Fluminense 2015: entre rodízio de técnicos e Ronaldinhos, categoria de base salva o pífio ano Tricolor

O ano de 2015 foi bastante tumultuado para o Fluminense, tanto dentro de campo quanto fora dele com diversas brigas políticas. Os resultados ruins resultaram em constantes trocas de técnicos - foram quatro no ano (média de um técnico a cada três meses), e a diretoria, desesperada e perdida ao tentar melhorar o time, pecou nas contratações. No fim das contas, os grandes reforços do Tricolor na temporada foram as revelações de jogadores das categorias de base.

Somente após a contratação de Eduardo Baptista em outubro, o Fluminense mostrou uma melhora. Nos primeiros jogos, o novo treinador acertou a zaga - como sempre bastante criticada, e na Copa do Brasil deu um espírito de guerreiro ao time, algo que não era visto há muito tempo. Na competição, o Flu eliminou o Grêmio jogando com muita inteligência e se superando nos dois jogos. Na semifinal, contra o Palmeiras, caiu na disputa por pênaltis. Mesmo com Fred mancando os 90 minutos do jogo da volta, o Tricolor foi guerreiro e lutou até o fim.

Após a eliminação, o Flu tratou de garantir a vaga na Série A de 2016 e evitou o risco de queda para a Série B após vencer o Avaí, no Espírito Santo, por 3 a 1, na 36ª rodada. Contra o Inter, na 37ª rodada, mesmo sem nada a disputar no campeonato, e com um a menos antes do intervalo e atrás do placar, buscou o empate na etapa final, mostrando novamente um espírito guerreiro. Nestes jogos pós-eliminação da Copa do Brasil, Eduardo Baptista aproveitou para realizar testes e planejar 2016.

Ao que parece, o próximo ano promete ser diferente para o Fluminense, com menos trocas de técnicos. Se Eduardo montar um bom planejamento, e a diretoria colaborar, o Fluminense pode ir mais longe, como provou que poderia ir no primeiro turno do Brasileirão quando ficou uma vitória de assumir a liderança e brigou por G-4 até a virada do turno. Resta saber se as partes vão colaborar.

Ascensão das categorias de base

Desde o término do Brasileirão 2014, o Fluminense já planejava em 2015 aproveitar mais as categorias de base. Ainda no Campeonato Brasileiro do ano passado, Cristóvão Borges utilizou bastante o jovem zagueiro Marlon e o atacante Kenedy. Ambos ganharam espaços em 2015 após as saídas de medalhões e começaram a temporada como titulares.

Destaque nas categorias de base, o meia Gerson, com 17 anos ainda no início do ano, subiu para o profissional e fez um grande Campeonato Carioca, sendo um dos grandes destaques do time titular do Fluminense. O talento do meia encantou a todos. Até o capitão tricolor, Fred, se rendeu ao dizer que ele era um 'diamante 100% lapidado'.

Após o Fluminense anunciar a venda de Kenedy para o Chelsea, o Tricolor perdia uma de suas principais armas no ataque para o início do Brasileirão. Porém, Gustavo Scarpa e Marcos Junior retornaram de empréstimos do RB Brasil (SP) e Vitória (BA), respectivamente. Àquela época, Cristóvão Borges já havia sido demitido - no fim do Carioca - e trocado por Ricardo Drubscky, que só ficou oito jogos à frente do Tricolor. Com a saída de Drubscky e a chegada de Enderson Moreira, o treinador aproveitou para dar oportunidade aos dois. E eles aproveitaram, se tornando peças fundamentais no elenco durante o resto do ano.

Campeão brasileiro no sub-20, Léo Pelé - como é chamado pelos meninos de Xerém, foi integrado ao time profissional devido a escassez de lateral-esquerdo no elenco. O até então titular no início da temporada, Giovanni, havia rompido os ligamentos do joelho esquerdo no clássico contra o Vasco em julho. Contratado às pressas vindo do Cruzeiro, Breno Lopes - que era pouco utilizado no clube mineiro, pouco produziu no Fluminense e não agradou. Por muitas vezes, Scarpa foi improvisado na lateral-esquerda e o time perdia com isso. Léo, então, assumiu a posição. Entretanto, quando ganhou confiança, fraturou o pé na partida decisiva contra o Grêmio, em Porto Alegre, retornando apenas na 37ª rodada do Brasileirão. A tendência para 2016 é que Léo dispute posição com Giovanni.

Além destes jogadores citados, o Fluminense ainda conta com outros sete jogadores vindo da base: Kléver, Douglas, Rafinha, Willian, Higor Leite, Robert e Ygor Nogueira - este último, inclusive, estreou contra o Internacional na 37ª rodada e, com as saídas de jogadores na famosa 'barca', ganhará oportunidades entre os profissionais em 2016.

Rodízio de técnicos

O Fluminense iniciou o ano com Cristóvão Borges, que terminou o ano de 2014 bastante criticado pela torcida. Apesar das críticas, Cristóvão tinha total apoio da diretoria tricolor, que por muitas vezes prova não ter planejamento. Prova disso foram as diversas trocas de técnicos ao longo de 2015.

Cristóvão foi o primeiro. Iniciou o ano, continuou sem agradar, quase deixou o Fluminense de fora da semifinal do Carioca e, há duas rodadas do fim da primeira fase, enfim, foi demitido. Então, chegou Ricardo Drubscky. O novo treinador, por ventura, conseguiu classificar a equipe para a semifinal ao vencer o jogo-chave contra o Madureira - adversário direto na briga pela última fase na semifinal.

Na semifinal, o adversário era o Botafogo. O Fluminense venceu a primeira partida e perdeu pelo mesmo placar na segunda partida. Assim, a decisão foi para os pênaltis, e, após longas 10 cobranças, o Fluminense foi eliminado na 11ª cobrança, feita por Diego Cavalieri.

Após a eliminação no Carioca, restou à Ricardo Drubscky preparar a equipe para o Campeonato Brasileiro. O técnico teve o período das finais dos estaduais para arrumar a casa. Todos sabiam que Drubscky ficaria pouco tempo nas Laranjeiras, estava ali apenas para a diretoria tricolor ganhar tempo enquanto procurava outro treinador.

Após a derrota por 4 a 1 para o Atlético-MG, na 2ª rodada do Brasileirão, Drubscky, então, foi demitido. Foram apenas oito jogos à frente do Tricolor. Então, chegou Enderson Moreira. O técnico que ficou mais tempo no clube durante o ano.

Com Enderson Moreira, o Fluminense conseguiu encaixar uma sequência boa de vitórias no Campeonato Brasileiro, entrou no G-4, e ficou perto de assumir a liderança. Bastava vencer o Vasco, no dia 19 de julho, dia da apresentação de Ronaldinho Gaúcho. Entretanto, o Tricolor perdeu por 2 a 1 e, a partir daí, engatou uma sequência de derrotas que o complicaram no campeonato, fazendo-o parar de brigar até por G-4.

O Tricolor terminou o primeiro turno dentro do G-4, ainda com esperanças (mesmo que pequenas) de título e de buscar uma vaga na Libertadores 2016. Entretanto, a contratação de Ronaldinho não causou boa imprensão no vestiário tricolor e as péssimas atuações do Gaúcho culminaram numa sequência de sete jogos sem vencer. Após ser goleado, de virada, no Maracanã, por 4 a 1, para o Palmeiras, Enderson não resistiu a pressão e acabou demitido.

Então, o Tricolor foi em busca do quarto técnico da temporada. Eduardo Baptista trocou o Sport, com boa campanha no Brasileirão, para assumir o Flu. Ele tinha planos para melhorar a equipe e o rendimento de R10, entretanto, o meia rescindiu seu contrato com o clube após apenas pouco mais dois meses. Sem o craque, Eduardo procurou outros métodos para trabalhar a equipe e obteve sucesso na Copa do Brasil, onde recuperou o espírito guerreiro do Fluminense que estava perdido no fundo da alma de cada atleta do elenco. Algo que não se via há muito tempo em Laranjeiras. Na reta final do Brasileirão, restou para Eduardo fazer testes para 2016.

Chegada de Ronaldinho

O Fluminense estava bem no Campeonato Brasileiro, dentro do G-4 e brigando pela liderança. Ronaldinho foi contratado pelo Fluminense no dia 11 de julho. Um dia depois, o Fluminense venceu o Atlético-PR na Arena da Baixada. Somente após a vitória, os atletas foram notificados da contratação do camisa 10.

O adversário seguinte do Fluminense era o Vasco. Semanas antes, Eurico Miranda havia dito que "o meia estava 90% fechado com o Vasco" e que se voltasse para o Brasil, jogaria no cruz-maltino. Então, o Flu conseguiu contratar o jogador e deu mais lenha nas polêmicas com o clube de São Januário no ano. Ao anunciar a contratação, através das redes sociais, o Fluminense provocou o Vasco. O vídeo postado mostrava a camisa 10 de Ronaldinho do lado de um 90%, fazendo ilusão a frase do mandatário vascaíno e formando a frase: "100% Tricolor."

Para apimentar mais ainda a relação das equipes durante o ano, o Fluminense resolveu apresentar Ronaldinho no Maracanã, contra o Vasco. O clássico envolvia o Tricolor das Laranjeiras brigando por liderança e o cruz-maltino afundado na zona do rebaixamento, com uma das piores campanhas das 4 divisões do Campeonato Brasileiro.

A torcida tricolor esgotou todos os ingressos destinados à ela (quase 40 mil). Um lindo mosaico foi formado com cinco estrelas, passando a ideia para o clube brigar pela quinta estrela, o pentacampeonato. Entretanto, no campo, o Fluminense acabou derrotado por 2 a 1.

O Fluminense voltou a perder na rodada seguinte para a Chapecoense, e, apenas contra o Grêmio, na 16ª rodada, Ronaldinho Gaúcho estreou. O camisa 10 demonstrou estar sem ritmo, mas iniciou a jogada do gol da vitória tricolor ao lançar Wellington Paulista que desviou para Marcos Junior marcar o gol. Foi o lance que Ronaldinho chegou mais perto de dar uma assistência.

Constantes erros de passes, falta de ritmo para acompanhar marcação, etc, começaram a aparecar nas críticas ao camisa 10. Ronaldinho passava por um momento conturbado no Fluminense. Sem o apoio da torcida, foi afastado para recuperar a forma física, voltou e continuou a jogar mal, e amargou três partidas consecutivas no banco de reservas - contra o Palmeiras nem chegou a entrar. Diante da Ponte Preta, atuou 30 minutos, já na etapa final. Na última quarta-feira, contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, jogou somente 20 minutos, também no segundo tempo.

Quando ganhou sua primeira chance como titular com Eduardo Baptista no comando do time, jogou apenas os 45 minutos iniciais e deu lugar a Marcos Junior no intervalo. Durante a partida, chegou a ser vaiado ao concluir uma jogada errada. Fred saiu em sua defesa. O atacante levantou os braços e aplaudiu a tentativa do companheiro. Assim, chegou ao fim o ciclo de R10 nas Laranjeiras.

Contratações erradas atrapalharam o Tricolor

Após o rompimento com a Unimed, a diretoria tricolor optou por contratações baratas dentro do limite que o clube poderia pagar. A ideia valia tanto para jogador, quanto para técnico. Tanto é que todos os técnicos que passaram plo clube no ano tiveram custo baixos.

Entretanto, poucas das contratações renderam. A 'grande' contratação no início do ano foi Marlone. Revelado no Vasco, o meia estava no Cruzeiro mas pouco era utilizado. No Fluminense, não correspondeu as expectativas e, ainda no início do Brasileirão, se transferiu para o Sport, pois já havia perdido espaço em Laranjeiras.

Com a saída de Carlinhos, que não conseguiu renovar com o clube, o Fluminense ficou desfalcado na lateral-esquerda. A diretoria resolveu reforçar o setor com duas contratações: Giovanni e Guilherme Santos. O primeiro, se firmou na posição de titular e, apesar de não ser um jogador espetacular, fazia o simples e renovou o contrato para 2016. Já o segundo, nem sequer atuou pelo Tricolor das Laranjeiras e acabou saindo do clube pela porta dos fundos, sem ninguém notá-lo. Em maio, o clube contratou Breno Lopes, que assumiu a titularidade em julho após a lesão de Giovanni, mas não rendeu e as críticas sobre ele fizeram o treinador optar por improvisar Gustavo Scarpa na lateral, até Léo Pelé subir para o profissional. Praticamente na mesma época, em outubro, Ayrton foi contratado do ABC de Natal, ganhou algumas oportunidades com a lesão de Léo Pelé em novembro, mas também não agradou.

Já para a lateral-direita, o Fluminense teve menos dor de cabeça. Wellington Silva retornou de empréstimo e ganhou oportunidades, se firmando na titular e já tendo renovado seu contrato para 2016. Já Renato, contratado no início do ano, não rendeu o que se era esperado, e passou o ano todo no banco de reservas. Renato até chegou a marcar um gol (que golaço!), contra o Paysandu, no Maracanã, pela Copa do Brasil. Gol que deu a vitória ao Flu. Entretanto, isso não mudou as fracas atuações. Em setembro, o Flu contratou o experiente lateral-direito Jonathan, vindo da Inter de Milão, da Itália. O lateral estreou já na reta final do Brasileirão, na fase de testes de Eduardo Baptista, e agradou.

Para a defesa, setor tanto criticado, que tinha apenas Gum, Henrique e Marlon no início do ano, o Fluminense contratou João Filipe e Victor Oliveira ainda em dezembro de 2014. Bastou apenas um jogo para João Filipe se queimar e não atuar mais pelo resto do ano. Já Victor Oliveira, apesar de não passar confiança nenhuma, chegou a ser utilizado mais vezes, muito por falta de opção dos treinadores. Em abril, o clube contratou Antônio Carlos, cria de Xerém e que estava afastado no São Paulo, mas as péssimas atuações fizeram perder espaço no elenco. Em maio, o Flu contratou Artur, vindo do Atlético-GO, mas este não atuou o ano inteiro. Já não bastasse tantas contratações erradas para o setor, Henrique teve péssimas atuações e também acabou afastado, limitando o setor para apenas Gum e Marlon.

No meio de campo, a decepção fica pela contratação de Pierre. Contratado em abril já para o início do Brasileirão, o volante era cotado para ser titular absoluto, entretanto, não conseguiu se firmar e amargou no banco de reservas. Vinícius, contratado no pacotão de reforços no início do ano, chegou desconhecido, mas sua vontade, belos gols e assistências, o fizeram ganhar espaço e bancar Marlone, que chegou com pinta de 'estrela'. O meia teve boa participação no ano, até fraturar o pé contra o Goiás, ainda no primeiro turno do Brasileirão, e ficar afastado um bom tempo. O mau-comportamento fora de campo, se envolvendo com bebidas e perdendo o foco no trabalho, atrapalharam o meia que não conseguiu mais recuperar a titularidade. Já no fim do ano, pediu para ser afastado enquanto não resolvesse a situação da renovação de contrato. No fim das contas, acabou não renovando pela alta pedida salarial.

Como já dito, Ronaldinho Gaúcho foi contratado em julho, e dias depois veio Cícero. O camisa 10 falhou na sua passagem pelo Tricolor, não tendo brilho e pouco mais de dois meses depois rescindiu o contrato, sem ao menos ter marcado um gol ou dado uma assistência. Já Cícero, por sua vez, ganhou a vaga de titular e encontrou um excelente futebol sob o comando de Eduardo Baptista, que o colocou mais recuado com Jean, dando mais qualidade na saída de bola da equipe. Cícero virou um jogador fundamental no esquema tático de Eduardo.

No ataque, muitas contratações e poucos gols. Lucas Gomes chegou no início do ano com a esperança de ser aquele atacante de velocidade ideal para ajudar Fred a marcar gols, mas não conseguiu se firmar. Sem reserva para o camisa 9, em maio o Fluminense contratou Magno Alves. Artilheiro do ano em 2014 no Brasil e artilheiro da Copa do Nordeste (e também campeão), a diretoria via em Magno o reserva perfeito para Fred. Sem contar que ele já tem história em Laranjeiras, sendo um dos maiores artilheiros da história do clube. Mas, Magnata não conseguiu fazer muitos gols e jogou mal por muitas vezes.

Sem um atacante de velocidade e um reserva ideal para Fred, a diretoria continuou a se reforçar. Em julho, contratou Osvaldo e Wellington Paulista. O primeiro deveria fazer a diferença como aquele atacante de velocidade, mas acabou sendo banco do Marcos Junior. Já Wellington Paulista, acabou na mesma situação de Magno Alves, sem agradar e produzir.

Melhor jogador: Fred

Ídolo, capitão e artilheiro. Fred, a cada ano que se passa, ganha mais importância no clube. O ano de 2015 foi de afirmação do camisa 9 como ídolo. Após a saída da patrocinadora Unimed, muitos diziam que o jogador deixaria o clube, mas ele optou por renovar seu contrato até o fim da carreira. Recentemente, Fred declarou amor pelo Fluminense e que espera ajudar o clube mesmo após pendurar as chuteiras.

Mas, vamos falar sobre o artilheiro dentro de campo. Se fora ele tem correspondido as expectativas, dentro também. Foi o artilheiro do Fluminense no ano com 22 gols e está no top 10 artilheiros da temporada no Brasil. O grande experiente no meio dos jovens de Xerém, a química entre Fred e eles foi fundamental para o Flu ao longo do ano.

Pior jogador: Ronaldinho Gaúcho

Contratado em julho, Ronaldinho pouco fez com a camisa do Fluminense. Em pouco mais de dois meses que ficou em Laranjeiras, jogou nove partidas, não fez gol e nem deu assistências. A baixa produção em campo, a falta de vontade e constantes erros fizeram com que o camisa 10 chegasse a ser afastado para melhorar a condição física e lhe rendeu alguns jogos no banco de reservas.

Revelação: Gustavo Scarpa

Revelado em Xerém, Gustavo Scarpa era uma das grandes promessas do Fluminense em 2014. No ano passado, foi emprestado algumas vezes e não conseguiu ter oportunidade no clube. Chegou a atuar no amistoso entre Fluminense e a Seleção Italiana, na véspera da Copa do Mundo.

Em 2015, foi emprestado no início do ano para o RB Brasil, de São Paulo, para disputar o Paulistão. Foi titular e chegou a ser improvisado algumas vezes na lateral-esquerda. Ao término do Paulistão, foi cogitado um novo empréstimo para ele, pois o treinador da época, Ricardo Drubscky, não pensava em utilizá-lo.

Mas, a sorte de Scarpa virou. Drubscky ficou pouco tempo no Flu (apenas oito jogos no comando) e foi demitido. Então, chegou Enderson Moreira. O treinador, novo até então, observou o meia treinando e resolveu dar oportunidade. Scarpa saiu do banco na partida contra o Santos, no Maracanã, pelo primeiro turno do Brasileirão, e deu assistência para Lucas Gomes marcar o gol da vitória.

A partir dessa assistência, Gustavo Scarpa começou a ganhar mais minutos em campo e foi se firmando na equipe, virando titular de vez. Com a lesão de Giovanni e a não afirmação de Breno Lopes, o meia chegou a ser improvisado algumas rodadas na lateral-esquerda. Chegou a agradar, mas era notória sua fragilidade na marcação e que o Fluminense perdia muita qualidade no meio com ele improvisado na esquerda.

Scarpa, ao longo da temporada, se tornou um dos principais jogadores da equipe do Fluminense, se firmando como titular absoluto. Para 2016, o atleta deve começar a temporada como titular. A boa temporada lhe rendeu uma convocação para a Seleção Olímpica, e com a lesão de Valdívia, e se manter o bom futebol, existe possibilidade de jogar a Olimpíada 2016 no Rio.

Melhor jogo: Grêmio 1 x 1 Fluminense (Jogo de volta pela quartas-de-final da Copa do Brasil)

Depois de empatar sem gols com o Grêmio, no Maracanã, pelo jogo de ida, o Fluminense foi à Porto Alegre decidir a vaga na semifinal. Na semana do confronto, Ronaldinho Gaúcho tinha anunciado sua rescisão e mexido com os bastidores do Tricolor das Laranjeiras.

Mas, isso parece não ter abalado o time em campo. O Fluminense entrou organizado, soube lidar com a pressão e conseguiu o resultado para se classificar. O tricolor carioca saiu na frente com Fred, em linda cabeçada, aos 39 minutos do primeiro tempo.

Somente na etapa final, depois de muito pressionar, o Grêmio conseguiu empatar com Bobô, aos 29 minutos. Depois, o Fluminense resistiu a pressão e garantiu a classificação para a semifinal.

Pior jogo: Fluminense 1 x 4 Palmeiras (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense recebeu o Palmeiras, no Maracanã, e foi goleado. Em meio à crise de uma sequência de jogos sem vencer e com o treinador balançando no cargo, o Tricolor não resistiu ao ataque alviverde e sofreu com Lucas Barrios que marcou três gols.

O Fluminense até saiu na frente com Jean, aos 36 minutos do primeiro tempo, e teve oportunidade de ampliar aos 14 minutos, de pênalti, com Fred, mas o camisa 9 chutou para fora.

Até o momento em que Fred perdeu o pênalti, o Fluminense dominava a partida. Depois disso, a sorte virou. Aos 23 minutos, Barrios aproveitou falha da defesa no rebote e empatou. Aos 30, Marcos Junior perdeu a bola na área e Gabriel Jesus virou. Por volta dos 44 minutos, Barrios aproveitou erro de Antônio Carlos que errou a bola, entrou na área e bateu no canto para ampliar. Já prestes a apitar o fim do jogo, deu tempo de Barrios, aos 47, marcar o quarto. A derrota custou o cargo do treinador Enderson Moreira.