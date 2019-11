Palmeiras anuncia contratação do zagueiro Edu Dracena

Visando a disputa da Copa Libertadores da América de 2016, o Palmeiras vem contratando reforços para a defesa. Após a chegada de Roger Carvalho, foi a vez de Edu Dracena ser anunciado pela diretoria alviverde nesta terça-feira (22), por meio de seu site oficial. O jogador terá contrato de dois anos.

Campeão brasileiro pelo Corinthians em 2015, o zagueiro de 34 anos não teve muitas oportunidades com Tite, solicitou à direção alvinegra pela rescisão de contrato e foi atendido. No Palmeiras, é tido como um reforço pontual para uma possível saída de Jackson para o Internacional.

"Edu Dracena é o novo reforço da nossa zaga!", divulgou o clube através de sua rede social.

Edu Dracena já defendeu Guarani, Cruzeiro, Santos e Corinthians, além do grego Olympiacos e do turco Fenerbahçe. Para o setor, o Palmeiras também conta com Vitor Hugo, Jackson, Leandro Almeida e Nathan como opções.

O zagueiro é o quinto reforço oficializado pelo alviverde nesta janela de transferências. O goleiro Vagner, do Avaí, o também zagueiro Roger Carvalho, do Botafogo, o volante Rodrigo, do Goiás e o meia Régis, do Sport, foram as outras aquisições.