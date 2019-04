Gonçalves não se assusta com problemas financeiros do Avaí: "Faremos um time competitivo"

Um dia após confirmar a contratação de um novo diretor de esportes, o Avaí apresentou Marcelo Gonçalves à imprensa e torcida. O ex-zagueiro de 49 anos terá sua primeira experiência no cargo, mas se diz preparado para um novo desafio na carreira.

"Quando recebei o convite para conhecer o projeto do Avaí, fiquei muito feliz. Me preparei para ter uma oportunidade em uma grande equipe e aqui estou. O Avaí é uma equipe de Série A. Vamos trabalhar sério. Não vai faltar trabalho, com pé no chão. Com muita pesquisa sobre nossos adversários e sobre as competições que vamos disputar, faremos um grande ano", prometeu.

Gonçalves é formado em Educação Física pela Universidade Castelo Branco (1996) e cursou pós-graduação em Gestão e Marketing esportivo pela TREVISAN Escola de Negócios e MBA em Gestão, Marketing e Direito Esportivo pela FGV/FIFA/CIES. Apesar dos problemas financeiros enfrentados pelo clube, o diretor acredita que é possível montar um time competitivo para 2016.

"Nós estamos chegando agora, estamos tomando conhecimento do atual plantel do clube. Vamos sentar com o Raul Cabral (técnico) e vamos começar a mapear o mercado, analisar as oportunidades, vamos fazer uma análise muito criteriosa dentro das ferramentas de gestão, e vamos avaliar os elencos, do profissional e das equipes da base. Isso é muito importante, em função da diminuição da receita do clube e vamos ter aí um tempo para começar a pensar exclusivamente na montagem do elenco do Avaí que vai em busca de uma equipe forte e competitiva. Temos de trabalhar com a realidade do clube", explicou.

O presidente Nilton Macedo Machado explicou que a função de Gonçalves será diferente de um gerente de futebol, que o time possuia até 2015. "Gonçalves é um profundo conhecedor do futebol e chega para comandar a Diretoria de Esportes, que abrange futebol profissional, de base e os Esportes Olímpicos. Dentro de campo ele dispensa apresentações. Fora dele, digo que estudou muito e está pronto", disse.

O Avaí ainda não iniciou seu processo de contratações, até pela falta de um profissional que comandasse esse processo. Gonçalves acredita que ainda há tempo para a montagem do elenco e que esse tempo perdido pode ser recuperado.

"Não preocupa, acho que é natural, esse período de transição é natural. Todas as equipes que terminam o Brasileiro, elas iniciam o planejamento para o ano seguinte. Logicamente, analisando desempenho, situação contratual e possibilidades no mercado. Vamos fazer uma equipe competitiva e trabalhar muito", afirmou.

Como atleta, Gonçalves foi campeão brasileiro pelo Flamengo e pelo Botafogo e também atuou em Santa Cruz, Cruzeiro e Internacional, além de ter disputado a Copa do Mundo de 1998 com a Seleção Brasileira. Em 2016, o Avaí disputará a Série B do Campeonato Brasileiro, com o objetivo de voltar à Primeira Divisão, além do Campeonato Catarinense, Copa do Brasil e Primeira Liga. A pré-temporada do clube começa no dia 5 de janeiro, em Gramado-RS.