáveis pela ascensão celeste no Brasileirão.

Pior jogador: Joel

O camaronês Joel chegou ao Cruzeiro nesta temporada, após ter feito um 2014 brilhante no Coritiba, marcando vários gols. O atacante de 22 anos começou bem na Raposa, marcando um gol em sua estréia, contra o Democrata-GV, pelo Campeonato Mineiro. Porém, o jogador sofreu com lesões durante 2015, e quando entrava em campo, não conseguia corresponder à altura, sendo um dos afetados pela má fase que a equipe enfrentou, sobretudo, no meio do ano. O camisa 7 poderá ser emprestado pela diretoria celeste na próxima temporada.



Melhor jogo: Cruzeiro 5 x 1 Figueirense

Pior jogo: Joinville 3 x 0 Cruzeiro